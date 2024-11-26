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الإنسان والثقافة
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29 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور السعودية لبحث إيقاف الحرب في غزة
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور السعودية لبحث إيقاف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيحاول الاستفادة من وقف إطلاق النار "المحتمل" في لبنان للتوصل إلى اتفاق مماثل لإنهاء... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:06+0000
2024-11-26T09:06+0000
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ولفتت إلى أن ماكغورك، الذي يزور السعودية، اليوم الثلاثاء، سيجري مباحثات حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن إعادة الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إنه تم تحقيق تقدم كبير في اتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف النار، مضيفا: "نعتقد أننا نجحنا في تضييق الفجوة بشكل كبير".ونقلت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، عن مسؤول لبناني مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، قوله إنه يتوقع أن يحدث ذلك قريبا، بينما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، إن الحكومة ستصوت على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يوم الثلاثاء، دون أن يتم توضيح تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة نحو 103 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.كما ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة لغزة"، إلا أنه منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل غاراتها وأطلقت "عمليات برية" جنوبي لبنان، مما خلف نحو 4 آلاف قتيل وما يقرب من 16 ألف مصاب لبناني.
https://sarabic.ae/20241125/بعد-التصريحات-الأخيرة-هل-يتوصل-حزب-الله-وإسرائيل-لاتفاق-يوقف-الحرب-1095178634.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, إسرائيل, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, إسرائيل, السعودية

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور السعودية لبحث إيقاف الحرب في غزة

09:06 GMT 26.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorالحرب في غزة
الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيحاول الاستفادة من وقف إطلاق النار "المحتمل" في لبنان للتوصل إلى اتفاق مماثل لإنهاء الحرب في غزة.
ولفتت إلى أن ماكغورك، الذي يزور السعودية، اليوم الثلاثاء، سيجري مباحثات حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن إعادة الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إنه تم تحقيق تقدم كبير في اتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف النار، مضيفا: "نعتقد أننا نجحنا في تضييق الفجوة بشكل كبير".
وقفة احتجاجية تضامنية في باحة وزارة الصحة اللبنانية ضد الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات والطواقم الطبية في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
بعد التصريحات الأخيرة... هل يتوصل "حزب الله" وإسرائيل لاتفاق يوقف الحرب؟
أمس, 18:37 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، عن مسؤول لبناني مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، قوله إنه يتوقع أن يحدث ذلك قريبا، بينما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، إن الحكومة ستصوت على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يوم الثلاثاء، دون أن يتم توضيح تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة نحو 103 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
كما ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة لغزة"، إلا أنه منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل غاراتها وأطلقت "عمليات برية" جنوبي لبنان، مما خلف نحو 4 آلاف قتيل وما يقرب من 16 ألف مصاب لبناني.
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