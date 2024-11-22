قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/قيادي-في-فتح-لـ-سبوتنيك-محاكمة-قادة-الاحتلال-خطوة-لا-مفر-منها-رغم-الضغوط-الأمريكية-1095097651.html
قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية
قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنّه ينظر إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "بارتياح شديد"، معتبرًا أنّ "هذا القرار كان غير متوقع... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:31+0000
2024-11-22T14:31+0000
العالم العربي
فلسطين المحتلة
إسرائيل
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071806550_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_f9cca0902e9fe46f553a09ade564f5ba.jpg
وأكد زكي في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصاً وأن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية كانت لها مفاعيل هامة في ملاحقة إسرائيل قضائياً".وبيّن القيادي أن "هذه المرة، السكوت على الإبادة الجماعية ليس من شيم المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يظل العالم يتغاضى عن الجرائم الإسرائيلية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصرف كأنها راعي للبقر، وهي في الواقع عبيد للمصالح الدولية".وتابع: "ما من شك في أن هذا القرار سيكون له تأثيرات هامة، ولن يكون ضحيته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت فقط، بل رئيس الأركان وعدد كبير من الجنرالات الإسرائيليين سيكونون أمام المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف زكي: "إسرائيل أعلنت أن الضفة الغربية يجب أن تكون تحت سيادتها، ولكنها لا تدرك أن غزة ذات الجغرافيا الصعبة صمدت 14 شهرًا، والضفة الغربية تحتاج إلى 24 سنة حتى تتغير الظروف، وإسرائيل ستختفي في النهاية".ولفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى "تغيرات ملموسة في موقف الشباب الأمريكي، حيث أشار إلى أن 51% من شباب الولايات المتحدة يدعمون حقوق الفلسطينيين ولا يثقون بالنظام الدولي الحالي، الذي يرى فيه ازدواجية في المعايير". وقال إن "الولايات المتحدة تتصرف خارج الإطار الأخلاقي، وكل قراراتها والفيتو الأمريكي ما هي إلا دليل على انعدام الأخلاق والإنسانية في مواقفها".وختم زكي: "نحن أمام مرحلة جديدة، وعلى الرغم من التحديات، نحن مستمرون في نضالنا لأن حقوقنا عادلة، ولن نسمح لأحد بأن يمحو وجودنا. في النهاية، سنظل هنا، ولن يكون هناك أي قدرة على القضاء علينا".
https://sarabic.ae/20241120/مقتل-أكثر-من-22-فلسطينيا-جراء-القصف-الإسرائيلي-لمنزل-بجباليا-في-قطاع-غزة-1094983185.html
https://sarabic.ae/20241119/نتنياهو-يعرض-دفع-5-ملايين-دولار-مقابل-تسليم-محتجز-من-داخل-غزة-1094978352.html
https://sarabic.ae/20241121/فيتو-أمريكي-جديد-في-مجلس-الأمن-ضد-قرار-لوقف-الحرب-في-غزة-1095059867.html
https://sarabic.ae/20241122/فريد-طفل-نجا-من-القصف-في-قطاع-غزة-يحلم-بالشفاء-وينتظر-الحياة-من-وسط-الموت---1095050095.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071806550_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_12369fa246b7a19bbe099a975817dca2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, فلسطين المحتلة, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, فلسطين المحتلة, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك

قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية

14:31 GMT 22.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنّه ينظر إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "بارتياح شديد"، معتبرًا أنّ "هذا القرار كان غير متوقع بسبب الضغوط الأمريكية المتواصلة على الساحة الدولية".
وأكد زكي في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصاً وأن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية كانت لها مفاعيل هامة في ملاحقة إسرائيل قضائياً".

وقال القيادي في حركة فتح إن "الفضل يعود إلى هذه العضوية التي تلاحق إسرائيل، وبالتالي سيكون لهذا القرار مفاعيل خاصة، خاصة مع الترحيب الذي لاقاه من قبل دول مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا".

القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
مقتل أكثر من 22 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لمنزل بجباليا في قطاع غزة
20 نوفمبر, 06:15 GMT
وبيّن القيادي أن "هذه المرة، السكوت على الإبادة الجماعية ليس من شيم المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يظل العالم يتغاضى عن الجرائم الإسرائيلية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصرف كأنها راعي للبقر، وهي في الواقع عبيد للمصالح الدولية".

وأكد زكي أنّ "الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان دائمًا معاديًا للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة الأمريكية سبق وأن قطعت علاقتها مع اليونسكو، ولا يستغرب أن تقوم بأي تصرفات غير عقلانية".

بينيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
نتنياهو يعرض دفع 5 ملايين دولار مقابل تسليم أي محتجز من داخل غزة
19 نوفمبر, 21:11 GMT
وتابع: "ما من شك في أن هذا القرار سيكون له تأثيرات هامة، ولن يكون ضحيته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت فقط، بل رئيس الأركان وعدد كبير من الجنرالات الإسرائيليين سيكونون أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وحول إمكانية تغيير هذا القرار، أوضح زكي أنّ "أي تغيير في القرار الدولي يتطلب أن يمثل نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية المطلوبين أمام المحكمة، قائلاً: "لا يمكن تغيير هذا القرار إلا إذا تم محاكمة هؤلاء المسؤولين أمام المحكمة".

فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
راديو
"فيتو" أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
أمس, 15:24 GMT

وفي ما يخص التصريحات الإسرائيلية التي اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية بأنها وراء هذا القرار، قال زكي: "وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن أن منظمة التحرير وراء هذا القرار وبالتالي يجب معاقبتنا، لكن العقوبات المستمرة ضدنا ليس لها أي مبرر، ونحن في فلسطين نرفض هذه السياسات العنصرية".

وأضاف زكي: "إسرائيل أعلنت أن الضفة الغربية يجب أن تكون تحت سيادتها، ولكنها لا تدرك أن غزة ذات الجغرافيا الصعبة صمدت 14 شهرًا، والضفة الغربية تحتاج إلى 24 سنة حتى تتغير الظروف، وإسرائيل ستختفي في النهاية".
ولفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى "تغيرات ملموسة في موقف الشباب الأمريكي، حيث أشار إلى أن 51% من شباب الولايات المتحدة يدعمون حقوق الفلسطينيين ولا يثقون بالنظام الدولي الحالي، الذي يرى فيه ازدواجية في المعايير".
وأردف أنّ الإدارة الأمريكية القادمة، في حال استمرت على نفس النهج، قد تواجه مشاكل كبيرة في الحفاظ على مصداقيتها العالمية، منوّها أن "الإدارة الأمريكية القادمة تريد عالماً بلا قوانين، وهذه الإدارة لن تستمر طويلاً، خاصة في ظل التعيينات الأخيرة التي لا تبشر بالخير، مما سيؤدي إلى فقدانها دور الديمقراطية التي تدعيها".
صورة للطفل الفلسطيني فريد الذي أصيب في غزة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
فريد.. طفل نجا من القصف في قطاع غزة يحلم بالشفاء وينتظر الحياة من وسط الموت
11:30 GMT
وفي سياق آخر، أكد زكي أنّ الولايات المتحدة هي من تقود الحرب في غزة"، لافتًا إلى أنّ "هذا التدخل يعود إلى الاكتشافات الأخيرة للغاز في البحر شمال غرب غزة، والتي تمتد جدواها الاقتصادية لتصل إلى تريليونات من الدولارات".
وقال إن "الولايات المتحدة تتصرف خارج الإطار الأخلاقي، وكل قراراتها والفيتو الأمريكي ما هي إلا دليل على انعدام الأخلاق والإنسانية في مواقفها".
وتابع: "لكن هذه السياسات ليست قدراً محتوماً، فهناك معسكر آخر يتشكل، والعالم لم يعد قادراً على تحمل النظام الذي تقوده أمريكا، والذي يعتمد على ازدواجية المعايير في مواقفها الدولية".
وختم زكي: "نحن أمام مرحلة جديدة، وعلى الرغم من التحديات، نحن مستمرون في نضالنا لأن حقوقنا عادلة، ولن نسمح لأحد بأن يمحو وجودنا. في النهاية، سنظل هنا، ولن يكون هناك أي قدرة على القضاء علينا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMTПожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала