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عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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شؤون عسكرية
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241124/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-34-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095126305.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T04:52+0000
2024-11-24T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة دون طيار أوكراني، تم تدمير 27 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتم اعتراض 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وتم إسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241123/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-و27-طائرة-بدون-طيار-في-سماء-كورسك-1095124450.html
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روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:52 GMT 24.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد قوات المدفعية الـ30 يستخدمون مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد قوات المدفعية الـ30 يستخدمون مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة دون طيار أوكراني، تم تدمير 27 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتم اعتراض 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وتم إسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين و27 طائرة دون طيار في سماء كورسك
أمس, 23:28 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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