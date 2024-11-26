https://sarabic.ae/20241126/الاستخبارات-الروسية-القاعدة-الأمريكية-في-سوريا-أصبحت-مصنعا-لإنتاج-المسلحين-الخاضعين-للغرب--1095193006.html
الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغرب
الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغرب
سبوتنيك عربي
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف في سوريا تحولت إلى مصنع حقيقي لإنتاج المسلحين... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T08:49+0000
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2024-11-26T08:49+0000
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وقال ناريشكين في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو: "إن عمل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية في إعداد الهياكل التي من المفترض أن تكون النواة شبه العسكرية للانقلابات في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي يستحق اهتماما خاصا من قبل مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة".وأوضح أن "واشنطن ولندن وبروكسل تعمل على "سيناريو أوكراني" جديد في بعض بلدان رابطة الدول المستقلة وهذا يعني التحريض بحجة تعزيز الهوية الوطنية والدفع نحو التكامل مع الغرب هناك معلومات عن اتصالات مستقرة بين أجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية مع الأحزاب والحركات القومية في رابطة الدول المستقلة".وقال ناريشكين: "التعددية القطبية لا تتناسب مع النظام العالمي للهيمنة والتبعية، الذي شيدته واشنطن، والقائم على الدولار وطغيان دولة واحدة".ودعا رابطة الدول المستقلة أن تكون مستعدة لمواجهة محاولات واشنطن ولندن وحلفائهما الاستفزازية التدخل بشكل صارخ في علاقات التحالف بين دول رابطة الدول المستقلة.روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السوريةسلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السوريةالخارجية الإيرانية: العالم لن ينسى دعم أمريكا وألمانيا للكيان الصهيوني بالسلاح
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغرب
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف في سوريا تحولت إلى مصنع حقيقي لإنتاج المسلحين الخاضعين لسيطرة الغرب.
وقال ناريشكين في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو: "إن عمل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية في إعداد الهياكل التي من المفترض أن تكون النواة شبه العسكرية للانقلابات في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي يستحق اهتماما خاصا من قبل مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة".
وأضاف: "قاعدة التنف الأمريكية الواقعة على حدود سوريا والأردن والعراق، تحولت منذ فترة طويلة إلى مصنع حقيقي لإنتاج المقاتلين الذين يسيطر عليهم الغرب".
وأوضح أن "واشنطن ولندن وبروكسل تعمل على "سيناريو أوكراني" جديد في بعض بلدان رابطة الدول المستقلة وهذا يعني التحريض بحجة تعزيز الهوية الوطنية والدفع نحو التكامل مع الغرب هناك معلومات عن اتصالات مستقرة بين أجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية مع الأحزاب والحركات القومية في رابطة الدول المستقلة".
وتابع ناريشكين: "نحن نشهد اليوم حركة لا رجعة فيها، وإن لم تكن غير خالية من المخاطر، تحرك النظام العالمي الأحادي القطب نحو التعددية القطبية. أمام البشرية فرصة لتشكيل هيكل عالمي، ربما لم يكن موجوداً من قبل... هذا الوقت فريد في التاريخ، لم تكن الدول (في العالم) في مثل هذا التواصل الوثيق فيما بينها. وفي الوقت نفسه، أصبح الطلب على التنوع والسيادة والأصالة، في العالم، محسوسًا بشكل أكثر إلحاحاً، من أي وقت مضى".
وقال ناريشكين: "التعددية القطبية لا تتناسب مع النظام العالمي للهيمنة والتبعية، الذي شيدته واشنطن، والقائم على الدولار وطغيان دولة واحدة".
وأشار إلى أن "النخب الأوروبية - الأطلسية تدرك هذه الحقيقة، إلا أنهم يرفضون بعناد قبول خسارة قوتها السابقة. ويحاولون إقناع بقية العالم بأن البديل الوحيد للقوة الغربية هو الفوضى، ولهذا الغرض هم يتعمدون زعزعة استقرار الوضع في المناطق الرئيسية من العالم .. ويتصرفون بمنطق "مت أنت اليوم، وغداً أنا".
ودعا رابطة الدول المستقلة أن تكون مستعدة لمواجهة محاولات واشنطن ولندن وحلفائهما الاستفزازية التدخل بشكل صارخ في علاقات التحالف بين دول رابطة الدول المستقلة.