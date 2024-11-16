القناة 12 العبرية: سماع دوي انفجار كبير في تل أبيب ويتم التحقيق بالحادث

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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القناة 12 العبرية: سماع دوي انفجار كبير في تل أبيب ويتم التحقيق بالحادث
القناة 12 العبرية: سماع دوي انفجار كبير في تل أبيب ويتم التحقيق بالحادث
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام عبرية إنه سمع سكان مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، الجمعة، دوي انفجار قوي، حيث يفحص الجيش سببه. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T05:14+0000
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ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بخصوص صوت الانفجار.فيما لم تتبن أي من الجبهات التي هي في حالة مواجهة مع إسرائيل، أي هجوم على تل أبيب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيان في وقت سابق قال فيه إنه خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله. وأوضح "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من القذائف الصاروخية بالإضافة إلى 15 منصة صاروخية في جنوب لبنان منها منصات كانت مجهزة بصواريخ وقذائف صاروخية موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية".وأشار "من بين المنصات التي تم استهدافها تلك المنصة التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة تل أبيب الكبرى الأربعاء الماضية".
https://sarabic.ae/20241115/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-عدة-انفجارات-متتالية-في-العاصمة-السورية-دمشق--1094830282.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل
العالم, العالم العربي, إسرائيل

القناة 12 العبرية: سماع دوي انفجار كبير في تل أبيب ويتم التحقيق بالحادث

05:14 GMT 16.11.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام عبرية إنه سمع سكان مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، الجمعة، دوي انفجار قوي، حيث يفحص الجيش سببه.
ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بخصوص صوت الانفجار.
فيما لم تتبن أي من الجبهات التي هي في حالة مواجهة مع إسرائيل، أي هجوم على تل أبيب.
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق
أمس, 12:42 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيان في وقت سابق قال فيه إنه خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله.
وأوضح "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من القذائف الصاروخية بالإضافة إلى 15 منصة صاروخية في جنوب لبنان منها منصات كانت مجهزة بصواريخ وقذائف صاروخية موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية".
وأشار "من بين المنصات التي تم استهدافها تلك المنصة التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة تل أبيب الكبرى الأربعاء الماضية".
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