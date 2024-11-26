https://sarabic.ae/20241126/تحييد-وتدمير-24-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-روستوف-الروسية-خلال-الليل--1095186664.html
تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم "واسع" بالمسيرات في مقاطعة روستوف الروسية
تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم "واسع" بالمسيرات في مقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، صباح اليوم الثلاثاء، عن تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء صد هجوم واسع (بالمسيرات) في... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T04:05+0000
2024-11-26T04:05+0000
2024-11-26T04:38+0000
روسيا
سلاح روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وكتب سليوسار في حسابه على "تلغرام": "الليلة، وأثناء صد هجوم واسع (بالمسيرات)، تم تحييد وتدمير ما مجموعه 24 طائرة مسيرة [أوكرانية] فوق مقاطعة روستوف بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".وأضاف سليوسار أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار على الأرض.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241125/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-دون-أضرار-1095185164.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم "واسع" بالمسيرات في مقاطعة روستوف الروسية
04:05 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 04:38 GMT 26.11.2024)
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، صباح اليوم الثلاثاء، عن تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء صد هجوم واسع (بالمسيرات) في المقاطعة خلال الليل، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك
. وكتب سليوسار في حسابه على "تلغرام": "الليلة، وأثناء صد هجوم واسع (بالمسيرات)، تم تحييد وتدمير ما مجموعه 24 طائرة مسيرة [أوكرانية] فوق مقاطعة روستوف بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".
وأضاف سليوسار أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار على الأرض.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.