https://sarabic.ae/20241116/القناة-12-العبرية-سماع-دوي-انفجار-كبير-في-تل-أبيب-ويتم-التحقيق-بالحادث-1094851607.html
القناة 12 العبرية: سماع دوي انفجار كبير في تل أبيب ويتم التحقيق بالحادث
القناة 12 العبرية: سماع دوي انفجار كبير في تل أبيب ويتم التحقيق بالحادث
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام عبرية إنه سمع سكان مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، الجمعة، دوي انفجار قوي، حيث يفحص الجيش سببه. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T05:14+0000
2024-11-16T05:14+0000
2024-11-16T05:14+0000
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ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بخصوص صوت الانفجار.فيما لم تتبن أي من الجبهات التي هي في حالة مواجهة مع إسرائيل، أي هجوم على تل أبيب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيان في وقت سابق قال فيه إنه خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله. وأوضح "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من القذائف الصاروخية بالإضافة إلى 15 منصة صاروخية في جنوب لبنان منها منصات كانت مجهزة بصواريخ وقذائف صاروخية موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية".وأشار "من بين المنصات التي تم استهدافها تلك المنصة التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة تل أبيب الكبرى الأربعاء الماضية".
https://sarabic.ae/20241115/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-عدة-انفجارات-متتالية-في-العاصمة-السورية-دمشق--1094830282.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل
العالم, العالم العربي, إسرائيل
القناة 12 العبرية: سماع دوي انفجار كبير في تل أبيب ويتم التحقيق بالحادث
قالت وسائل إعلام عبرية إنه سمع سكان مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، الجمعة، دوي انفجار قوي، حيث يفحص الجيش سببه.
ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي
بخصوص صوت الانفجار.
فيما لم تتبن أي من الجبهات التي هي في حالة مواجهة مع إسرائيل، أي هجوم على تل أبيب.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أصدر بيان في وقت سابق قال فيه إنه خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله.
وأوضح "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من القذائف الصاروخية بالإضافة إلى 15 منصة صاروخية في جنوب لبنان منها منصات كانت مجهزة بصواريخ وقذائف صاروخية موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية".
وأشار "من بين المنصات التي تم استهدافها تلك المنصة التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة تل أبيب الكبرى الأربعاء الماضية".