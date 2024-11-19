رئيس هيئة البحرين للثقافة يفتتح الأيام الثقافية البحرينية في موسكو

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قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
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البرنامج المسائي
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خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
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من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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https://sarabic.ae/20241119/رئيس-هيئة-البحرين-للثقافة-لـسبوتنيك-يفتتح-الأيام-الثقافية-البحرينية-في-موسكو--1094975715.html
رئيس هيئة البحرين للثقافة يفتتح الأيام الثقافية البحرينية في موسكو
رئيس هيئة البحرين للثقافة يفتتح الأيام الثقافية البحرينية في موسكو
سبوتنيك عربي
افتتح الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا بوريسوفنا، الأيام الثقافية البحرينية في... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T19:18+0000
2024-11-19T19:19+0000
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وقال لـ"سبوتنيك": "إن الشعب الروسي على درجة عالية من الثقافة لذلك يقدر الثقافات الأخرى ونحن في البحرين نقيم فعاليات ثقافية روسية متعددة كل عام لما للثقافة من أهمية في تعزيز العلاقات بين الشعوب".وفي السياق ذاته، ذكر المؤلف الموسيقي البحريني، وحيد الخان، أن الفن من أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشعوب.وقال لـ"سبوتنيك" عن انطلاق الأيام الثقافية البحرينية في موسكو إنه أطلق العديد من الحفلات الموسيقية في عدة مدن روسية بعد أن لمس إقبالا من المواطنين الروس ما شجعه على الاستمرار في هذه الحفلات.وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، إن توقيع برنامج التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التبادل الثقافي الدولي للمملكة.وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "نحن على ثقة من إسهام هذا البرنامج الطموح في إثراء المشهد الثقافي البحريني من خلال استضافة معارض فنية عالمية المستوى، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تجمع بين التراث العريق والمعاصرة الإبداعية".
https://sarabic.ae/20240522/العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-والبحرين-التاريخ-والتطور-1089103805.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

رئيس هيئة البحرين للثقافة يفتتح الأيام الثقافية البحرينية في موسكو

19:18 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 19:19 GMT 19.11.2024)
© Sputnik . WAEL MAGDIرئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
افتتح الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا بوريسوفنا، الأيام الثقافية البحرينية في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لـ"سبوتنيك": "إن الشعب الروسي على درجة عالية من الثقافة لذلك يقدر الثقافات الأخرى ونحن في البحرين نقيم فعاليات ثقافية روسية متعددة كل عام لما للثقافة من أهمية في تعزيز العلاقات بين الشعوب".
وفي السياق ذاته، ذكر المؤلف الموسيقي البحريني، وحيد الخان، أن الفن من أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشعوب.
فلاديمير بوتين و حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
العلاقات الثنائية بين روسيا والبحرين... التاريخ والتطور
22 مايو, 12:42 GMT
وقال لـ"سبوتنيك" عن انطلاق الأيام الثقافية البحرينية في موسكو إنه أطلق العديد من الحفلات الموسيقية في عدة مدن روسية بعد أن لمس إقبالا من المواطنين الروس ما شجعه على الاستمرار في هذه الحفلات.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، إن توقيع برنامج التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التبادل الثقافي الدولي للمملكة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "نحن على ثقة من إسهام هذا البرنامج الطموح في إثراء المشهد الثقافي البحريني من خلال استضافة معارض فنية عالمية المستوى، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تجمع بين التراث العريق والمعاصرة الإبداعية".
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