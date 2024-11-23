https://sarabic.ae/20241123/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-و27-طائرة-بدون-طيار-في-سماء-كورسك-1095124450.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء كورسك

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء كورسك

سبوتنيك عربي

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء مقاطعة كورسك. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T23:28+0000

2024-11-23T23:28+0000

2024-11-23T23:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093006841_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6d741b14b6f92fb0c7c83070962b0482.jpg

وناشد حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في بيان له، سكان المنطقة بعدم الاقتراب من حطام المسيرات والصاروخين الذين تم إسقاطهم.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 360 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اقتحام مقاطعة كورسك، نحو 35050 عسكريا.وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، أمس السبت: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 360 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبتي مشاة قتاليتين إحداهما من طراز (ماردر) ألمانية الصنع والأخرى من طراز (إس في-90) سويدية الصنع، و25 سيارة، بالإضافة لثلاث قطع مدفعية، و8 قذائف هاون، ومحطتي حرب إلكترونية".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 35050 عسكري، و215 دبابة، و149 مركبة مشاة قتالية، و120 ناقلة جند مدرعة، و1192 مركبة قتالية مصفحة، و1017 سيارة، و300 مدفعا ميدانيا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارا مضاد للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77"، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وصرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية سحقت أفضل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وقال بيلؤوسوف، يوم الجمعة الماضي: "هذا العمل الذي قمنا به، تم تجميع أفضل الأجزاء فيه الآن، وقد تسارع التقدم في الواقع، لقد تعطلت حملة 2025 بأكملها".وجاء كلام بيلؤوسوف، أثناء عقده اجتماعا، في مركز قيادة مجموعة "الشمال"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة، حول الوضع ودعم القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241122/قوات-كييف-تخسر-150-عسكريا-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك-1095088344.html

https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-1094998352.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار