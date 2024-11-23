https://sarabic.ae/20241123/هل-تشهد-العلاقات-المغربية-الإيرانية-انفراجة-قريبا-1095115422.html

هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا؟

هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا؟

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إعلامية عربية، بأن هناك تقارب إيراني مع عدد من الدول التي قطعت العلاقات معها في وقت سابق، ومنها البحرين والمغرب. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

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هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا سبوتنيك عربي هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن هناك تقدما ملحوظا في المشاورات "غير المباشرة" بين إيران والمملكة المغربية، دون مؤشرات قوية على إعادة العلاقات قريبا.وأوضحت المصادر أن المغرب متشبث بضرورة سحب إيران لدعمها لـ"جبهة البوليساريو"، وعدم تقديم أي دعم لها بأي شكل من الأشكال.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ العلوم السياسية، د. تاج الدين الحسيني، إن "إيران توجد في وضع حرج في منطقة الشرق الأوسط الآن بعد الضربات التي نالت من أذرعها في المنطقة ويتطلب الأمر أن تحصل على مزيد من التضامن من البدان في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المغرب يعتبر محورا أساسيا للمجموعة السنية في العالم الإسلامي، كما أن البلدان التي كانت تناصب إيران العداء مثل السعودية أعادت علاقاتها، وباتت تدافع الآن عن إيران في المنتديات الدولية".من جانبه، أوضح والمحلل السياسي، صالح القزويني، أن "إيران بشكل عام تمد يدها لكافة الدول، وتسعى إلى تصفير المشاكل مع جميع الدول العربية والإسلامية"، مشيرا إلى أنه "مع مجيء الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بدأ هذا المبدأ يتعزز أكثر، خاصة بعد الخطوات التي قطعها الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، واستعادة العلاقات مع السعودية"، منوها في هذا الصدد إلى أن "المرشد الأعلى ركز خلال خطاباته الأخيرة على ضرورة تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة".وحول البعد الاقتصادي لعودة العلاقات بين إيران والمغرب، قال الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، إن "تحسن العلاقات بين المغرب وإيران ينضوي على تحسين الأوضاع للشعبين، ويتيح تحالفات جديدة ووحدة في القرارات، خاصة إذا كانت هناك رغبة أن تكون هناك قوة كبيرة وتكتلات اقتصادية قوية للدول النامية وطموح لأن تنضم مجموعة من هذه الدول إلى تجمع "بريكس بلس"، مشددا على أنه يتعين أن تكون بين هذه الدول علاقات أفضل".وأكد الخبير أنه "لا يمكن ترسيخ هذه التحالفات بدون وجود علاقات قائمة على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن "بريكس بلس" يمكن أن تتطور بشكل كبير بما تنطوي عليه من إمكانات هائلة للتجارة والمبادلات الدولية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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