https://sarabic.ae/20241120/الكنافة-علي-الملكة-رانيا-ترد-على-شاب-وجه-لها-طلبا----1094992932.html
"الكنافة علي"... الملكة رانيا ترد على شاب وجه لها طلبا
"الكنافة علي"... الملكة رانيا ترد على شاب وجه لها طلبا
سبوتنيك عربي
أثار رد الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، يوم أمس الثلاثاء، على شاب أردني طلب رخصة قيادة، تفاعلاً كبيراً على مواقع... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:20+0000
2024-11-20T09:20+0000
2024-11-20T09:20+0000
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أخبار الأردن
الملكة رانيا
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وقام الشاب الأردني برفع لافتة كتب عليها "بدي الرخصة جلالتك"، خلال زيارة الملكة رانيا إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة الأردنية عمّان، ويقصد الشاب رخصة قيادة سيارة.وردت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري على منصة "إنستغرام"، على الصورة، قائلة: "انجح والكنافة عليّ"، ليثير رد الملكة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن الملكة رانيا العبد الله، تقوم بزيارة الجامعات الأردنية، في إطار دعم الملكة للتعليم العالي في البلاد وتعزيز الابتكار والإبداع بين الشباب الأردني.تصويت... برأيك هل تؤثر "أزمة المنسف" على نتيجة مبارة العراق والأردن؟ لوح طيني يكشف عن موقع سفينة نوح... فيديو
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منوعات, أخبار الأردن, الملكة رانيا
منوعات, أخبار الأردن, الملكة رانيا
"الكنافة علي"... الملكة رانيا ترد على شاب وجه لها طلبا
أثار رد الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، يوم أمس الثلاثاء، على شاب أردني طلب رخصة قيادة، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام الشاب الأردني برفع لافتة كتب عليها "بدي الرخصة جلالتك"، خلال زيارة الملكة رانيا إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة الأردنية عمّان، ويقصد الشاب رخصة قيادة سيارة.
وردت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري على منصة "إنستغرام"، على الصورة، قائلة: "انجح والكنافة عليّ"، ليثير رد الملكة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الملكة رانيا العبد الله، تقوم بزيارة الجامعات الأردنية، في إطار دعم الملكة للتعليم العالي في البلاد وتعزيز الابتكار
والإبداع بين الشباب الأردني.