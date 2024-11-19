https://sarabic.ae/20241119/-الجيش-الروسي-يحرر-نوفوسيلدوفكا-في-دونباس--1094945758.html

الجيش الروسي يحرر نوفوسيلدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر نوفوسيلدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوسيلدوفكا في دونباس. 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T09:37+0000

2024-11-19T09:37+0000

2024-11-19T09:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع : "وحدات من مجموعة القوات "المركز"، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، حررت بلدة نوفوسيلديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان: أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وتم صد 3 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 510 عسكريا، وعددا من المدافغ، وتدمير ومحطة حرب إلكترونية Enklav-N".وتابع بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 550عسكريًا ودبابة وثماني مركبات وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة للحرب الإلكترونية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ باليستية و4 قنابل من طراز "هامر" وصاروخ "هيمارس" و85 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241119/بوتين-يوافق-على-أساسيات-سياسة-روسيا-في-مجال-الردع-النووي-1094940972.html

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