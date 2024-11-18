https://sarabic.ae/20241118/حلم-الصين-تدشن-أضخم-سفينة-أبحاث-في-العالم-1094903823.html
"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة
"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة
سبوتنيك عربي
دشنت الصين، يوم الأحد، أحدث وأضخم سفنها البحثية "حلم" التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، في خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة بكين في مجال البحث العلمي، واستكشاف... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T11:07+0000
2024-11-18T11:07+0000
2024-11-18T11:11+0000
مجتمع
علوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094903491_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_13c7b51a07c941ae2762bbdf164003b8.jpg
وأوضحت صحيفة "الشعب" الصينية، أن السفينة تمثل نقلة نوعية في القدرات البحثية البحرية الصينية، كونها الأولى من نوعها عالمياً، والتي تجمع بين 3 مهام رئيسية.وأفادت الصحيفة، أن تصميم وبناء السفينة استغرق 4 سنوات، وتتميز بمواصفات تقنية متقدمة، إذ تبلغ حمولتها 42600 طن، وتستطيع الإبحار لمسافة 15000 ميل بحري دون توقف. وأضافت الصحيفة، أن السفينة "حلم" تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، إذ تشمل نظام حفر متطور يصل عمقه إلى 11000 متر، وتضم 9 مختبرات متخصصة على مساحة 3000 متر مربع.بالإضافة إلى ذلك، صُممت السفينة للعمل في أقسى الظروف البحرية بقدرتها على مقاومة الأعاصير من الفئة 16، وتستوعب 180 شخصا.وبحسب المقال، ستؤدي السفينة دورا محوريا في تعزيز القدرات البحثية الصينية بمجالات استكشاف النفط والغاز وهيدرات الغاز الطبيعي، إضافة إلى الأبحاث العلمية المتقدمة.رصد مخلوق "شبحي" في أعماق المحيط الهادئ... فيديوروسيا تطرح النسخة الطبية من مروحية "أنسات" في السوق الصيني
https://sarabic.ae/20241118/الصين-تكشف-عن-تفاصيل-مثيرة-بشأن-العينات-التي-جمعتها-من-الجانب-البعيد-للقمر-1094900212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094903491_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_f2e5cddf95b35245e03edf31e581025d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, منوعات
"حلم"... الصين تدشن أضخم سفينة أبحاث في العالم... صورة
11:07 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 18.11.2024)
دشنت الصين، يوم الأحد، أحدث وأضخم سفنها البحثية "حلم" التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، في خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة بكين في مجال البحث العلمي، واستكشاف أعماق البحار والمحيطات.
وأوضحت صحيفة "الشعب" الصينية، أن السفينة تمثل نقلة نوعية في القدرات البحثية البحرية الصينية، كونها الأولى من نوعها عالمياً، والتي تجمع بين 3 مهام رئيسية.
وأفادت الصحيفة، أن تصميم وبناء السفينة استغرق 4 سنوات، وتتميز بمواصفات تقنية متقدمة، إذ تبلغ حمولتها 42600 طن، وتستطيع الإبحار لمسافة 15000 ميل بحري دون توقف.
وأضافت الصحيفة، أن السفينة "حلم" تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، إذ تشمل نظام حفر متطور يصل عمقه إلى 11000 متر، وتضم 9 مختبرات متخصصة على مساحة 3000 متر مربع.
بالإضافة إلى ذلك، صُممت السفينة للعمل في أقسى الظروف البحرية بقدرتها على مقاومة الأعاصير من الفئة 16، وتستوعب 180 شخصا.
وبحسب المقال، ستؤدي السفينة دورا محوريا في تعزيز القدرات البحثية الصينية بمجالات استكشاف النفط والغاز وهيدرات الغاز الطبيعي، إضافة إلى الأبحاث العلمية المتقدمة.