https://sarabic.ae/20241119/القوات-الروسية-تحصل-على-موطئ-قدم-عند-مشارف-كوبيانسك-1094940071.html
القوات الروسية تحصل على موطئ قدم عند مشارف كوبيانسك
القوات الروسية تحصل على موطئ قدم عند مشارف كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تحصنت في ضواحي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف ووسعت منطقة سيطرتها في... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T07:55+0000
2024-11-19T07:55+0000
2024-11-19T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره: "على الرغم من الهجمات المضادة القوية والغارات النارية التي شنها المسلحون الأوكرانيون، لم تنجح التشكيلات المسلحة الأوكرانية في طرد وحداتنا التي تحصنت في كوبيانسك. وعلاوة على ذلك، تمكنت القوات المسلحة الروسية من زيادة قوتها الضاربة وتوسيع نطاق سيطرتها في شمال المنطقة".وفي وقت سابق، أفاد ماروتشكو بأن القوات الروسية تتقدم وحصلت على موطئ قدم على بعد أربعة كيلومترات من أطراف مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في اليوم السابق أن مجموعة "الغرب" الروسية استهدفت القوة البشرية والعتاد العسكري لستة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في عدد من المناطق، بما في ذلك كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241119/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094933643.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تحصل على موطئ قدم عند مشارف كوبيانسك
أكد الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تحصنت في ضواحي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف ووسعت منطقة سيطرتها في هذه المنطقة.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره: "على الرغم من الهجمات المضادة القوية والغارات النارية التي شنها المسلحون الأوكرانيون، لم تنجح التشكيلات المسلحة الأوكرانية في طرد وحداتنا التي تحصنت في كوبيانسك. وعلاوة على ذلك، تمكنت القوات المسلحة الروسية من زيادة قوتها الضاربة وتوسيع نطاق سيطرتها في شمال المنطقة".
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي كانت هناك معارك في المنطقة مع الضغط المنهجي على الجنود الأوكرانيين من الخطوط الدفاعية.
وفي وقت سابق، أفاد ماروتشكو بأن القوات الروسية تتقدم وحصلت على موطئ قدم على بعد أربعة كيلومترات من أطراف مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في اليوم السابق أن مجموعة "الغرب" الروسية استهدفت القوة البشرية والعتاد العسكري لستة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في عدد من المناطق، بما في ذلك كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.