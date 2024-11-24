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ميركل: ترامب تعهد سابقا بإخفاء السيارات الألمانية من شوارع مانهاتن
ميركل: ترامب تعهد سابقا بإخفاء السيارات الألمانية من شوارع مانهاتن
سبوتنيك عربي
صرحت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركلن بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب كان قد تعهد سابقا بأنه إذا أصبح رئيسا، فسيفرض رسوما جمركية مرتفعة... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T15:22+0000
2024-11-24T15:22+0000
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وقالت ميركل، في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية للترويج لمذكراتها القادمة: "كان ترامب مهووسا بفكرة أن هناك، في نظره، عددا كبيرا جدا من السيارات الألمانية في نيويورك"، إلا أنها نفت أن يكون لدى ترامب ضغينة شخصية ضدها، وقالت: "أنا كنت في عينيه مجرد تجسيد لألمانيا".قالت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، إنها شعرت "بالحزن" لعودة دونالد ترامب إلى السلطة، وتذكرت أن كل لقاء معه كان "منافسة: أنتَ أو أنا".في مقابلة صحفية مع وسائل إعلام ألمانية نُشرت يوم الجمعة الماضي، قالت ميركل إن ترامب "يشكل تحديًا للعالم، وخاصة للتعددية"، وأضافت: "ما ينتظرنا الآن ليس سهلاً حقًا"، لأن "أقوى اقتصاد في العالم يقف وراء هذا الرئيس" مع الدولار كعملة مهيمنة.عملت ميركل مع أربعة رؤساء أمريكيين عندما كانت مستشارة ألمانية، وكانت في السلطة طوال فترة ولاية ترامب الأولى. وهي الفترة الأكثر توتراً للعلاقات الألمانية الأمريكية.في مقابلة أجرتها معه صحيفة أمريكية، قالت ميركل إنها "تتذكر" ما حدث في المكتب البيضاوي عندما زارت ترامب لأول مرة في البيت الأبيض في مارس/ آذار 2017، حيث صاح المصورون "مصافحة!" وسألت ميركل ترامب بهدوء: "هل تريد مصافحة؟" ولم يرد ترامب، الذي نظر إلى الأمام ويداه متشابكتان.ونقلت الصحيفة عن ميركل قولها: "حاولت إقناعه بمصافحة من أجل المصورين، لأنني اعتقدت بطريقتي البناءة أنه ربما لم يلاحظ أنهم يريدون مثل هذه الصورة. لكن بالطبع كان رفضه مدروسا".وعندما سُئِلت عما يجب أن يعرفه المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس عن التعامل مع ترامب، قالت ميركل إنه "فضولي للغاية ويريد التفاصيل، ولكن فقط لقراءتها لصالحه، لإيجاد الحجج التي تقويه وتضعف الآخرين".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار, أنغيلا ميركل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار, أنغيلا ميركل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ميركل: ترامب تعهد سابقا بإخفاء السيارات الألمانية من شوارع مانهاتن

15:22 GMT 24.11.2024
© AP Photo / Kenzo Tribouillardالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Kenzo Tribouillard
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صرحت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركلن بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب كان قد تعهد سابقا بأنه إذا أصبح رئيسا، فسيفرض رسوما جمركية مرتفعة جدا، بحيث تختفي السيارات الألمانية من شوارع مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.
وقالت ميركل، في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية للترويج لمذكراتها القادمة: "كان ترامب مهووسا بفكرة أن هناك، في نظره، عددا كبيرا جدا من السيارات الألمانية في نيويورك"، إلا أنها نفت أن يكون لدى ترامب ضغينة شخصية ضدها، وقالت: "أنا كنت في عينيه مجرد تجسيد لألمانيا".
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قالت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، إنها شعرت "بالحزن" لعودة دونالد ترامب إلى السلطة، وتذكرت أن كل لقاء معه كان "منافسة: أنتَ أو أنا".
في مقابلة صحفية مع وسائل إعلام ألمانية نُشرت يوم الجمعة الماضي، قالت ميركل إن ترامب "يشكل تحديًا للعالم، وخاصة للتعددية"، وأضافت: "ما ينتظرنا الآن ليس سهلاً حقًا"، لأن "أقوى اقتصاد في العالم يقف وراء هذا الرئيس" مع الدولار كعملة مهيمنة.
عملت ميركل مع أربعة رؤساء أمريكيين عندما كانت مستشارة ألمانية، وكانت في السلطة طوال فترة ولاية ترامب الأولى. وهي الفترة الأكثر توتراً للعلاقات الألمانية الأمريكية.
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في مقابلة أجرتها معه صحيفة أمريكية، قالت ميركل إنها "تتذكر" ما حدث في المكتب البيضاوي عندما زارت ترامب لأول مرة في البيت الأبيض في مارس/ آذار 2017، حيث صاح المصورون "مصافحة!" وسألت ميركل ترامب بهدوء: "هل تريد مصافحة؟" ولم يرد ترامب، الذي نظر إلى الأمام ويداه متشابكتان.
ونقلت الصحيفة عن ميركل قولها: "حاولت إقناعه بمصافحة من أجل المصورين، لأنني اعتقدت بطريقتي البناءة أنه ربما لم يلاحظ أنهم يريدون مثل هذه الصورة. لكن بالطبع كان رفضه مدروسا".
وعندما سُئِلت عما يجب أن يعرفه المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس عن التعامل مع ترامب، قالت ميركل إنه "فضولي للغاية ويريد التفاصيل، ولكن فقط لقراءتها لصالحه، لإيجاد الحجج التي تقويه وتضعف الآخرين".
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