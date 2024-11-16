تفاصيل عن تحركات سعودية إماراتية لفتح صفحة جديدة بين إيران ودولة عربية

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
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ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
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29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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مساحة حرة
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13:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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https://sarabic.ae/20241116/تفاصيل-عن-تحركات-سعودية-إماراتية-لفتح-صفحة-جديدة-بين-إيران-ودولة-عربية-1094854881.html
تفاصيل عن تحركات سعودية إماراتية لفتح صفحة جديدة بين إيران ودولة عربية
تفاصيل عن تحركات سعودية إماراتية لفتح صفحة جديدة بين إيران ودولة عربية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية مغربية عن أن إيران تتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع المغرب بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T07:27+0000
2024-11-16T07:27+0000
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وقال موقع "يا بلادي" المغربي إن توسع التصعيد في الشرق الأوسط دفع طهران إلى طرق أبواب الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، فيما وردت أنباء عن اجتماع مبعوث أمني إيراني، بممثلين عن السعودية والإمارات، مع نظرائهم المغاربة مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بالرباط.يشار إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن استئناف العلاقات بين المغرب وإيران، حيث نقل المبعوث الإيراني شروط المغرب إلى رؤسائه لدراستها والرد عليها، وفي حال الاستجابة إلى تلك الطلبات المغربية، يُتوقع أن يتولى الدبلوماسيون متابعة الأمر. يذكر أن الرباط قد بررت، في 1 مايو/ أيار 2018، قطع علاقاتها مع طهران بدعوى دعمها، عبر حزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو. كما حذرت المملكة إيران لاحقًا من تزويد ميليشيات الجبهة بالطائرات المسيرة، كان وزير الخارجية الإيراني السابق، الراحل حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن في يونيو/ حزيران 2023 عن إمكانية تحقيق مصالحة مع المغرب. وكان المغرب وإيران قد دخلا في حوار في تونس عام 2014، في وقت شهد العلاقات منذ عام 2009، وأسفر هذا الحوار عن تبادل السفراء.وفي وقت سابق، جدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، يوم الخميس الماضي، التأكيد أن "الكيان الصهيوني واهم إذا ظن أن بإمكانه إخراج حزب الله من الساحة باغتيال قادته".وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات قائد الحرس الثوري جاءت خلال خطابه في مناورة نصرالله الأمنية العسكرية الكبيرة، مؤكدًا أن "حزب الله تيار عظيم لا يمكن احتواؤه أو إنهاؤه، ونحن نضع الكيان الصهيوني نصب أعيننا وسنقاتل معه حتى النهاية".وأكد اللواء سلامي أن "إيران لن تسمح للصهاينة والأعداء أن يتحكموا بمصير المسلمين، وسننتقم من الكيان الصهيوني وسيتلقى ضربات موجعة".وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "اليوم ترى أن كل القوى الزائفة اصطفت أمام الإسلام والمسلمين في مواجهة تاريخية، وهبت جيوش العالم الحديثة لنجدة النظام الصهيوني لإخضاع المسلمين والسيطرة على مصيرهم واحتلال أراضيهم وهويتهم الدينية".
https://sarabic.ae/20241115/خبير-عسكري-التعاون-بين-السعودية-وإيران-من-شأنه-توحيد-الرؤى-لتعزيز-أمن-الخليج-1094837058.html
https://sarabic.ae/20241114/دولة-عربية-تزود-المغرب-بالكبريت-لمدة-10-سنوات-1094787180.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

تفاصيل عن تحركات سعودية إماراتية لفتح صفحة جديدة بين إيران ودولة عربية

07:27 GMT 16.11.2024
© Getty Images / NurPhotoعلما إيران والمغرب
علما إيران والمغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية مغربية عن أن إيران تتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع المغرب بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.
وقال موقع "يا بلادي" المغربي إن توسع التصعيد في الشرق الأوسط دفع طهران إلى طرق أبواب الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، فيما وردت أنباء عن اجتماع مبعوث أمني إيراني، بممثلين عن السعودية والإمارات، مع نظرائهم المغاربة مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بالرباط.
يشار إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن استئناف العلاقات بين المغرب وإيران، حيث نقل المبعوث الإيراني شروط المغرب إلى رؤسائه لدراستها والرد عليها، وفي حال الاستجابة إلى تلك الطلبات المغربية، يُتوقع أن يتولى الدبلوماسيون متابعة الأمر.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
خبير عسكري: التعاون بين السعودية وإيران من شأنه توحيد الرؤى لتعزيز أمن الخليج
أمس, 15:01 GMT
يذكر أن الرباط قد بررت، في 1 مايو/ أيار 2018، قطع علاقاتها مع طهران بدعوى دعمها، عبر حزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو. كما حذرت المملكة إيران لاحقًا من تزويد ميليشيات الجبهة بالطائرات المسيرة، كان وزير الخارجية الإيراني السابق، الراحل حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن في يونيو/ حزيران 2023 عن إمكانية تحقيق مصالحة مع المغرب.
وكان المغرب وإيران قد دخلا في حوار في تونس عام 2014، في وقت شهد العلاقات منذ عام 2009، وأسفر هذا الحوار عن تبادل السفراء.
وفي وقت سابق، جدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، يوم الخميس الماضي، التأكيد أن "الكيان الصهيوني واهم إذا ظن أن بإمكانه إخراج حزب الله من الساحة باغتيال قادته".
مسحوق الكبريت الأصفر في فانكوفر في كندا. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
مجتمع
دولة عربية تزود المغرب بالكبريت لمدة 10 سنوات
14 نوفمبر, 09:59 GMT
وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات قائد الحرس الثوري جاءت خلال خطابه في مناورة نصرالله الأمنية العسكرية الكبيرة، مؤكدًا أن "حزب الله تيار عظيم لا يمكن احتواؤه أو إنهاؤه، ونحن نضع الكيان الصهيوني نصب أعيننا وسنقاتل معه حتى النهاية".
وأكد اللواء سلامي أن "إيران لن تسمح للصهاينة والأعداء أن يتحكموا بمصير المسلمين، وسننتقم من الكيان الصهيوني وسيتلقى ضربات موجعة".
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "اليوم ترى أن كل القوى الزائفة اصطفت أمام الإسلام والمسلمين في مواجهة تاريخية، وهبت جيوش العالم الحديثة لنجدة النظام الصهيوني لإخضاع المسلمين والسيطرة على مصيرهم واحتلال أراضيهم وهويتهم الدينية".
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