https://sarabic.ae/20241126/مصر-العثور-على-ناجين-جدد-في-حادث-يخت-مرسى-علم-1095203158.html
مصر... العثور على ناجين جدد في حادث يخت مرسى علم
مصر... العثور على ناجين جدد في حادث يخت مرسى علم
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المصرية عثور فرق الإنقاذ على 3 أشخاص أحياء وانتشال 4 جثث أخرى ممن كانوا على متن اليخت الغارق في مرسى علم، ليرتفع إجمالي من تم إنقاذهم 31 شخصا. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T12:46+0000
2024-11-26T12:46+0000
2024-11-26T12:46+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095203921_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0e3cf2f60c4f6a4698a2ae78c21e0fc5.jpg
جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أفاد بنجاح جهود الإنقاذ في العثور على 4 جثث أخرى ليصبح إجمالي من تم انتشالهم 35 شخصا بينهم 4 فارقوا الحياة.وأوضح البيان أنه لا يزال هناك 9 أشخاص آخرين مفقودين حتى الآن، من أصل 44 شخصا كانوا على متن اليخت.وبحسب البيان، فإن الـ3 أشخاص الذين تم انتشالهم أحياء بينهم اثنان من الجنسية البلجيكية ومواطن مصري، بينما لم يتم تحديد هوية الجثث الأربع.وتعرض اليخت الذي خرج في رحلة غطس كان من المقرر أن تستمر خلال الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للغرق، خلال رحلته من ميناء بورتو غالب، في مرسى علم إلى مارينا الغردقة.يذكر أن اليخت كان يضم 13 مصريا إضافة إلى 31 شخصا آخرين من جنسيات مختلفة.
https://sarabic.ae/20241125/مصر-غرق-يخت-سياحي-في-البحر-الأحمر-يقل-31-سائحا-1095158050.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095203921_108:0:1024:687_1920x0_80_0_0_57690a3a87153b6ecef6a630a7be450e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر... العثور على ناجين جدد في حادث يخت مرسى علم
أعلنت السلطات المصرية عثور فرق الإنقاذ على 3 أشخاص أحياء وانتشال 4 جثث أخرى ممن كانوا على متن اليخت الغارق في مرسى علم، ليرتفع إجمالي من تم إنقاذهم 31 شخصا.
جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أفاد بنجاح جهود الإنقاذ في العثور على 4 جثث أخرى ليصبح إجمالي من تم انتشالهم 35 شخصا بينهم 4 فارقوا الحياة.
وأوضح البيان أنه لا يزال هناك 9 أشخاص آخرين مفقودين حتى الآن، من أصل 44 شخصا كانوا على متن اليخت.
وبحسب البيان، فإن الـ3 أشخاص الذين تم انتشالهم أحياء بينهم اثنان من الجنسية البلجيكية ومواطن مصري، بينما لم يتم تحديد هوية الجثث
الأربع.
وتعرض اليخت الذي خرج في رحلة غطس
كان من المقرر أن تستمر خلال الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للغرق، خلال رحلته من ميناء بورتو غالب، في مرسى علم إلى مارينا الغردقة.
يذكر أن اليخت كان يضم 13 مصريا إضافة إلى 31 شخصا آخرين من جنسيات مختلفة.