https://sarabic.ae/20241119/بوريل-يقترح-إنفاق-عائدات-الأصول-الروسية-على-شراء-الأسلحة-لكييف-1094967632.html
بوريل يقترح إنفاق عائدات الأصول الروسية على شراء الأسلحة لكييف
بوريل يقترح إنفاق عائدات الأصول الروسية على شراء الأسلحة لكييف
سبوتنيك عربي
اقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنفاق معظم قيمة الشريحة الثانية من عائدات الأصول الروسية المجمدة، في ربيع عام... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T15:02+0000
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وقال بوريل عقب اجتماع رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اقترحت إنفاق جزء كبير من هذه الشريحة على شراء المعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا بشكل مباشر".وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن الدفعة الثانية من المساعدة العسكرية لكييف من عائدات الأصول الروسية بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة، في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2025، وتجري مناقشة توزيعها.وقال بوريل في بروكسل قبل بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "موقفي دائمًا هو أن أوكرانيا لها الحق ليس فقط في إسقاط السهام، بل أيضًا في إصابة الرماة. وهذا يجب أن تتم مناقشته مرة أخرى، وآمل في التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي"، وفق وصفه.بدوره صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية البعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانياتقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241118/بوريل-أؤيد-رفع-القيود-على-توجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-1094898219.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بوريل يقترح إنفاق عائدات الأصول الروسية على شراء الأسلحة لكييف
اقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنفاق معظم قيمة الشريحة الثانية من عائدات الأصول الروسية المجمدة، في ربيع عام 2025، على شراء أسلحة لأوكرانيا.
وقال بوريل عقب اجتماع رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اقترحت إنفاق جزء كبير من هذه الشريحة على شراء المعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا بشكل مباشر".
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن الدفعة الثانية من المساعدة العسكرية لكييف من عائدات الأصول الروسية بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة، في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2025، وتجري مناقشة توزيعها.
يذكر أن بوريل، الذي سيترك منصبه في الأسابيع المقبلة، قد أعلن تأييده توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية، مؤكدا أنه أيد منذ بداية الصراع في أوكرانيا دعمه رفع القيود على توجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية.
وقال بوريل في بروكسل قبل بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "موقفي دائمًا هو أن أوكرانيا لها الحق ليس فقط في إسقاط السهام، بل أيضًا في إصابة الرماة. وهذا يجب أن تتم مناقشته مرة أخرى، وآمل في التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي
"، وفق وصفه.
بدوره صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية البعيدة المدى
من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.