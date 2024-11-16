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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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حزب الله يعلن تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية
حزب الله يعلن تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، "تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدّم للاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال إسرائيل". 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T08:39+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إنه "هاجم بمسيرة انقضاضية تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين"، مؤكدا استهداف مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة راميم للمرة الثانية برشقة صاروخية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح الجمعة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات من جناح المخابرات، خلال الساعات الماضية، موجة هجمات رابعة اليوم في منطقة الضاحية في بيروت. تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات أخرى من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله".ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241116/لاريجاني-يتحدث-عن-نقاط-إيجابية-في-المشروع-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1094854481.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حزب الله يعلن تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

08:39 GMT 16.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات القصف الإسرائيلي في بيروت، لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، "تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدّم للاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال إسرائيل".
وقال الحزب، في بيان له، إنه "هاجم بمسيرة انقضاضية تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين"، مؤكدا استهداف مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة راميم للمرة الثانية برشقة صاروخية.
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
لاريجاني يتحدث عن نقاط إيجابية في المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان
06:28 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح الجمعة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات من جناح المخابرات، خلال الساعات الماضية، موجة هجمات رابعة اليوم في منطقة الضاحية في بيروت. تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات أخرى من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله".
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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