مسؤول إيراني: علاقاتنا مع السعودية تخدم مصالح المنطقة بأكملها

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ع الموجة مع ايلي
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241119/مسؤول-إيراني-علاقاتنا-مع-السعودية-تخدم-مصالح-المنطقة-بأكملها-1094951548.html
مسؤول إيراني: علاقاتنا مع السعودية تخدم مصالح المنطقة بأكملها
مسؤول إيراني: علاقاتنا مع السعودية تخدم مصالح المنطقة بأكملها
سبوتنيك عربي
قال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن هناك الكثير من الأمور المشتركة بين طهران والرياض. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T10:30+0000
2024-11-19T10:30+0000
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وتابع: "إيران والسعودية دولتان شقيقتان وجارتان وعلاقاتهما الوثيقة ستخدم مصالح المنطقة بأكملها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا"، الإيرانية، اليوم الثلاثاء.ولفت روانجي إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره السعودي وليد الخريجي، خلال زيارته للمملكة، أمس الاثنين، مشيرا إلى أنهما ناقشا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدولتين إقليميا ودوليا.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، التقى محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة غير العادية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي عقدت في الرياض، وأكد أن الطريق الجديد لتطوير العلاقات بين طهران والرياض هو مسار "لا رجعة فيه".وأضاف أن "توسيع العلاقات بين البلدين يسير على الطريق الصحيح"، وأعرب عن أمله في أن تتبع العلاقة السياسية الجيدة، توسعات في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا، في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
https://sarabic.ae/20241112/لا-رجعة-فيه-نائب-الرئيس-الإيراني-يكشف-تفاصيل-لقاء-مع-ولي-العهد-السعودي-في-الرياض-1094734035.html
https://sarabic.ae/20241116/تفاصيل-عن-تحركات-سعودية-إماراتية-لفتح-صفحة-جديدة-بين-إيران-ودولة-عربية-1094854881.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران

مسؤول إيراني: علاقاتنا مع السعودية تخدم مصالح المنطقة بأكملها

10:30 GMT 19.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributorإيران والسعودية
إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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قال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن هناك الكثير من الأمور المشتركة بين طهران والرياض.
وتابع: "إيران والسعودية دولتان شقيقتان وجارتان وعلاقاتهما الوثيقة ستخدم مصالح المنطقة بأكملها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا"، الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
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ولفت روانجي إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره السعودي وليد الخريجي، خلال زيارته للمملكة، أمس الاثنين، مشيرا إلى أنهما ناقشا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدولتين إقليميا ودوليا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، التقى محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة غير العادية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي عقدت في الرياض، وأكد أن الطريق الجديد لتطوير العلاقات بين طهران والرياض هو مسار "لا رجعة فيه".
وأضاف أن "توسيع العلاقات بين البلدين يسير على الطريق الصحيح"، وأعرب عن أمله في أن تتبع العلاقة السياسية الجيدة، توسعات في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
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وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا، في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
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