https://sarabic.ae/20241116/حزب-الله-يعلن-استهداف-5-قواعد-عسكرية-إسرائيلية-في-حيفا--1094866360.html
"حزب الله" يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا
"حزب الله" يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا
سبوتنيك عربي
ذكر المركز الصحفي لـ"حزب الله" في بيان، اليوم السبت، أن مقاتلي الحزب استهدفوا خمس قواعد عسكرية إسرائيلية في منطقة حيفا، بما في ذلك قواعد جوية وبحرية. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T20:42+0000
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وأضاف "حزب الله" في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات من الصواريخ النوعيّة، عند الساعة 07:45 من مساء اليوم السبت، خمسة قواعد عسكريّة في مدينة حيفا المُحتلّة ومنطقة الكرمل".وقال الحزب، في بيان له، إنه "هاجم بمسيرة انقضاضية تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين"، مؤكدا استهداف مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة راميم للمرة الثانية برشقة صاروخية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح الجمعة.ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241116/أنصار-الله-تستهدف-بطائرات-مسيرة-هدفا-حيويا-في-إيلات-جنوبي-إسرائيل-1094865363.html
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أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, لبنان, العالم العربي
أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, لبنان, العالم العربي
"حزب الله" يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا
ذكر المركز الصحفي لـ"حزب الله" في بيان، اليوم السبت، أن مقاتلي الحزب استهدفوا خمس قواعد عسكرية إسرائيلية في منطقة حيفا، بما في ذلك قواعد جوية وبحرية.
وأضاف "حزب الله" في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات من الصواريخ النوعيّة، عند الساعة 07:45 من مساء اليوم السبت، خمسة قواعد عسكريّة في مدينة حيفا المُحتلّة ومنطقة الكرمل".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "تنفيذ 31 عملية تصدي لمحاولات تقدّم للاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال إسرائيل".
وقال الحزب، في بيان له، إنه "هاجم بمسيرة انقضاضية تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين"، مؤكدا استهداف مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة راميم للمرة الثانية برشقة صاروخية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"
في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح الجمعة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات من جناح المخابرات، خلال الساعات الماضية، موجة هجمات رابعة اليوم في منطقة الضاحية في بيروت. تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات أخرى من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله".
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية
لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.