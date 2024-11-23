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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241123/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-و27-طائرة-بدون-طيار-في-سماء-كورسك-1095124450.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء كورسك
سبوتنيك عربي
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء مقاطعة كورسك. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T23:28+0000
2024-11-23T23:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
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وناشد حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في بيان له، سكان المنطقة بعدم الاقتراب من حطام المسيرات والصاروخين الذين تم إسقاطهم.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 360 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اقتحام مقاطعة كورسك، نحو 35050 عسكريا.وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، أمس السبت: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 360 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبتي مشاة قتاليتين إحداهما من طراز (ماردر) ألمانية الصنع والأخرى من طراز (إس في-90) سويدية الصنع، و25 سيارة، بالإضافة لثلاث قطع مدفعية، و8 قذائف هاون، ومحطتي حرب إلكترونية".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 35050 عسكري، و215 دبابة، و149 مركبة مشاة قتالية، و120 ناقلة جند مدرعة، و1192 مركبة قتالية مصفحة، و1017 سيارة، و300 مدفعا ميدانيا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارا مضاد للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77"، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وصرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية سحقت أفضل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وقال بيلؤوسوف، يوم الجمعة الماضي: "هذا العمل الذي قمنا به، تم تجميع أفضل الأجزاء فيه الآن، وقد تسارع التقدم في الواقع، لقد تعطلت حملة 2025 بأكملها".وجاء كلام بيلؤوسوف، أثناء عقده اجتماعا، في مركز قيادة مجموعة "الشمال"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة، حول الوضع ودعم القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241122/قوات-كييف-تخسر-150-عسكريا-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك-1095088344.html
https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-1094998352.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء كورسك

23:28 GMT 23.11.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء مقاطعة كورسك.
وناشد حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في بيان له، سكان المنطقة بعدم الاقتراب من حطام المسيرات والصاروخين الذين تم إسقاطهم.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 360 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اقتحام مقاطعة كورسك، نحو 35050 عسكريا.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تخسر 150 عسكريا خلال 24 ساعة على محور كورسك
أمس, 11:33 GMT
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، أمس السبت: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 360 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبتي مشاة قتاليتين إحداهما من طراز (ماردر) ألمانية الصنع والأخرى من طراز (إس في-90) سويدية الصنع، و25 سيارة، بالإضافة لثلاث قطع مدفعية، و8 قذائف هاون، ومحطتي حرب إلكترونية".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 35050 عسكري، و215 دبابة، و149 مركبة مشاة قتالية، و120 ناقلة جند مدرعة، و1192 مركبة قتالية مصفحة، و1017 سيارة، و300 مدفعا ميدانيا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارا مضاد للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77"، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وصرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية سحقت أفضل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك
20 نوفمبر, 11:19 GMT
وقال بيلؤوسوف، يوم الجمعة الماضي: "هذا العمل الذي قمنا به، تم تجميع أفضل الأجزاء فيه الآن، وقد تسارع التقدم في الواقع، لقد تعطلت حملة 2025 بأكملها".
وجاء كلام بيلؤوسوف، أثناء عقده اجتماعا، في مركز قيادة مجموعة "الشمال"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة، حول الوضع ودعم القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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