https://sarabic.ae/20241126/المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-يزور-السعودية-لبحث-إيقاف-الحرب-في-غزة-1095193229.html

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور السعودية لبحث إيقاف الحرب في غزة

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور السعودية لبحث إيقاف الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيحاول الاستفادة من وقف إطلاق النار "المحتمل" في لبنان للتوصل إلى اتفاق مماثل لإنهاء... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T09:06+0000

2024-11-26T09:06+0000

2024-11-26T09:06+0000

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ولفتت إلى أن ماكغورك، الذي يزور السعودية، اليوم الثلاثاء، سيجري مباحثات حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن إعادة الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إنه تم تحقيق تقدم كبير في اتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف النار، مضيفا: "نعتقد أننا نجحنا في تضييق الفجوة بشكل كبير".ونقلت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، عن مسؤول لبناني مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، قوله إنه يتوقع أن يحدث ذلك قريبا، بينما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، إن الحكومة ستصوت على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يوم الثلاثاء، دون أن يتم توضيح تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة نحو 103 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.كما ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة لغزة"، إلا أنه منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل غاراتها وأطلقت "عمليات برية" جنوبي لبنان، مما خلف نحو 4 آلاف قتيل وما يقرب من 16 ألف مصاب لبناني.

https://sarabic.ae/20241125/بعد-التصريحات-الأخيرة-هل-يتوصل-حزب-الله-وإسرائيل-لاتفاق-يوقف-الحرب-1095178634.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, إسرائيل, السعودية