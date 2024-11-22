https://sarabic.ae/20241122/قيادي-في-فتح-لـ-سبوتنيك-محاكمة-قادة-الاحتلال-خطوة-لا-مفر-منها-رغم-الضغوط-الأمريكية-1095097651.html

قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية

قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلن عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنّه ينظر إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "بارتياح شديد"، معتبرًا أنّ "هذا القرار كان غير متوقع... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T14:31+0000

2024-11-22T14:31+0000

2024-11-22T14:31+0000

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وأكد زكي في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصاً وأن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية كانت لها مفاعيل هامة في ملاحقة إسرائيل قضائياً".وبيّن القيادي أن "هذه المرة، السكوت على الإبادة الجماعية ليس من شيم المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يظل العالم يتغاضى عن الجرائم الإسرائيلية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصرف كأنها راعي للبقر، وهي في الواقع عبيد للمصالح الدولية".وتابع: "ما من شك في أن هذا القرار سيكون له تأثيرات هامة، ولن يكون ضحيته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت فقط، بل رئيس الأركان وعدد كبير من الجنرالات الإسرائيليين سيكونون أمام المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف زكي: "إسرائيل أعلنت أن الضفة الغربية يجب أن تكون تحت سيادتها، ولكنها لا تدرك أن غزة ذات الجغرافيا الصعبة صمدت 14 شهرًا، والضفة الغربية تحتاج إلى 24 سنة حتى تتغير الظروف، وإسرائيل ستختفي في النهاية".ولفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى "تغيرات ملموسة في موقف الشباب الأمريكي، حيث أشار إلى أن 51% من شباب الولايات المتحدة يدعمون حقوق الفلسطينيين ولا يثقون بالنظام الدولي الحالي، الذي يرى فيه ازدواجية في المعايير". وقال إن "الولايات المتحدة تتصرف خارج الإطار الأخلاقي، وكل قراراتها والفيتو الأمريكي ما هي إلا دليل على انعدام الأخلاق والإنسانية في مواقفها".وختم زكي: "نحن أمام مرحلة جديدة، وعلى الرغم من التحديات، نحن مستمرون في نضالنا لأن حقوقنا عادلة، ولن نسمح لأحد بأن يمحو وجودنا. في النهاية، سنظل هنا، ولن يكون هناك أي قدرة على القضاء علينا".

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