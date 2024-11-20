"الكنافة علي"... الملكة رانيا ترد على شاب وجه لها طلبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241120/الكنافة-علي-الملكة-رانيا-ترد-على-شاب-وجه-لها-طلبا----1094992932.html
"الكنافة علي"... الملكة رانيا ترد على شاب وجه لها طلبا
"الكنافة علي"... الملكة رانيا ترد على شاب وجه لها طلبا
سبوتنيك عربي
أثار رد الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، يوم أمس الثلاثاء، على شاب أردني طلب رخصة قيادة، تفاعلاً كبيراً على مواقع... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:20+0000
2024-11-20T09:20+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الأردن
الملكة رانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1094992603_0:179:2730:1715_1920x0_80_0_0_02d591716e7272cb887af59e6ff0b931.jpg
وقام الشاب الأردني برفع لافتة كتب عليها "بدي الرخصة جلالتك"، خلال زيارة الملكة رانيا إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة الأردنية عمّان، ويقصد الشاب رخصة قيادة سيارة.وردت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري على منصة "إنستغرام"، على الصورة، قائلة: "انجح والكنافة عليّ"، ليثير رد الملكة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن الملكة رانيا العبد الله، تقوم بزيارة الجامعات الأردنية، في إطار دعم الملكة للتعليم العالي في البلاد وتعزيز الابتكار والإبداع بين الشباب الأردني.تصويت... برأيك هل تؤثر "أزمة المنسف" على نتيجة مبارة العراق والأردن؟ لوح طيني يكشف عن موقع سفينة نوح... فيديو
https://sarabic.ae/20241118/وفاة-ملك-جمال-الأردن-بعد-صراع-مع-السرطان-1094904641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1094992603_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a23ae73fb93212881f8d5e334574cc9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الأردن, الملكة رانيا
منوعات, أخبار الأردن, الملكة رانيا

"الكنافة علي"... الملكة رانيا ترد على شاب وجه لها طلبا

09:20 GMT 20.11.2024
© Getty Images / Mansoreh Motamediكنافة عربية
كنافة عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Getty Images / Mansoreh Motamedi
تابعنا عبر
أثار رد الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، يوم أمس الثلاثاء، على شاب أردني طلب رخصة قيادة، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام الشاب الأردني برفع لافتة كتب عليها "بدي الرخصة جلالتك"، خلال زيارة الملكة رانيا إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة الأردنية عمّان، ويقصد الشاب رخصة قيادة سيارة.
وردت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري على منصة "إنستغرام"، على الصورة، قائلة: "انجح والكنافة عليّ"، ليثير رد الملكة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حدائق حلب وشوارعها مقابر لـ 5 آلاف جثمان، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
وفاة "ملك جمال الأردن" بعد صراع مع السرطان
18 نوفمبر, 11:27 GMT
يذكر أن الملكة رانيا العبد الله، تقوم بزيارة الجامعات الأردنية، في إطار دعم الملكة للتعليم العالي في البلاد وتعزيز الابتكار والإبداع بين الشباب الأردني.
تصويت... برأيك هل تؤثر "أزمة المنسف" على نتيجة مبارة العراق والأردن؟
لوح طيني يكشف عن موقع سفينة نوح... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала