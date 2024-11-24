https://sarabic.ae/20241124/ميدفيديف-روسيا-لم-تخطط-لزيادة-طويلة-الأجل-في-الإنفاق-العسكري-في-ظل-العملية-الخاصة-1095124709.html

ميدفيديف: روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة

ميدفيديف: روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن "روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة"، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T00:18+0000

2024-11-24T00:18+0000

2024-11-24T00:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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فلاديمير بوتين

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وقال ميدفيديف، في تصريحات لقناة "العربية" ردًا على سؤال عما إذا كان هناك تمويل كبير مخطط لإنتاج المعدات العسكرية في روسيا: "لا، بالطبع لم نخطط لذلك على المدى الطويل".وأضاف: "أي عمل عسكري يتطلب مراجعة ميزانية الدولة، ومن الطبيعي أن يتم تخصيص المزيد من الأموال للإنفاق العسكري"، موضحًا: "سأقول بصراحة إن موازنة دولتنا تحتفظ بجميع الالتزامات الاجتماعية التي كانت موجودة قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، أي قبل الأعمال العدائية" وأن الموازنة "لا تزال تركز على تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا".وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع للحكومة، أن إيرادات ميزانية روسيا الاتحادية سترتفع في عام 2025 بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 40.3 تريليون روبل، وأن النفقات وستصل إلى ما يقرب من 41.5 تريليون روبل، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, الأخبار, فلاديمير بوتين