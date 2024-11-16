https://sarabic.ae/20241116/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-31-عملية-تصدي-لمحاولات-تقدم-القوات-الإسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-1094855864.html

حزب الله يعلن تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

حزب الله يعلن تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، "تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدّم للاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال إسرائيل". 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T08:39+0000

2024-11-16T08:39+0000

2024-11-16T08:39+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094669829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7e4054d61ae89748734210bdb192fe5.jpg

وقال الحزب، في بيان له، إنه "هاجم بمسيرة انقضاضية تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين"، مؤكدا استهداف مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة راميم للمرة الثانية برشقة صاروخية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح الجمعة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات من جناح المخابرات، خلال الساعات الماضية، موجة هجمات رابعة اليوم في منطقة الضاحية في بيروت. تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات أخرى من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله".ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.

https://sarabic.ae/20241116/لاريجاني-يتحدث-عن-نقاط-إيجابية-في-المشروع-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1094854481.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي