الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك

عربي
مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-1094998352.html
الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك
الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بتوجيه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كورسك. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T11:19+0000
2024-11-20T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية 41 و44 و47 و115 و5، ولواء الهجوم الجوي 82، واللواء البحري 36، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو.وذكر البيان أن طيران الجيش استهدف بضربات تكتيكية، تجمعات القوى البشرية ومعدات للقوات الأوكرانية، في مناطق أغرونوم، والإسكندرية، وجيفو، وزازوليفكا، وزيليني شلياخ، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميلوفوي، وميرني، ونيجني كلين، ونيكولايفكا، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودزا، وتشيركاسي بوريشنوي، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا، وميروبولي، وبافلوفكا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم، أكثر من 400 عسكري، وست مركبات قتال للمشاة، منها مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، وأربع ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في ألمانيا. ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدان"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إي إس-90" مصنوعة في بريطانيا، ومحطة حرب إلكترونية، و20 مركبة. واستسلم 11 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 34.390 عسكريًا، 215 دبابة، 147 عربة قتال مشاة، 120 ناقلة جند مدرعة، 1.190 مركبة قتالية مدرعة، 988 مركبة، 296 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ متعددة أنظمة الإطلاق، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و68 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ومركبة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، بالإضافة إلى ست مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكيةالقوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-80-عسكريا-أوكرانيا-وتأسر-24-آخرين-في-مقاطعة-كورسك--1094878754.html
https://sarabic.ae/20241115/الجيش-الأوكراني-يفقد-أكثر-من-100-عسكري-ودبابة-واحدة-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1094828372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك

11:19 GMT 20.11.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بتوجيه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية 41 و44 و47 و115 و5، ولواء الهجوم الجوي 82، واللواء البحري 36، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو.
وذكر البيان أن طيران الجيش استهدف بضربات تكتيكية، تجمعات القوى البشرية ومعدات للقوات الأوكرانية، في مناطق أغرونوم، والإسكندرية، وجيفو، وزازوليفكا، وزيليني شلياخ، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميلوفوي، وميرني، ونيجني كلين، ونيكولايفكا، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودزا، وتشيركاسي بوريشنوي، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا، وميروبولي، وبافلوفكا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.
وأضاف البيان أنه تم تدمير مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في منطقة أولغوفسكايا روشي.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتأسر 24 آخرين في مقاطعة كورسك
17 نوفمبر, 15:14 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم، أكثر من 400 عسكري، وست مركبات قتال للمشاة، منها مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، وأربع ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في ألمانيا. ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدان"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إي إس-90" مصنوعة في بريطانيا، ومحطة حرب إلكترونية، و20 مركبة. واستسلم 11 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 34.390 عسكريًا، 215 دبابة، 147 عربة قتال مشاة، 120 ناقلة جند مدرعة، 1.190 مركبة قتالية مدرعة، 988 مركبة، 296 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ متعددة أنظمة الإطلاق، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و68 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ومركبة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، بالإضافة إلى ست مركبات مدرعة للإصلاح.
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يفقد أكثر من 100 عسكري ودبابة واحدة في كورسك خلال 24 ساعة
15 نوفمبر, 11:57 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكية
القوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала