https://sarabic.ae/20241119/بعوضة-تساعد-في-مكافحة-مرض-خطير-على-ضفاف-البحر-الأحمر-1094969711.html

بعوضة تساعد في مكافحة مرض خطير على ضفاف البحر الأحمر

بعوضة تساعد في مكافحة مرض خطير على ضفاف البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أطلقت شركة بريطانية أكثر من مليار بعوضة معدلة وراثيا في البرازيل وفي فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستهداف بعوضة مسؤولة عن تفشّ غير مسبوق للملاريا. 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T15:42+0000

2024-11-19T15:42+0000

2024-11-19T15:42+0000

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كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية البريطانية "أوكسيتيك"، عن بعوضة أسمتها "البعوضة الصديقة"، تمثل ذكر بعوض معدلا وراثيا يحمل بروتينا يضمن عدم استمرار نسله.وبما أن الإناث مسؤولة وحدها عن اللدغ، تتمثل الفكرة في إطلاق الذكور المعدلة وراثيا بأعداد كبيرة من دون تشكيل خطر إضافي على البشر.تواجه منطقة شرق أفريقيا تهديدا جديدا مع وصول "أنوفيليس ستيفنسي"، وهي بعوضة يعود أصلها إلى آسيا والشرق الأوسط وتتكاثر في المدن وتقاوم المبيدات الحشرية.وفي العام 2019، سمع عبد الله أحمد عبدي، المستشار الصحي في رئاسة جيبوتي، عن ابتكار جديد ضد البعوض الناقل لحمى الضنك، استُخدم بداية في البرازيل. وأكد أن جيبوتي تبني مصنعا لإنتاج البعوض المعدل وراثيا لشحنه عبر أفريقيا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا البعوض يمثل عاملا رئيسيا في الارتفاع غير المسبوق لحالات الملاريا في جيبوتي وإثيوبيا، ورُصد في ست دول إفريقية أخرى حتى اليوم.دولة عربية ترفع درجة الاستعداد لاحتواء أمراض خطيرة تسللت إلى أراضيهافيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين

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