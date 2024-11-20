https://sarabic.ae/20241120/دراسة-تكشف-عن-زيادة-هائلة-في-روابط-اتصال-أدمغة-الأطفال-بعد-الولادة-1095010304.html

دراسة تكشف عن زيادة هائلة في "روابط اتصال" أدمغة الأطفال بعد الولادة

دراسة تكشف عن زيادة هائلة في "روابط اتصال" أدمغة الأطفال بعد الولادة

سبوتنيك عربي

كشفت لمحة غير مسبوقة للدماغ البشري أثناء خروجه من الرحم ودخوله إلى العالم الخارجي عن طفرة نمو هائلة. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T13:16+0000

2024-11-20T13:16+0000

2024-11-20T13:17+0000

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علوم

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وتشير مسوحات الدماغ إلى أنه خلال الأشهر القليلة الأولى من حياة المولود الجديد، يؤدي تدفق مفاجئ للمعلومات الحسية إلى تكوين مليارات من الروابط العصبية الجديدة التي لم تكن موجودة في الرحم.وقال عالم الأعصاب، لانكسين جي، من جامعة "نيويورك": "بفضل مجموعة البيانات الطولية الفريدة هذه، لدينا الآن ولأول مرة، فرصة للتحقيق في التغيرات الدماغية أثناء الولادة".وتابع: "من المدهش أن هناك فجوة كبيرة في فهمنا لكيفية تغير الدماغ البشري خلال هذه المرحلة التنموية الحاسمة".وأوضح العلماء أنه وفي الأسابيع التي تلي الولادة، تظهر النماذج زيادة في الاتصالات العصبية التي تشير إلى أن الدماغ يحاول بشكل يائس معالجة ودمج أنواع جديدة من المعلومات، ولكن لا تتأثر جميع المناطق بالطريقة نفسها، فبعد مغادرة الرحم، تزدهر بعض شبكات الدماغ بتعقيد خاص، ما يخلق الكثير من الاتصالات العصبية الجديدة.كما تظهر أجزاء من الفص الجبهي طفرات نمو دراماتيكية بعد الولادة، وكذلك العديد من الجسور العصبية التي تربط بين المناطق على جانبي الدماغ، مثل المناطق الحسية الحركية الثنائية، والتي تدمج المعلومات الحسية لإعلام التحكم في الحركة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختم جي، بالقول: "يضع هذا العمل الأساس لأعمال مستقبلية تتعلق بتوقيت نضوج الشبكات الوظيفية في الدماغ التي تمتد خلال الفترة المحيطة بالولادة".

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