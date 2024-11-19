بعوضة تساعد في مكافحة مرض خطير على ضفاف البحر الأحمر

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09:04 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
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13:52 GMT
8 د
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59 د
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خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
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من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
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مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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https://sarabic.ae/20241119/بعوضة-تساعد-في-مكافحة-مرض-خطير-على-ضفاف-البحر-الأحمر-1094969711.html
بعوضة تساعد في مكافحة مرض خطير على ضفاف البحر الأحمر
بعوضة تساعد في مكافحة مرض خطير على ضفاف البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أطلقت شركة بريطانية أكثر من مليار بعوضة معدلة وراثيا في البرازيل وفي فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستهداف بعوضة مسؤولة عن تفشّ غير مسبوق للملاريا. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T15:42+0000
2024-11-19T15:42+0000
مجتمع
جيبوتي
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الصحة
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الملاريا
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كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية البريطانية "أوكسيتيك"، عن بعوضة أسمتها "البعوضة الصديقة"، تمثل ذكر بعوض معدلا وراثيا يحمل بروتينا يضمن عدم استمرار نسله.وبما أن الإناث مسؤولة وحدها عن اللدغ، تتمثل الفكرة في إطلاق الذكور المعدلة وراثيا بأعداد كبيرة من دون تشكيل خطر إضافي على البشر.تواجه منطقة شرق أفريقيا تهديدا جديدا مع وصول "أنوفيليس ستيفنسي"، وهي بعوضة يعود أصلها إلى آسيا والشرق الأوسط وتتكاثر في المدن وتقاوم المبيدات الحشرية.وفي العام 2019، سمع عبد الله أحمد عبدي، المستشار الصحي في رئاسة جيبوتي، عن ابتكار جديد ضد البعوض الناقل لحمى الضنك، استُخدم بداية في البرازيل. وأكد أن جيبوتي تبني مصنعا لإنتاج البعوض المعدل وراثيا لشحنه عبر أفريقيا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا البعوض يمثل عاملا رئيسيا في الارتفاع غير المسبوق لحالات الملاريا في جيبوتي وإثيوبيا، ورُصد في ست دول إفريقية أخرى حتى اليوم.دولة عربية ترفع درجة الاستعداد لاحتواء أمراض خطيرة تسللت إلى أراضيهافيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين
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https://sarabic.ae/20240830/تشاد-أكثر-من-مليون-شخص-يواجهون-خطر-الملاريا-والمجاعة-بسبب-السيول-1092238614.html
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جيبوتي, العالم العربي, الصحة, ملاريا البعوض, الملاريا, حمى الضنك, اخبار حمى الضنك, بعوضة, مخاطر البعوض, البعوض, لدغة البعوض
جيبوتي, العالم العربي, الصحة, ملاريا البعوض, الملاريا, حمى الضنك, اخبار حمى الضنك, بعوضة, مخاطر البعوض, البعوض, لدغة البعوض

بعوضة تساعد في مكافحة مرض خطير على ضفاف البحر الأحمر

15:42 GMT 19.11.2024
© Getty Images / I love natureرأس بعوضة مصور بشكل قريب
رأس بعوضة مصور بشكل قريب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / I love nature
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أطلقت شركة بريطانية أكثر من مليار بعوضة معدلة وراثيا في البرازيل وفي فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستهداف بعوضة مسؤولة عن تفشّ غير مسبوق للملاريا.
كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية البريطانية "أوكسيتيك"، عن بعوضة أسمتها "البعوضة الصديقة"، تمثل ذكر بعوض معدلا وراثيا يحمل بروتينا يضمن عدم استمرار نسله.
وبما أن الإناث مسؤولة وحدها عن اللدغ، تتمثل الفكرة في إطلاق الذكور المعدلة وراثيا بأعداد كبيرة من دون تشكيل خطر إضافي على البشر.
وبدأت جيبوتي تعتمد هذه التقنية في مايو/ أيار الماضي، من خلال إطلاق 40 ألف بعوضة معدلة وراثيا. وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بدأت عمليات الإطلاق الأسبوعية التي ستستمر لستة أشهر.
عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم في علاج مرض الملاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
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30 سبتمبر, 11:34 GMT
وتطلق جيبوتي عشرات الآلاف من البعوض المعدّل وراثيا كل أسبوع، بهدف اختبار هذه الأداة الجديدة لمواجهة موجة تفشّ غير مسبوقة للملاريا.
تواجه منطقة شرق أفريقيا تهديدا جديدا مع وصول "أنوفيليس ستيفنسي"، وهي بعوضة يعود أصلها إلى آسيا والشرق الأوسط وتتكاثر في المدن وتقاوم المبيدات الحشرية.
مجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
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30 أغسطس, 16:26 GMT
وفي العام 2019، سمع عبد الله أحمد عبدي، المستشار الصحي في رئاسة جيبوتي، عن ابتكار جديد ضد البعوض الناقل لحمى الضنك، استُخدم بداية في البرازيل. وأكد أن جيبوتي تبني مصنعا لإنتاج البعوض المعدل وراثيا لشحنه عبر أفريقيا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا البعوض يمثل عاملا رئيسيا في الارتفاع غير المسبوق لحالات الملاريا في جيبوتي وإثيوبيا، ورُصد في ست دول إفريقية أخرى حتى اليوم.
دولة عربية ترفع درجة الاستعداد لاحتواء أمراض خطيرة تسللت إلى أراضيها
فيروس "أوروبوش" الغامض يصيب عددا من الأمريكيين... "الكسلان" أول المسببين
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