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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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"حزب الله" يعلن تنفيذ 26 عملية ضد أهداف إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية
"حزب الله" يعلن تنفيذ 26 عملية ضد أهداف إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد القوات الإسرائيلية، خلال اليوم الماضي. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T01:49+0000
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وقال حزب الله في بيان، إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.وفي بيان فجر اليوم، أفاد حزب الله، بأن قواته تواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.وكان حزب الله قد أعلن مساء أمس السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا.في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل يوم السبت.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241113/حزب-الله-يكشف-عن-فيديو-صادم-لإسرائيل-فيديو-1094768626.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يعلن تنفيذ 26 عملية ضد أهداف إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية

01:49 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 01:50 GMT 17.11.2024)
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد القوات الإسرائيلية، خلال اليوم الماضي.
وقال حزب الله في بيان، إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.
وفي بيان فجر اليوم، أفاد حزب الله، بأن قواته تواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.
حزب الله يتصدى لتوغل قوات الإسرائيلية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
"حزب الله" يكشف عن فيديو "صادم" لإسرائيل... فيديو
13 نوفمبر, 15:19 GMT
وكان حزب الله قد أعلن مساء أمس السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو "80 مقذوفا" من لبنان باتجاه إسرائيل يوم السبت.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
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