"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241118/حلم-الصين-تدشن-أضخم-سفينة-أبحاث-في-العالم-1094903823.html
"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة
"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة
سبوتنيك عربي
دشنت الصين، يوم الأحد، أحدث وأضخم سفنها البحثية "حلم" التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، في خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة بكين في مجال البحث العلمي، واستكشاف... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T11:07+0000
2024-11-18T11:11+0000
مجتمع
علوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094903491_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_13c7b51a07c941ae2762bbdf164003b8.jpg
وأوضحت صحيفة "الشعب" الصينية، أن السفينة تمثل نقلة نوعية في القدرات البحثية البحرية الصينية، كونها الأولى من نوعها عالمياً، والتي تجمع بين 3 مهام رئيسية.وأفادت الصحيفة، أن تصميم وبناء السفينة استغرق 4 سنوات، وتتميز بمواصفات تقنية متقدمة، إذ تبلغ حمولتها 42600 طن، وتستطيع الإبحار لمسافة 15000 ميل بحري دون توقف. وأضافت الصحيفة، أن السفينة "حلم" تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، إذ تشمل نظام حفر متطور يصل عمقه إلى 11000 متر، وتضم 9 مختبرات متخصصة على مساحة 3000 متر مربع.بالإضافة إلى ذلك، صُممت السفينة للعمل في أقسى الظروف البحرية بقدرتها على مقاومة الأعاصير من الفئة 16، وتستوعب 180 شخصا.وبحسب المقال، ستؤدي السفينة دورا محوريا في تعزيز القدرات البحثية الصينية بمجالات استكشاف النفط والغاز وهيدرات الغاز الطبيعي، إضافة إلى الأبحاث العلمية المتقدمة.رصد مخلوق "شبحي" في أعماق المحيط الهادئ... فيديوروسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني
https://sarabic.ae/20241118/الصين-تكشف-عن-تفاصيل-مثيرة-بشأن-العينات-التي-جمعتها-من-الجانب-البعيد-للقمر-1094900212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094903491_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_f2e5cddf95b35245e03edf31e581025d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة

11:07 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 18.11.2024)
© Getty Images / redteaسفينة في القارة القطبية الجنوبية
سفينة في القارة القطبية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Getty Images / redtea
تابعنا عبر
دشنت الصين، يوم الأحد، أحدث وأضخم سفنها البحثية "حلم" التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، في خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة بكين في مجال البحث العلمي، واستكشاف أعماق البحار والمحيطات.
وأوضحت صحيفة "الشعب" الصينية، أن السفينة تمثل نقلة نوعية في القدرات البحثية البحرية الصينية، كونها الأولى من نوعها عالمياً، والتي تجمع بين 3 مهام رئيسية.

وأفادت الصحيفة، أن تصميم وبناء السفينة استغرق 4 سنوات، وتتميز بمواصفات تقنية متقدمة، إذ تبلغ حمولتها 42600 طن، وتستطيع الإبحار لمسافة 15000 ميل بحري دون توقف.
وأضافت الصحيفة، أن السفينة "حلم" تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، إذ تشمل نظام حفر متطور يصل عمقه إلى 11000 متر، وتضم 9 مختبرات متخصصة على مساحة 3000 متر مربع.
القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
الصين تكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن العينات التي جمعتها من الجانب البعيد للقمر
10:04 GMT
بالإضافة إلى ذلك، صُممت السفينة للعمل في أقسى الظروف البحرية بقدرتها على مقاومة الأعاصير من الفئة 16، وتستوعب 180 شخصا.
وبحسب المقال، ستؤدي السفينة دورا محوريا في تعزيز القدرات البحثية الصينية بمجالات استكشاف النفط والغاز وهيدرات الغاز الطبيعي، إضافة إلى الأبحاث العلمية المتقدمة.
رصد مخلوق "شبحي" في أعماق المحيط الهادئ... فيديو
روسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:43 GMTПоследствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала