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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية
الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إحباط محاولتي تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، و القضاء على متسلل والقبض على 6... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية محاولتي تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.وأشار إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل أحد المتسللين وإلقاء القبض على 6 أشخاص وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.وبحسب وكالة "الأنباء الأردنية"، فإن المصدر أكد أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأردنية ستعمل بكافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات، للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.الشرطة الأردنية تفرض طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات ناريةملك الأردن يؤكد "أولوية هاشمية" ويرفض سياسات لا تلبي مصالح البلاد
https://sarabic.ae/20241124/الأمن-الأردني-يعلن-مقتل-شخص-أطلق-النار-على-رجال-الأمن-في-الرابية-وأصاب-3-عسكريين-1095125192.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية

10:28 GMT 24.11.2024
© Sputnikالجيش الأردني يستعد لمناورات "الأسد المتأهب" 2016
الجيش الأردني يستعد لمناورات الأسد المتأهب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إحباط محاولتي تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، و القضاء على متسلل والقبض على 6 آخرين.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية محاولتي تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.
وأشار إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل أحد المتسللين وإلقاء القبض على 6 أشخاص وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.
فرد أمن في الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
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01:52 GMT
وبحسب وكالة "الأنباء الأردنية"، فإن المصدر أكد أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.
ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأردنية ستعمل بكافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات، للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.
الشرطة الأردنية تفرض طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية
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