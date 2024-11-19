https://sarabic.ae/20241119/رئيس-هيئة-البحرين-للثقافة-لـسبوتنيك-يفتتح-الأيام-الثقافية-البحرينية-في-موسكو--1094975715.html
رئيس هيئة البحرين للثقافة يفتتح الأيام الثقافية البحرينية في موسكو
رئيس هيئة البحرين للثقافة يفتتح الأيام الثقافية البحرينية في موسكو
سبوتنيك عربي
افتتح الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا بوريسوفنا، الأيام الثقافية البحرينية في... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T19:18+0000
2024-11-19T19:18+0000
2024-11-19T19:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089156179_0:39:854:519_1920x0_80_0_0_c617eb142209c673553a70bac861b3bc.jpg
وقال لـ"سبوتنيك": "إن الشعب الروسي على درجة عالية من الثقافة لذلك يقدر الثقافات الأخرى ونحن في البحرين نقيم فعاليات ثقافية روسية متعددة كل عام لما للثقافة من أهمية في تعزيز العلاقات بين الشعوب".وفي السياق ذاته، ذكر المؤلف الموسيقي البحريني، وحيد الخان، أن الفن من أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشعوب.وقال لـ"سبوتنيك" عن انطلاق الأيام الثقافية البحرينية في موسكو إنه أطلق العديد من الحفلات الموسيقية في عدة مدن روسية بعد أن لمس إقبالا من المواطنين الروس ما شجعه على الاستمرار في هذه الحفلات.وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، إن توقيع برنامج التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التبادل الثقافي الدولي للمملكة.وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "نحن على ثقة من إسهام هذا البرنامج الطموح في إثراء المشهد الثقافي البحريني من خلال استضافة معارض فنية عالمية المستوى، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تجمع بين التراث العريق والمعاصرة الإبداعية".
https://sarabic.ae/20240522/العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-والبحرين-التاريخ-والتطور-1089103805.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089156179_0:0:854:642_1920x0_80_0_0_25688739a44d28d269dea027f7b42d18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك
رئيس هيئة البحرين للثقافة يفتتح الأيام الثقافية البحرينية في موسكو
19:18 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 19:19 GMT 19.11.2024)
حصري
افتتح الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا بوريسوفنا، الأيام الثقافية البحرينية في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لـ"سبوتنيك": "إن الشعب الروسي على درجة عالية من الثقافة لذلك يقدر الثقافات الأخرى ونحن في البحرين نقيم فعاليات ثقافية روسية متعددة كل عام لما للثقافة من أهمية في تعزيز العلاقات بين الشعوب".
وفي السياق ذاته، ذكر المؤلف الموسيقي البحريني، وحيد الخان، أن الفن من أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشعوب.
وقال لـ"سبوتنيك" عن انطلاق الأيام الثقافية البحرينية في موسكو إنه أطلق العديد من الحفلات الموسيقية في عدة مدن روسية بعد أن لمس إقبالا من المواطنين الروس ما شجعه على الاستمرار في هذه الحفلات.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، إن توقيع برنامج التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التبادل الثقافي الدولي للمملكة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
": "نحن على ثقة من إسهام هذا البرنامج الطموح في إثراء المشهد الثقافي البحريني من خلال استضافة معارض فنية عالمية المستوى، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تجمع بين التراث العريق والمعاصرة الإبداعية".