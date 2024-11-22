https://sarabic.ae/20241122/نيزك-يكشف-عن-إشارة-قديمة-لوفرة-الماء-على-المريخ-1095078309.html

"نيزك" يكشف عن إشارة قديمة لوفرة الماء على المريخ

"نيزك" يكشف عن إشارة قديمة لوفرة الماء على المريخ

سبوتنيك عربي

تزايدت مؤخرا، الأدلة على أن المريخ كان ذات يوم مليئا بالمياه، ومغطى بالبحيرات والمحيطات، التي كانت تتلاقى مع الشواطئ وتخلف الرواسب التي يفحصها العلماء بدورهم. 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T08:53+0000

2024-11-22T08:53+0000

2024-11-22T08:53+0000

مجتمع

علوم

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ووفقًا لتحليل جديد لنيزك لافاييت، الذي انبثق من المريخ قبل 11 مليون عام، ثم شق طريقه إلى الأرض، عن وجود مياه سائلة على المريخ منذ أقل من مليار عام، حيث تشكلت المعادن الموجودة بداخله في وجود الماء قبل 742 مليون عام.وتقول عالمة الكيمياء الجيولوجية ماريسا تريمبلاي، من جامعة بيردو في الولايات المتحدة: "إن تحديد عمر هذه المعادن يمكن أن يخبرنا متى كان هناك ماء سائل على سطح المريخ أو بالقرب منه في الماضي الجيولوجي للكوكب".أحد المواد المعنية هو نوع من الصخور يسمى "إيدينغسايت" والذي يتكون من البازلت البركاني في وجود الماء السائل، ويحتوي نيزك لافاييت على هذه الصخور، وأيضا يحتوي شوائب من الأرجون.وأوضحت تريمبلاي: "ربما تأثر العمر (المقدر للنيزك)، بالتأثير الذي طرد نيزك لافاييت من المريخ، أو الحرارة التي تعرض لها لافاييت خلال 11 مليون سنة كان يطفو فيها في الفضاء، أو الحرارة التي تعرض لها لافاييت عندما سقط على الأرض واحترق قليلاً في الغلاف الجوي للأرض".وتضع النتائج قيوداً جديدة على التاريخ المعروف للرطوبة على المريخ، كما وجد الفريق أن التاريخ الجديد يتزامن مع فترة من النشاط البركاني المتزايد على المريخ.ويبدو هذا النشاط أكثر هدوءاً الآن، لكن الملاحظات الأخيرة التي أجراها مسبار إنسايت على المريخ، كشفت أن هناك الكثير مما يحدث داخل الكوكب أكثر مما يوحي به مظهره الخارجي البريء.وأردفت تريمبلاي: "لقد أظهرنا طريقة قوية لتحديد تاريخ معادن التغير في النيازك والتي يمكن تطبيقها على النيازك الأخرى، والأجسام الكوكبية لفهم توقيت وجود الماء السائل".لماذا تتغير الفصول على كوكب الأرض؟

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