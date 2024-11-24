https://sarabic.ae/20241124/إعلام-خلافات-في-فريق-ترامب-تصل-إلى-الشتائم-والاعتداء-1095126888.html
إعلام: خلافات في فريق ترامب تصل إلى الشتائم والاعتداء
إعلام: خلافات في فريق ترامب تصل إلى الشتائم والاعتداء
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بوجود خلافات بين أعضاء فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصلت إلى حد "تبادل الشتائم والاعتداء الجسدي". 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T05:54+0000
2024-11-24T05:54+0000
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وقالت الصحيفة: "لقد عاد الفريق إلى تقاليد ولاية ترامب الأولى كرئيس (ترامب)، بالصراخ والطرد من الاجتماعات والإهانات".وهناك حادثة أخرى تتعلق بالملياردير إيلون ماسك، الذي سيترأس الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة، وقالت الصحيفة إنه دخل في نقاش متوتر مع إبشتاين في مارإيه لاغو، على مرأى ومسمع من الآخرين.وفي الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، فإن إحدى مديرات حملة ترامب الانتخابية، سوزان وايلز، التي رشحها لمنصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، تصرفت في الاجتماعات "كجهة تنظيمية، مطالبة الأشخاص غير المرحب بهم بالمغادرة".وتؤكد "واشنطن بوست" أن ترامب "في هذه المرحلة لا يعتبر الصراع بين الكيانات المتشكلة في دائرته مشكلة"، ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن أيا من مصادره "لا يعتقد أن الاقتتال الداخلي بين أعضاء فريق ترامب الانتقالي سيكون واسع النطاق ومريرا" كما حدث بعد فوزه في انتخابات عام 2016.سيناتور أمريكي: تشريع جديد يعاقب الممتثلين لأوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين"لعبة خطيرة"... خبير بريطاني: يبدو مستقبل أوروبا وكييف كئيبا للغاية بعد فوز ترامب
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: خلافات في فريق ترامب تصل إلى الشتائم والاعتداء
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بوجود خلافات بين أعضاء فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصلت إلى حد "تبادل الشتائم والاعتداء الجسدي".
وقالت الصحيفة: "لقد عاد الفريق إلى تقاليد ولاية ترامب الأولى كرئيس (ترامب)، بالصراخ والطرد من الاجتماعات والإهانات".
ووفقا للصحيفة، فإن أحد قادة فريق ترامب الانتقالي، هوارد لوتنيك، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير التجارة، رفض السماح للمستشار القانوني لترامب، بوريس إبشتاين، بحضور اجتماع في المقر الجمهوري في مار إيه لاغو. وبدوره، "رفض إبشتاين الانصياع ودفع لوتنيك بعيدا بمرفقه".
وهناك حادثة أخرى تتعلق بالملياردير إيلون ماسك، الذي سيترأس الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة، وقالت الصحيفة إنه دخل في نقاش متوتر مع إبشتاين في مارإيه لاغو، على مرأى ومسمع من الآخرين.
وتؤكد الصحيفة أن مثل هذا الحادث كان سيعتبر انتهاكا صارخا للآداب في الفريق الانتقالي لأي سياسي آخر، ولكن "في بيئة ترامب المتهورة، تم نسيانه بسرعة". وكما هو الحال خلال فترة الولاية الرئاسية الأولى لترامب، توقفت الكيانات المتنافسة عن أخذ بعضها البعض في الاعتبار، "مما أدى إلى إثارة العديد من الخلافات بين الحين والآخر"، كما تشير الصحيفة.
وفي الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، فإن إحدى مديرات حملة ترامب الانتخابية، سوزان وايلز، التي رشحها لمنصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، تصرفت في الاجتماعات "كجهة تنظيمية، مطالبة الأشخاص غير المرحب بهم بالمغادرة".
وتؤكد "واشنطن بوست" أن ترامب "في هذه المرحلة لا يعتبر الصراع بين الكيانات المتشكلة في دائرته مشكلة"، ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن أيا من مصادره "لا يعتقد أن الاقتتال الداخلي بين أعضاء فريق ترامب الانتقالي سيكون واسع النطاق ومريرا" كما حدث بعد فوزه في انتخابات عام 2016.