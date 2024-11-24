https://sarabic.ae/20241124/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-34-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095126305.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T04:52+0000
2024-11-24T04:52+0000
2024-11-24T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة دون طيار أوكراني، تم تدمير 27 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتم اعتراض 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وتم إسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241123/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-و27-طائرة-بدون-طيار-في-سماء-كورسك-1095124450.html
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روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة دون طيار أوكراني، تم تدمير 27 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتم اعتراض 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وتم إسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.