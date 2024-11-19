https://sarabic.ae/20241119/شخصيات-ثقافية-بارزة-تحتفل-باليوم-العالمي-للفن-الإسلامي-1094956407.html

شخصيات ثقافية بارزة تحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي

شخصيات ثقافية بارزة تحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي

سبوتنيك عربي

استضاف المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط التابع لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، أعمال الطاولة المستديرة بصيغة "الفيديو كونفرنس" بين موسكو وسانت بطرسبورغ،... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T12:47+0000

2024-11-19T12:47+0000

2024-11-19T12:48+0000

روسيا

العالم العربي

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وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة من بينهم ميخائيل بيوتروفسكي، مدير متحف "الأرميتاج" الحكومي، وشيخة النصر، مديرة متحف الفن الإسلامي القطري، ومدير عام متحف الشرق، وألكسندر سيدوف، الباحث العلمي في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والمصور اللبناني - الفرنسي باتريك باز، مدير ومؤسس مركز بيروت للتصوير الفوتوغرافي، ورينات أبيانوف، رئيس دائرة الثقافة في الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، إمام مسجد موسكو المركزي وعالم الإثنوغرافيا، وصلاح المغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "مينا".وفي السياق ذاته، افتتح النقاش ميخائيل بيوتروفسكي، مشيراً إلى أن "التعاون بين روسيا والدول العربية شهد تطوراً فعالًا، في السنوات الأخيرة"، إذ تحدث مدير متحف "الأرميتاج" عن المشاريع والعمل مع متحف عُمان، قائلًا:وفي حديثه عن المتاحف الأخرى الموجودة في بلدان الخليج، تطرق بيوتروفسكي إلى العلاقات القوية مع متحف قطر، قائلًا:وفي حديثه عن التعاون مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أشار عميد كلية الدراسات الشرقية في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، بالقول: "المشاورات المستمرة"، وتعليقاً على أهمية عمل المتاحف في أصعب الظروف، قال ميخائيل بيوتروفسكي:وتحدثت مديرة متحف الفن الإسلامي، السيدة شيخة النصر، عن أهمية الحفاظ على مكانة المتاحف باعتبارها "جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية في قطر". وخلال حديثها عن التعاون الدولي، أعربت النصر عن خالص الامتنان للسيد بيوتروفسكي، لإتاحة الفرصة لتحقيق التعاون مع متحف "الأرميتاج" وأشارت قائلة: وفي السياق ذاته، صرحت مديرة متحف الفن الإسلامي أنه من أهم وظائف المؤسسة، أولا وقبل كل شيء، "الحفاظ على التراث الثقافي للعالم الإسلامي والتفاعل الفعال مع الجمهور من خلال البرامج التعليمية، فضلًا عن تعزيز التبادل الثقافي والحوار".وأشار مدير عام متحف الشرق ألكسندر سيدوف، إلى أن "المتحف يعرض سنوياً مشاريع تتعلق بالفن الإسلامي"، وفي عام 2025، أعلن سيدوف عن اثنين من المعارض الرئيسية المخصصين لمختلف جوانب تطور الفن الإسلامي في روسيا، حيث سيتم عرض أكثر من 100 قطعة متحفية في معرض "روائع الفن الإسلامي"، كما سيتم إيلاء اهتمام خاص للفن الإسلامي في روسيا وعلى وجه الخصوص في داغستان و جمهورية القرم ومنطقة الفولغا.وتحدث مدير مركز بيروت للتصوير الفوتوغرافي، باتريك باز، عن المعالم الرئيسية في تطور فن التصوير الفوتوغرافي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك الآن انتقال إلى مرحلة جديدة في تطور هذا الاتجاه، وتابع قائلاً:وتحدث رينات أبيانوف، عن المشاريع الثقافية للإدارة الروحية لمسلمي روسيا، وأهمها مسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن، وأضاف بهذا الشأن، قائلاً:بدوره، أكد صلاح المغاوري، نائب مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في كلمته بشكل خاص على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي، بما في ذلك من خلال البرامج التعليمية الخاصة، ونوّه بهذا الصدد، قائلاً: يذكر أنه تم الإعلان عن الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي في الدورة التاسعة والأربعين لليونسكو عام 2019، في إشارة إلى إن الهدف من الاحتفال بهذا اليوم العالمي هو رفع مستوى الوعي بأشكال التعبير الفني عن الإسلام الماضية منها والمعاصرة، وكذلك عن مساهمة الثقافة في الحضارة من خلال الفن الإسلامي.

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