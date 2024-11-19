https://sarabic.ae/20241119/متحدثا-عن-ولي-العهد-وقيام-الليل-وزير-الطاقة-السعودي-يثير-تفاعلا-واسعا-في-منتدى-عالمي-1094941091.html

متحدثا عن ولي العهد وقيام الليل.. وزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا واسعا في منتدى عالمي

متحدثا عن ولي العهد وقيام الليل.. وزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا واسعا في منتدى عالمي

سبوتنيك عربي

أثار وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، تفاعلا واسعا عندما طلب منه شابا أن يوصل سلامه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T08:35+0000

2024-11-19T08:35+0000

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جاء ذلك في منتدى "مسك" العالمي، أمس الاثنين، حيث سأله الشاب أيضا عن أهمية السجود في الثلث الأخير من الليل.وقال الشاب للوزير السعودي: "أين أكثر مكان تجد فيه الأمل؟"، ليرد الوزير السعودي، قائلا: "الإجابة الصادقة الأمينة هي في الثلث الأخير من الليل في السجود".وتابع: "لا أحب المجاهرة بهذه الأمور لكن أدعو الجميع لتجربتها"، مضيفا: "أتحدى أن يكون هناك أحد يواظب على الثلث الأخير من الليل".وأردف: "كلما زاد همك عليك أن تطلب من الله في السجود، وعندما تفعل ذلك بإيمان وقناعة، فإن الله سيخفف عنك همك".وفيما يتعلق بطلب توصيل السلامة لولي العهد، قال الوزير السعودي: "إن شاء الله سأوصل هذا السلام بصفتي وزيرا للطاقة".وأضاف: "لا أحب الخلط بين الموضوعين، ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء، ومن الناحية المهنية رئيسي في العمل، فأنا لا أتجرأ عليه إلا فيما هو ممكن من الجانب العملي"، مضيفا: "لكن الجانب الشخصي يتم مراعاته بطريقة أخرى".وعن أسلوب التعامل داخل الأسرة الحاكمة في السعودية، قال وزير الطاقة السعودي: "لدينا في آل سعود، بشكل عام، أساليب في التعامل لم تتغير، وأعتقد أننا نجحنا بأن نكون قدوة للجميع".كما شهد المؤتمر موقفا آخر بين الوزير السعودي وبين طفلة وصفته بـ"أمير الطاقة"، حيث رد عليها بعبارة: "أمير الطاقة طاقته راحت وأصبح شايب"، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: "اليوم طاقة السعودية تشع من الأرض والبترول والبحار، وطاقة الشباب السعودي منفتحة ومتطورة على كل طاقات هذه البلاد".

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, ولي العهد محمد بن سلمان