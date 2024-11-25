https://sarabic.ae/20241125/البيت-الأبيض-يؤكد-السماح-لأوكرانيا-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1095181000.html

البيت الأبيض يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" في مقاطعة كورسك الروسية

البيت الأبيض يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" في مقاطعة كورسك الروسية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أنه سُمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية لضرب أهداف في مقاطعة كورسك... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T19:24+0000

2024-11-25T19:24+0000

2024-11-25T19:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كيربي للصحفيين "في الوقت الحالي، أصبحوا (الأوكرانيون) قادرين على استخدام (صواريخ) أتاكمز للدفاع عن أنفسهم على أساس الحاجة الفورية، وفي الوقت الحالي، من المفهوم أن هذا يحدث في كورسك وما حولها، وفي مقاطعة كورسك"، وفق تعبيره.واعترف كيربي أيضًا بأن الإدارة الأمريكية أجرت تغييرات على المبادئ التوجيهية لاستخدام هذه الصواريخ البعيدة المدى، والتي بموجبها لا يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية سوى ضرب أهداف محددة، لكنه لم يحدد بالضبط ما الذي كان يتحدث عنه.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت لأول مرة هجومًا بصواريخ "أتاكمز" البالستية على الأراضي الروسية.وبحسب الوزارة، فإنه نتيجة المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت الأطقم القتالية لنظام الدفاع الجوي "إس-400"، ونظام الدفاع الجوي "بانتسير" 5 صواريخ وألحقت أضرارًا بواحد. وسقطت شظايا الصاروخ على المنطقة الفنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما أدى إلى نشوب حريق تم إخماده على الفور، ولا يوجد ضحايا أو دمار في المنطقة.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمز" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.الخصائص التقنية لصواريخ "أتاكمز" و"ستورم شادو" و"سكالب" إعلام: فرنسا وبريطانيا تسمحان لكييف بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام أسلحتهما

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https://sarabic.ae/20241124/ألمانيا-خلاف-سياسي-حول-منح-أوكرانيا-صواريخ-تاوروس-بعيدة-المدى-1095143142.html

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