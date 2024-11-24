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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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13 د
عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241124/ميدفيديف-روسيا-لم-تخطط-لزيادة-طويلة-الأجل-في-الإنفاق-العسكري-في-ظل-العملية-الخاصة-1095124709.html
ميدفيديف: روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة
ميدفيديف: روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن "روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة"، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T00:18+0000
2024-11-24T00:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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فلاديمير بوتين
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وقال ميدفيديف، في تصريحات لقناة "العربية" ردًا على سؤال عما إذا كان هناك تمويل كبير مخطط لإنتاج المعدات العسكرية في روسيا: "لا، بالطبع لم نخطط لذلك على المدى الطويل".وأضاف: "أي عمل عسكري يتطلب مراجعة ميزانية الدولة، ومن الطبيعي أن يتم تخصيص المزيد من الأموال للإنفاق العسكري"، موضحًا: "سأقول بصراحة إن موازنة دولتنا تحتفظ بجميع الالتزامات الاجتماعية التي كانت موجودة قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، أي قبل الأعمال العدائية" وأن الموازنة "لا تزال تركز على تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا".وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع للحكومة، أن إيرادات ميزانية روسيا الاتحادية سترتفع في عام 2025 بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 40.3 تريليون روبل، وأن النفقات وستصل إلى ما يقرب من 41.5 تريليون روبل، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20241123/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-و27-طائرة-بدون-طيار-في-سماء-كورسك-1095124450.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, الأخبار, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, الأخبار, فلاديمير بوتين

ميدفيديف: روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة

00:18 GMT 24.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن "روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة"، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت استجابة للوضع الحالي.
وقال ميدفيديف، في تصريحات لقناة "العربية" ردًا على سؤال عما إذا كان هناك تمويل كبير مخطط لإنتاج المعدات العسكرية في روسيا: "لا، بالطبع لم نخطط لذلك على المدى الطويل".
وأضاف: "أي عمل عسكري يتطلب مراجعة ميزانية الدولة، ومن الطبيعي أن يتم تخصيص المزيد من الأموال للإنفاق العسكري"، موضحًا: "سأقول بصراحة إن موازنة دولتنا تحتفظ بجميع الالتزامات الاجتماعية التي كانت موجودة قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، أي قبل الأعمال العدائية" وأن الموازنة "لا تزال تركز على تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين و27 طائرة بدون طيار في سماء كورسك
أمس, 23:28 GMT
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع للحكومة، أن إيرادات ميزانية روسيا الاتحادية سترتفع في عام 2025 بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 40.3 تريليون روبل، وأن النفقات وستصل إلى ما يقرب من 41.5 تريليون روبل، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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