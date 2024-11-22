https://sarabic.ae/20241122/قيادي-في-فتح-لـ-سبوتنيك-محاكمة-قادة-الاحتلال-خطوة-لا-مفر-منها-رغم-الضغوط-الأمريكية-1095097651.html
قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية
قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنّه ينظر إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "بارتياح شديد"، معتبرًا أنّ "هذا القرار كان غير متوقع... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:31+0000
2024-11-22T14:31+0000
2024-11-22T14:31+0000
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وأكد زكي في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصاً وأن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية كانت لها مفاعيل هامة في ملاحقة إسرائيل قضائياً".وبيّن القيادي أن "هذه المرة، السكوت على الإبادة الجماعية ليس من شيم المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يظل العالم يتغاضى عن الجرائم الإسرائيلية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصرف كأنها راعي للبقر، وهي في الواقع عبيد للمصالح الدولية".وتابع: "ما من شك في أن هذا القرار سيكون له تأثيرات هامة، ولن يكون ضحيته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت فقط، بل رئيس الأركان وعدد كبير من الجنرالات الإسرائيليين سيكونون أمام المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف زكي: "إسرائيل أعلنت أن الضفة الغربية يجب أن تكون تحت سيادتها، ولكنها لا تدرك أن غزة ذات الجغرافيا الصعبة صمدت 14 شهرًا، والضفة الغربية تحتاج إلى 24 سنة حتى تتغير الظروف، وإسرائيل ستختفي في النهاية".ولفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى "تغيرات ملموسة في موقف الشباب الأمريكي، حيث أشار إلى أن 51% من شباب الولايات المتحدة يدعمون حقوق الفلسطينيين ولا يثقون بالنظام الدولي الحالي، الذي يرى فيه ازدواجية في المعايير". وقال إن "الولايات المتحدة تتصرف خارج الإطار الأخلاقي، وكل قراراتها والفيتو الأمريكي ما هي إلا دليل على انعدام الأخلاق والإنسانية في مواقفها".وختم زكي: "نحن أمام مرحلة جديدة، وعلى الرغم من التحديات، نحن مستمرون في نضالنا لأن حقوقنا عادلة، ولن نسمح لأحد بأن يمحو وجودنا. في النهاية، سنظل هنا، ولن يكون هناك أي قدرة على القضاء علينا".
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العالم العربي, فلسطين المحتلة, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, فلسطين المحتلة, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
قيادي في "فتح" لـ "سبوتنيك": محاكمة قادة الاحتلال خطوة لا مفر منها رغم الضغوط الأمريكية
أعلن عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنّه ينظر إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "بارتياح شديد"، معتبرًا أنّ "هذا القرار كان غير متوقع بسبب الضغوط الأمريكية المتواصلة على الساحة الدولية".
وأكد زكي في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصاً وأن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية كانت لها مفاعيل هامة في ملاحقة إسرائيل قضائياً".
وقال القيادي في حركة فتح إن "الفضل يعود إلى هذه العضوية التي تلاحق إسرائيل، وبالتالي سيكون لهذا القرار مفاعيل خاصة، خاصة مع الترحيب الذي لاقاه من قبل دول مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا".
وبيّن القيادي أن "هذه المرة، السكوت على الإبادة الجماعية ليس من شيم المجتمع الدولي، ولا يمكن أن يظل العالم يتغاضى عن الجرائم الإسرائيلية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصرف كأنها راعي للبقر، وهي في الواقع عبيد للمصالح الدولية".
وأكد زكي أنّ "الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان دائمًا معاديًا للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة الأمريكية سبق وأن قطعت علاقتها مع اليونسكو، ولا يستغرب أن تقوم بأي تصرفات غير عقلانية".
وتابع: "ما من شك في أن هذا القرار سيكون له تأثيرات هامة، ولن يكون ضحيته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت فقط، بل رئيس الأركان وعدد كبير من الجنرالات الإسرائيليين سيكونون أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وحول إمكانية تغيير هذا القرار، أوضح زكي أنّ "أي تغيير في القرار الدولي يتطلب أن يمثل نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية المطلوبين أمام المحكمة، قائلاً: "لا يمكن تغيير هذا القرار إلا إذا تم محاكمة هؤلاء المسؤولين أمام المحكمة".
وفي ما يخص التصريحات الإسرائيلية التي اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية بأنها وراء هذا القرار، قال زكي: "وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن أن منظمة التحرير وراء هذا القرار وبالتالي يجب معاقبتنا، لكن العقوبات المستمرة ضدنا ليس لها أي مبرر، ونحن في فلسطين نرفض هذه السياسات العنصرية".
وأضاف زكي: "إسرائيل أعلنت أن الضفة الغربية يجب أن تكون تحت سيادتها، ولكنها لا تدرك أن غزة ذات الجغرافيا الصعبة صمدت 14 شهرًا، والضفة الغربية تحتاج إلى 24 سنة حتى تتغير الظروف، وإسرائيل ستختفي في النهاية".
ولفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى "تغيرات ملموسة في موقف الشباب الأمريكي، حيث أشار إلى أن 51% من شباب الولايات المتحدة يدعمون حقوق الفلسطينيين ولا يثقون بالنظام الدولي الحالي، الذي يرى فيه ازدواجية في المعايير".
وأردف أنّ الإدارة الأمريكية القادمة، في حال استمرت على نفس النهج، قد تواجه مشاكل كبيرة في الحفاظ على مصداقيتها العالمية، منوّها أن "الإدارة الأمريكية القادمة تريد عالماً بلا قوانين، وهذه الإدارة لن تستمر طويلاً، خاصة في ظل التعيينات الأخيرة التي لا تبشر بالخير، مما سيؤدي إلى فقدانها دور الديمقراطية التي تدعيها".
وفي سياق آخر، أكد زكي أنّ الولايات المتحدة هي من تقود الحرب في غزة"، لافتًا إلى أنّ "هذا التدخل يعود إلى الاكتشافات الأخيرة للغاز في البحر شمال غرب غزة، والتي تمتد جدواها الاقتصادية لتصل إلى تريليونات من الدولارات".
وقال إن "الولايات المتحدة تتصرف خارج الإطار الأخلاقي، وكل قراراتها والفيتو الأمريكي ما هي إلا دليل على انعدام الأخلاق والإنسانية في مواقفها".
وتابع: "لكن هذه السياسات ليست قدراً محتوماً، فهناك معسكر آخر يتشكل، والعالم لم يعد قادراً على تحمل النظام الذي تقوده أمريكا، والذي يعتمد على ازدواجية المعايير في مواقفها الدولية".
وختم زكي: "نحن أمام مرحلة جديدة، وعلى الرغم من التحديات، نحن مستمرون في نضالنا لأن حقوقنا عادلة، ولن نسمح لأحد بأن يمحو وجودنا. في النهاية، سنظل هنا، ولن يكون هناك أي قدرة على القضاء علينا".