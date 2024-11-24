دراسة حديثة تحل لغز "الأم والطفل" الشهير في بومباي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241124/دراسة-حديثة-تحل-لغز-الأم-والطفل-الشهير-في-بومباي-1095136993.html
دراسة حديثة تحل لغز "الأم والطفل" الشهير في بومباي
دراسة حديثة تحل لغز "الأم والطفل" الشهير في بومباي
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة حديثة بإعادة النظر في هويات وعلاقات العديد من الأفراد المدفونين والمحفوظين في مدينة بومباي الرومانية القديمة. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T15:40+0000
2024-11-24T15:42+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095137349_0:32:612:376_1920x0_80_0_0_285f9bf754750099af5140096b5180e7.jpg
وذكرت دراسة جديدة نشرتها وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن نتائج حمض نووي قد تدلل على عدم صحة أجناس الأفراد والعلاقات الأسرية في الأدلة الأثرية في مدينة بومباي.وأشارت الدراسة إلى قيام فريق من الباحثين الدوليين بتحليل الحمض النووي لخمسة أفراد ماتوا في ثوران "جبل فيزوف" في العام 79م، وتم تحنيطهم بالجبس بعد ذلك بحوالي 2000 عام. ونجح الباحثون في استعادة الحمض النووي للأشخاص الخمسة كجزء من عملية ترميم 86 قالب جبس تالف عام 2015، حيث تبين أن أحد الأشخاص البالغين من بين هؤلاء الخمسة يرتدي سوارا ذهبيا وطفلا على حجره، هو ذكر وراثي وطفل غير مرتبط بيولوجيا.فيما لم يكن لدى ثلاثة من أربعة أفراد من العائلة المفترضين في أحد المواقع أي روابط وراثية مع بعضهم البعض، على الأقل حتى الدرجة الثالثة.ونقلت الصحيفة الغربية عن أليسا ميتنيك، المؤلفة المشاركة في الدراسة الجديدة، أن "النتائج الدراسة توضح أهمية دمج التحليل الجيني مع المعلومات الأثرية والتاريخية لإثراء أو تصحيح السرديات المبنية على أدلة محدودة".وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن "مثل هذه السرديات غالبًا ما تعكس وجهات نظر العالم وتحيزات الباحثين وغيرهم من رواة القصص في ذلك الوقت. وفي حالة أفراد بومباي، يجب أن تكون الرؤى الجينية بمثابة تحذير بعدم إجراء استنتاجات حول خصائص مثل الجنس والقرابة بناء على أدلة مثل المجوهرات والقرب الجسدي".كما نقلت الصحيفة عن المؤلف المشارك ديفيد رايش، قوله، أنه "بدلا من إنشاء سرديات جديدة قد تسيء تمثيل تجارب هؤلاء الأشخاص، تشجع النتائج الجينية على التفكير في مخاطر اختلاق قصص حول الجنس والعلاقات الأسرية في المجتمعات السابقة بناء على توقعات اليوم".وتوضح الدراسة الجديدة والمهمة أن "سكان بومباي القدماء ينحدرون إلى حد كبير من الأشخاص الذين هاجروا من شرق البحر المتوسط، وهذا يؤكد على عالمية الإمبراطورية الرومانية في هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20241031/دفنت-بمنجل-حول-رقبتها-علماء-يعيدون-بناء-وجه-مصاصة-دماء-فيديو-وصور-1094349220.html
https://sarabic.ae/20241005/دراسة-جديدة-تكشف-عن-جينات-مرتبطة-بواحدة-من-أكثر-الأمراض-العصبية-شيوعا-1093456136.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095137349_34:0:578:408_1920x0_80_0_0_5a7039ac10e7950c8d37a3b5f2859e70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

دراسة حديثة تحل لغز "الأم والطفل" الشهير في بومباي

15:40 GMT 24.11.2024 (تم التحديث: 15:42 GMT 24.11.2024)
© Photo / Getty Imagesمدينة بومبي القديمة
مدينة بومبي القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Photo / Getty Images
تابعنا عبر
أفادت دراسة حديثة بإعادة النظر في هويات وعلاقات العديد من الأفراد المدفونين والمحفوظين في مدينة بومباي الرومانية القديمة.
وذكرت دراسة جديدة نشرتها وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن نتائج حمض نووي قد تدلل على عدم صحة أجناس الأفراد والعلاقات الأسرية في الأدلة الأثرية في مدينة بومباي.
مشاهد متداولة لجثة زوسيا الذي يعود تارخ دفنها إلى 400 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
مجتمع
دفنت بمنجل حول رقبتها... علماء يعيدون بناء وجه "مصاصة دماء"... فيديو وصور
31 أكتوبر, 10:18 GMT
وأشارت الدراسة إلى قيام فريق من الباحثين الدوليين بتحليل الحمض النووي لخمسة أفراد ماتوا في ثوران "جبل فيزوف" في العام 79م، وتم تحنيطهم بالجبس بعد ذلك بحوالي 2000 عام.
ونجح الباحثون في استعادة الحمض النووي للأشخاص الخمسة كجزء من عملية ترميم 86 قالب جبس تالف عام 2015، حيث تبين أن أحد الأشخاص البالغين من بين هؤلاء الخمسة يرتدي سوارا ذهبيا وطفلا على حجره، هو ذكر وراثي وطفل غير مرتبط بيولوجيا.
فيما لم يكن لدى ثلاثة من أربعة أفراد من العائلة المفترضين في أحد المواقع أي روابط وراثية مع بعضهم البعض، على الأقل حتى الدرجة الثالثة.
ونقلت الصحيفة الغربية عن أليسا ميتنيك، المؤلفة المشاركة في الدراسة الجديدة، أن "النتائج الدراسة توضح أهمية دمج التحليل الجيني مع المعلومات الأثرية والتاريخية لإثراء أو تصحيح السرديات المبنية على أدلة محدودة".
وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن "مثل هذه السرديات غالبًا ما تعكس وجهات نظر العالم وتحيزات الباحثين وغيرهم من رواة القصص في ذلك الوقت. وفي حالة أفراد بومباي، يجب أن تكون الرؤى الجينية بمثابة تحذير بعدم إجراء استنتاجات حول خصائص مثل الجنس والقرابة بناء على أدلة مثل المجوهرات والقرب الجسدي".
ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
مجتمع
دراسة جديدة تكشف عن جينات مرتبطة بواحدة من أكثر الأمراض العصبية شيوعا
5 أكتوبر, 10:31 GMT
كما نقلت الصحيفة عن المؤلف المشارك ديفيد رايش، قوله، أنه "بدلا من إنشاء سرديات جديدة قد تسيء تمثيل تجارب هؤلاء الأشخاص، تشجع النتائج الجينية على التفكير في مخاطر اختلاق قصص حول الجنس والعلاقات الأسرية في المجتمعات السابقة بناء على توقعات اليوم".
وتوضح الدراسة الجديدة والمهمة أن "سكان بومباي القدماء ينحدرون إلى حد كبير من الأشخاص الذين هاجروا من شرق البحر المتوسط، وهذا يؤكد على عالمية الإمبراطورية الرومانية في هذه الفترة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:47 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала