https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-1094998352.html

الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك

الجيش الروسي يوجه ضربات قاسية للقوات الأوكرانية على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بتوجيه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كورسك. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T11:19+0000

2024-11-20T11:19+0000

2024-11-20T11:19+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات الألوية 41 و44 و47 و115 و5، ولواء الهجوم الجوي 82، واللواء البحري 36، ولواءي الدفاع الإقليمي 112 و129 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو.وذكر البيان أن طيران الجيش استهدف بضربات تكتيكية، تجمعات القوى البشرية ومعدات للقوات الأوكرانية، في مناطق أغرونوم، والإسكندرية، وجيفو، وزازوليفكا، وزيليني شلياخ، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميلوفوي، وميرني، ونيجني كلين، ونيكولايفكا، ونيكولسكي، ونوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا، وسودزا، وتشيركاسي بوريشنوي، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا، وميروبولي، وبافلوفكا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم، أكثر من 400 عسكري، وست مركبات قتال للمشاة، منها مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، وأربع ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في ألمانيا. ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدان"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "إي إس-90" مصنوعة في بريطانيا، ومحطة حرب إلكترونية، و20 مركبة. واستسلم 11 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 34.390 عسكريًا، 215 دبابة، 147 عربة قتال مشاة، 120 ناقلة جند مدرعة، 1.190 مركبة قتالية مدرعة، 988 مركبة، 296 قطعة مدفعية، 40 قاذفة صواريخ متعددة أنظمة الإطلاق، بما في ذلك 11 نظام "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و68 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة هندسية. وغيرها من المعدات، منها 13 مركبة هندسية لإزالة الألغام، ومركبة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، بالإضافة إلى ست مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكيةالقوات الروسية تحيد نحو 300 جندي أوكراني في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-80-عسكريا-أوكرانيا-وتأسر-24-آخرين-في-مقاطعة-كورسك--1094878754.html

https://sarabic.ae/20241115/الجيش-الأوكراني-يفقد-أكثر-من-100-عسكري-ودبابة-واحدة-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1094828372.html

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