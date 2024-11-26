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مصر... العثور على ناجين جدد في حادث يخت مرسى علم
مصر... العثور على ناجين جدد في حادث يخت مرسى علم
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المصرية عثور فرق الإنقاذ على 3 أشخاص أحياء وانتشال 4 جثث أخرى ممن كانوا على متن اليخت الغارق في مرسى علم، ليرتفع إجمالي من تم إنقاذهم 31 شخصا. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أفاد بنجاح جهود الإنقاذ في العثور على 4 جثث أخرى ليصبح إجمالي من تم انتشالهم 35 شخصا بينهم 4 فارقوا الحياة.وأوضح البيان أنه لا يزال هناك 9 أشخاص آخرين مفقودين حتى الآن، من أصل 44 شخصا كانوا على متن اليخت.وبحسب البيان، فإن الـ3 أشخاص الذين تم انتشالهم أحياء بينهم اثنان من الجنسية البلجيكية ومواطن مصري، بينما لم يتم تحديد هوية الجثث الأربع.وتعرض اليخت الذي خرج في رحلة غطس كان من المقرر أن تستمر خلال الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للغرق، خلال رحلته من ميناء بورتو غالب، في مرسى علم إلى مارينا الغردقة.يذكر أن اليخت كان يضم 13 مصريا إضافة إلى 31 شخصا آخرين من جنسيات مختلفة.
https://sarabic.ae/20241125/مصر-غرق-يخت-سياحي-في-البحر-الأحمر-يقل-31-سائحا-1095158050.html
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مصر... العثور على ناجين جدد في حادث يخت مرسى علم

12:46 GMT 26.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorيخت سياحي
يخت سياحي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أعلنت السلطات المصرية عثور فرق الإنقاذ على 3 أشخاص أحياء وانتشال 4 جثث أخرى ممن كانوا على متن اليخت الغارق في مرسى علم، ليرتفع إجمالي من تم إنقاذهم 31 شخصا.
جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أفاد بنجاح جهود الإنقاذ في العثور على 4 جثث أخرى ليصبح إجمالي من تم انتشالهم 35 شخصا بينهم 4 فارقوا الحياة.
يخت غرقان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مجتمع
مصر... غرق يخت سياحي في البحر الأحمر يقل 31 سائحا
أمس, 10:35 GMT
وأوضح البيان أنه لا يزال هناك 9 أشخاص آخرين مفقودين حتى الآن، من أصل 44 شخصا كانوا على متن اليخت.
وبحسب البيان، فإن الـ3 أشخاص الذين تم انتشالهم أحياء بينهم اثنان من الجنسية البلجيكية ومواطن مصري، بينما لم يتم تحديد هوية الجثث الأربع.
وتعرض اليخت الذي خرج في رحلة غطس كان من المقرر أن تستمر خلال الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للغرق، خلال رحلته من ميناء بورتو غالب، في مرسى علم إلى مارينا الغردقة.
يذكر أن اليخت كان يضم 13 مصريا إضافة إلى 31 شخصا آخرين من جنسيات مختلفة.
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