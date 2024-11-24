https://sarabic.ae/20241124/إعلام-خلافات-في-فريق-ترامب-تصل-إلى-الشتائم-والاعتداء-1095126888.html

إعلام: خلافات في فريق ترامب تصل إلى الشتائم والاعتداء

إعلام: خلافات في فريق ترامب تصل إلى الشتائم والاعتداء

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بوجود خلافات بين أعضاء فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصلت إلى حد "تبادل الشتائم والاعتداء الجسدي". 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T05:54+0000

2024-11-24T05:54+0000

2024-11-24T05:54+0000

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العالم

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وقالت الصحيفة: "لقد عاد الفريق إلى تقاليد ولاية ترامب الأولى كرئيس (ترامب)، بالصراخ والطرد من الاجتماعات والإهانات".وهناك حادثة أخرى تتعلق بالملياردير إيلون ماسك، الذي سيترأس الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة، وقالت الصحيفة إنه دخل في نقاش متوتر مع إبشتاين في مارإيه لاغو، على مرأى ومسمع من الآخرين.وفي الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، فإن إحدى مديرات حملة ترامب الانتخابية، سوزان وايلز، التي رشحها لمنصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، تصرفت في الاجتماعات "كجهة تنظيمية، مطالبة الأشخاص غير المرحب بهم بالمغادرة".وتؤكد "واشنطن بوست" أن ترامب "في هذه المرحلة لا يعتبر الصراع بين الكيانات المتشكلة في دائرته مشكلة"، ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن أيا من مصادره "لا يعتقد أن الاقتتال الداخلي بين أعضاء فريق ترامب الانتقالي سيكون واسع النطاق ومريرا" كما حدث بعد فوزه في انتخابات عام 2016.سيناتور أمريكي: تشريع جديد يعاقب الممتثلين لأوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين"لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامب

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