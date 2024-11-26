https://sarabic.ae/20241126/الحرب-العالمية-الثالثة-قرار-من-الكونغرس-يثير-الذعر-للصحفي-الأمريكي-هينكل-1095188737.html

"الحرب العالمية الثالثة".. قرار من الكونغرس يثير الذعر لدى الصحفي الأمريكي هينكل

"الحرب العالمية الثالثة".. قرار من الكونغرس يثير الذعر لدى الصحفي الأمريكي هينكل

سبوتنيك عربي

أعرب الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل، عن استغرابه من قرار أعضاء الكونغرس الأمريكي (السلطة التشريعية)، بالذهاب في إجازة وسط الوضع الدولي المتوتر. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T07:08+0000

2024-11-26T07:08+0000

2024-11-26T07:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

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وقال هينكل عبر منصة "إكس": "الحرب العالمية الثالثة على وشك البدء، والكونغرس صامت، على وشك الذهاب في إجازة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية تفكر فيما إذا كانت ستتدخل بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. وأضاف أن المشاركة المباشرة لدول الناتو في الأعمال العدائية تغير جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناءً على التهديدات التي تواجهها.وفي الوقت نفسه، تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى من طراز "أوريشنيك"، وهو صاروخ باليستي مزود بمعدات غير نووية تفوق سرعته سرعة الصوت، وأكد الرئيس بوتين أن الاختبارات كانت ناجحة، وتم تحقيق هدف الإطلاق.ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك، بواسطة منظومة صواريخ "أوريشنيك".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضية، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام "أوريشنيك" في روسيا.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى من قبل أوكرانيا لضرب عمق الأراضي الروسية.ضابط أمريكي يحذر نظام كييف من خطوة قد تتسبب في "اختفاء" أوكرانياخبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكيةالكونغرس يعرض خريطة لأراضي روسية لضربها بصواريخ أمريكية... والدوما يرد: "سندمر أي معتد"

https://sarabic.ae/20241125/البيت-الأبيض-يؤكد-السماح-لأوكرانيا-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1095181000.html

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