تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم "واسع" بالمسيرات في مقاطعة روستوف الروسية

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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
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09:17 GMT
29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/تحييد-وتدمير-24-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-روستوف-الروسية-خلال-الليل--1095186664.html
تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم "واسع" بالمسيرات في مقاطعة روستوف الروسية
تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم "واسع" بالمسيرات في مقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، صباح اليوم الثلاثاء، عن تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء صد هجوم واسع (بالمسيرات) في... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T04:05+0000
2024-11-26T04:38+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وكتب سليوسار في حسابه على "تلغرام": "الليلة، وأثناء صد هجوم واسع (بالمسيرات)، تم تحييد وتدمير ما مجموعه 24 طائرة مسيرة [أوكرانية] فوق مقاطعة روستوف بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".وأضاف سليوسار أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار على الأرض.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241125/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-دون-أضرار-1095185164.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم "واسع" بالمسيرات في مقاطعة روستوف الروسية

04:05 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 04:38 GMT 26.11.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، صباح اليوم الثلاثاء، عن تحييد وتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء صد هجوم واسع (بالمسيرات) في المقاطعة خلال الليل، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك. وكتب سليوسار في حسابه على "تلغرام": "الليلة، وأثناء صد هجوم واسع (بالمسيرات)، تم تحييد وتدمير ما مجموعه 24 طائرة مسيرة [أوكرانية] فوق مقاطعة روستوف بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار
أمس, 23:50 GMT
وأضاف سليوسار أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار على الأرض.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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