https://sarabic.ae/20241120/ليبيا-محكمة-استئناف-طرابلس-تحكم-لصالح-وزير-النفط-في-نزاعه-مع-رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-1094994793.html
ليبيا.. محكمة استئناف طرابلس تحكم لصالح وزير النفط في نزاعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا.. محكمة استئناف طرابلس تحكم لصالح وزير النفط في نزاعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس الليبية، الدائرة الإدارية الثالثة، حكمًا لصالح محمد عون، بصفته وزيرا النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية الخلاف، الذي... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:41+0000
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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح عون أن "المحكمة رفضت الاستشكال، الذي تقدمت به رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى الوكيل المكلف، عبر إدارة القضايا، للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2024".وأضاف عون أن "هذا الحكم يقضي بإبطال قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال وزارة النفط والغاز، مما يعني وجوب تنفيذ الحكم وإلغاء جميع القرارات والإجراءات التي أصدرها الوكيل، منذ 12 مايو (أيار) 2024".وأكد أن "هذا الحكم يعزز موقفه القانوني ويدعم عودة الأمور إلى نصابها في وزارة النفط والغاز".وقال إن "الخطوات القادمة ستتم وفق المسار القانوني من خلال إدارة القضايا"، مشيرًا إلى أن "تنفيذ الحكم يقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء".وأوضح أن عودته لمنصبه تعتمد على قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء التكليفات السابقة للوكيل المكلف.
https://sarabic.ae/20241030/ليبيا-الوحدة-الوطنية-تكشف-عن-جولة-تراخيص-استكشافات-نفطية-جديدة-1094330583.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, حصري
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, حصري
ليبيا.. محكمة استئناف طرابلس تحكم لصالح وزير النفط في نزاعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية
09:41 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 20.11.2024)
حصري
أصدرت محكمة استئناف طرابلس الليبية، الدائرة الإدارية الثالثة، حكمًا لصالح محمد عون، بصفته وزيرا النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية الخلاف، الذي نشب بينه وبين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك
"، أوضح عون أن "المحكمة رفضت الاستشكال، الذي تقدمت به رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى الوكيل المكلف، عبر إدارة القضايا، للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2024".
وأضاف عون أن "هذا الحكم يقضي بإبطال قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال وزارة النفط والغاز، مما يعني وجوب تنفيذ الحكم وإلغاء جميع القرارات والإجراءات التي أصدرها الوكيل، منذ 12 مايو (أيار) 2024".
وأكد أن "هذا الحكم يعزز موقفه القانوني ويدعم عودة الأمور إلى نصابها في وزارة النفط
والغاز".
وقال إن "الخطوات القادمة
ستتم وفق المسار القانوني من خلال إدارة القضايا"، مشيرًا إلى أن "تنفيذ الحكم يقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح أن عودته لمنصبه تعتمد على قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء التكليفات السابقة للوكيل المكلف.