https://sarabic.ae/20241116/وزير-الخارجية-البولندي-يعلن-استضافة-وارسو-لـأهم-مفاوضات-حول-أوكرانيا--1094855717.html
وزير الخارجية البولندي يعلن استضافة وارسو لـ"أهم مفاوضات حول أوكرانيا"
وزير الخارجية البولندي يعلن استضافة وارسو لـ"أهم مفاوضات حول أوكرانيا"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم السبت، عن أن "أهم المفاوضات بشأن أوكرانيا"، ستعقد في وارسو. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T08:48+0000
2024-11-16T08:48+0000
2024-11-16T08:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سيكورسكي للصحفيين، تعليقا على محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني، أولاف شولتس: "في وارسو ستعقد أهم المفاوضات بشأن الصراع في أوكرانيا، الأسبوع المقبل سأعقد اجتماعا بصيغة مثلث فايمار".وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، يوم أمس الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن "الأزمة الحالية كانت نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من سياسة الناتو العدوانية التي تهدف إلى إنشاء نقطة انطلاق مناهضة لروسيا على الأراضي الأوكرانية، مع تجاهل مصالح بلادنا في المجال الأمني والدوس على حقوق السكان الناطقين بالروسية".وفيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار الرئيس الروسي إلى أن الجانب الروسي لم يرفض أبدًا ويظل منفتحًا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف.شولتس يعلق على وصف إيلون ماسك له بـ"الأحمق"
https://sarabic.ae/20241116/إعلام-شولتس-أبلغ-الزعماء-الغربيين-وزيلينسكي-عن-نية-الاتصال-ببوتين-قبل-شهر-1094855066.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية البولندي يعلن استضافة وارسو لـ"أهم مفاوضات حول أوكرانيا"
أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم السبت، عن أن "أهم المفاوضات بشأن أوكرانيا"، ستعقد في وارسو.
وقال سيكورسكي للصحفيين، تعليقا على محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني، أولاف شولتس: "في وارسو ستعقد أهم المفاوضات بشأن الصراع في أوكرانيا، الأسبوع المقبل سأعقد اجتماعا بصيغة مثلث فايمار".
وأوضح أنه بالإضافة إلى وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، سيصل إلى وارسو الأسبوع المقبل وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا.
وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، يوم أمس الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وجرى خلال المكالمة تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وفقا للكرملين.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن "الأزمة الحالية كانت نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من سياسة الناتو العدوانية التي تهدف إلى إنشاء نقطة انطلاق مناهضة لروسيا على الأراضي الأوكرانية، مع تجاهل مصالح بلادنا في المجال الأمني والدوس على حقوق السكان الناطقين بالروسية".
وفيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار الرئيس الروسي إلى أن الجانب الروسي لم يرفض أبدًا ويظل منفتحًا على استئناف المفاوضات
التي أوقفها نظام كييف.