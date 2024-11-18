https://sarabic.ae/20241118/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094904272.html

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة. 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T11:25+0000

2024-11-18T11:25+0000

2024-11-18T11:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وليونيدوفو ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت نحو 420 عسكريا، وعربتي مشاة قتالية من طراز "برادلي"، ومركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع ذاتي الحركة "أكاسيا" عيار 152 ملم، و3 مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم ، بالإضافة لاستسلام 24 عسكريا أوكرانيا".وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 33670 عسكريا، و213 دبابة، و140 مركبة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1175 مركبة قتالية مصفحة، و958 سيارة، و291 مدفع ميداني، و40 راجمة صواريخ، و13 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و66 محطة حرب إلكترونية، و13 رادار مضاد للبطاريات. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد بعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسيةشاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

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