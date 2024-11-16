https://sarabic.ae/20241116/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-31-عملية-تصدي-لمحاولات-تقدم-القوات-الإسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-1094855864.html
حزب الله يعلن تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية
حزب الله يعلن تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، "تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدّم للاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال إسرائيل". 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T08:39+0000
2024-11-16T08:39+0000
2024-11-16T08:39+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إنه "هاجم بمسيرة انقضاضية تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين"، مؤكدا استهداف مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة راميم للمرة الثانية برشقة صاروخية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح الجمعة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات من جناح المخابرات، خلال الساعات الماضية، موجة هجمات رابعة اليوم في منطقة الضاحية في بيروت. تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات أخرى من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله".ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241116/لاريجاني-يتحدث-عن-نقاط-إيجابية-في-المشروع-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1094854481.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حزب الله يعلن تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، "تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدّم للاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال إسرائيل".
وقال الحزب، في بيان له، إنه "هاجم بمسيرة انقضاضية تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين"، مؤكدا استهداف مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة راميم للمرة الثانية برشقة صاروخية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"
في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح الجمعة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات من جناح المخابرات، خلال الساعات الماضية، موجة هجمات رابعة اليوم في منطقة الضاحية في بيروت. تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات أخرى من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله".
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية
لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.