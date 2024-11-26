الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241126/الاستخبارات-الروسية-القاعدة-الأمريكية-في-سوريا-أصبحت-مصنعا-لإنتاج-المسلحين-الخاضعين-للغرب--1095193006.html
الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغرب
الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغرب
سبوتنيك عربي
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف في سوريا تحولت إلى مصنع حقيقي لإنتاج المسلحين... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T08:49+0000
2024-11-26T08:49+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095192596_0:200:3083:1934_1920x0_80_0_0_2467e386b1ba3fa21364fc7bf02a7de9.jpg
وقال ناريشكين في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو: "إن عمل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية في إعداد الهياكل التي من المفترض أن تكون النواة شبه العسكرية للانقلابات في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي يستحق اهتماما خاصا من قبل مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة".وأوضح أن "واشنطن ولندن وبروكسل تعمل على "سيناريو أوكراني" جديد في بعض بلدان رابطة الدول المستقلة وهذا يعني التحريض بحجة تعزيز الهوية الوطنية والدفع نحو التكامل مع الغرب هناك معلومات عن اتصالات مستقرة بين أجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية مع الأحزاب والحركات القومية في رابطة الدول المستقلة".وقال ناريشكين: "التعددية القطبية لا تتناسب مع النظام العالمي للهيمنة والتبعية، الذي شيدته واشنطن، والقائم على الدولار وطغيان دولة واحدة".ودعا رابطة الدول المستقلة أن تكون مستعدة لمواجهة محاولات واشنطن ولندن وحلفائهما الاستفزازية التدخل بشكل صارخ في علاقات التحالف بين دول رابطة الدول المستقلة.روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السوريةسلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السوريةالخارجية الإيرانية: العالم لن ينسى دعم أمريكا وألمانيا للكيان الصهيوني بالسلاح
https://sarabic.ae/20241126/الاستخبارات-الروسية-الأنجلوسكسونيون-يدفعون-كييف-نحو-الإرهاب-النووي-وصنع-قنبلة-قذرة-1095189791.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095192596_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_dc800ecb8a3bba12a2eb142a0e61a6c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغرب

08:49 GMT 26.11.2024
© Getty Images / Gado Imagesالجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Gado Images
تابعنا عبر
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف في سوريا تحولت إلى مصنع حقيقي لإنتاج المسلحين الخاضعين لسيطرة الغرب.
وقال ناريشكين في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو: "إن عمل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية في إعداد الهياكل التي من المفترض أن تكون النواة شبه العسكرية للانقلابات في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي يستحق اهتماما خاصا من قبل مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة".

وأضاف: "قاعدة التنف الأمريكية الواقعة على حدود سوريا والأردن والعراق، تحولت منذ فترة طويلة إلى مصنع حقيقي لإنتاج المقاتلين الذين يسيطر عليهم الغرب".

وأوضح أن "واشنطن ولندن وبروكسل تعمل على "سيناريو أوكراني" جديد في بعض بلدان رابطة الدول المستقلة وهذا يعني التحريض بحجة تعزيز الهوية الوطنية والدفع نحو التكامل مع الغرب هناك معلومات عن اتصالات مستقرة بين أجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية مع الأحزاب والحركات القومية في رابطة الدول المستقلة".

وتابع ناريشكين: "نحن نشهد اليوم حركة لا رجعة فيها، وإن لم تكن غير خالية من المخاطر، تحرك النظام العالمي الأحادي القطب نحو التعددية القطبية. أمام البشرية فرصة لتشكيل هيكل عالمي، ربما لم يكن موجوداً من قبل... هذا الوقت فريد في التاريخ، لم تكن الدول (في العالم) في مثل هذا التواصل الوثيق فيما بينها. وفي الوقت نفسه، أصبح الطلب على التنوع والسيادة والأصالة، في العالم، محسوسًا بشكل أكثر إلحاحاً، من أي وقت مضى".

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"
07:49 GMT
وقال ناريشكين: "التعددية القطبية لا تتناسب مع النظام العالمي للهيمنة والتبعية، الذي شيدته واشنطن، والقائم على الدولار وطغيان دولة واحدة".

وأشار إلى أن "النخب الأوروبية - الأطلسية تدرك هذه الحقيقة، إلا أنهم يرفضون بعناد قبول خسارة قوتها السابقة. ويحاولون إقناع بقية العالم بأن البديل الوحيد للقوة الغربية هو الفوضى، ولهذا الغرض هم يتعمدون زعزعة استقرار الوضع في المناطق الرئيسية من العالم .. ويتصرفون بمنطق "مت أنت اليوم، وغداً أنا".

ودعا رابطة الدول المستقلة أن تكون مستعدة لمواجهة محاولات واشنطن ولندن وحلفائهما الاستفزازية التدخل بشكل صارخ في علاقات التحالف بين دول رابطة الدول المستقلة.
روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية
سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية
الخارجية الإيرانية: العالم لن ينسى دعم أمريكا وألمانيا للكيان الصهيوني بالسلاح
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:01 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала