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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094904272.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T11:25+0000
2024-11-18T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وليونيدوفو ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت نحو 420 عسكريا، وعربتي مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع ذاتي الحركة "أكاسيا" عيار 152 ملم، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم ، بالإضافة لاستسلام 24 عسكريا أوكرانيا".وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 33670 عسكريا، و213 دبابة، و140 مركبة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1175 مركبة قتالية مصفحة، و958 سيارة، و291 مدفع ميداني، و40 راجمة صواريخ، و13 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و66 محطة حرب إلكترونية، و13 رادار مضاد للبطاريات. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد بعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسيةشاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

11:25 GMT 18.11.2024
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وليونيدوفو ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".

وأضاف البيان أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية نفذت هجمات على مناطق في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة".

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت نحو 420 عسكريا، وعربتي مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع ذاتي الحركة "أكاسيا" عيار 152 ملم، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم ، بالإضافة لاستسلام 24 عسكريا أوكرانيا".
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لعمل القوات التكتيكية التابعة للقوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك
08:59 GMT
وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 33670 عسكريا، و213 دبابة، و140 مركبة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1175 مركبة قتالية مصفحة، و958 سيارة، و291 مدفع ميداني، و40 راجمة صواريخ، و13 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و66 محطة حرب إلكترونية، و13 رادار مضاد للبطاريات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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