https://sarabic.ae/20241118/حلم-الصين-تدشن-أضخم-سفينة-أبحاث-في-العالم-1094903823.html

"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة

"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة

سبوتنيك عربي

دشنت الصين، يوم الأحد، أحدث وأضخم سفنها البحثية "حلم" التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، في خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة بكين في مجال البحث العلمي، واستكشاف... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T11:07+0000

2024-11-18T11:07+0000

2024-11-18T11:11+0000

مجتمع

علوم

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094903491_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_13c7b51a07c941ae2762bbdf164003b8.jpg

وأوضحت صحيفة "الشعب" الصينية، أن السفينة تمثل نقلة نوعية في القدرات البحثية البحرية الصينية، كونها الأولى من نوعها عالمياً، والتي تجمع بين 3 مهام رئيسية.وأفادت الصحيفة، أن تصميم وبناء السفينة استغرق 4 سنوات، وتتميز بمواصفات تقنية متقدمة، إذ تبلغ حمولتها 42600 طن، وتستطيع الإبحار لمسافة 15000 ميل بحري دون توقف. وأضافت الصحيفة، أن السفينة "حلم" تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، إذ تشمل نظام حفر متطور يصل عمقه إلى 11000 متر، وتضم 9 مختبرات متخصصة على مساحة 3000 متر مربع.بالإضافة إلى ذلك، صُممت السفينة للعمل في أقسى الظروف البحرية بقدرتها على مقاومة الأعاصير من الفئة 16، وتستوعب 180 شخصا.وبحسب المقال، ستؤدي السفينة دورا محوريا في تعزيز القدرات البحثية الصينية بمجالات استكشاف النفط والغاز وهيدرات الغاز الطبيعي، إضافة إلى الأبحاث العلمية المتقدمة.رصد مخلوق "شبحي" في أعماق المحيط الهادئ... فيديوروسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني

https://sarabic.ae/20241118/الصين-تكشف-عن-تفاصيل-مثيرة-بشأن-العينات-التي-جمعتها-من-الجانب-البعيد-للقمر-1094900212.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات