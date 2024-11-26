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الإنسان والثقافة
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29 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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https://sarabic.ae/20241126/نجم-الموت-علماء-صينيون-يبتكرون-سلاحا-إشعاعيا-لا-مثيل-له-1095214773.html
"نجم الموت"... علماء صينيون يبتكرون سلاحا إشعاعيا "لا مثيل له"
"نجم الموت"... علماء صينيون يبتكرون سلاحا إشعاعيا "لا مثيل له"
سبوتنيك عربي
تعد سلسلة أفلام حرب النجوم من أشهر الإنتاجات الدرامية والسينمائية في القرن الماضي، التي تميزت باستخدام "نجمة الموت" أسلحة ليزر مدمرة، وفي الصين هناك اكتشاف مهم... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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قال علماء صينيون إنهم ابتكروا نوعًا جديدًا من أسلحة الميكروويف التي تجمع بين عدة موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة يمكنهم من التركيز على هدف بدقة فائقة.وتعتبر الموجات الدقيقة عبارة عن حزم ضيقة من الطاقة تحتاج إلى محاذاتها بدقة حتى تتقارب، وهذا يعني أن التوقيتات التي يتم إطلاقها بها يجب التحكم فيها في غضون جزء من المليون من الثانية.وحاول العلماء التغلب على هذه المشكلة، عن طريق تركيب أجهزة تحديد المواقع المساعدة التي تحدد مدى الليزر على كل مركبة إرسال لتحقيق نظام تحديد المواقع بدقة المليمتر، بحسب مانشر موقع "livescience".ويجب أن تكون مزامنة الإطلاق في غضون 170 بيكو ثانية (أو 170 تريليون جزء من الثانية)، لوضع هذا في منظور صحيح، يستغرق الكمبيوتر المنزلي النموذجي 330 بيكو ثانية لإكمال دورة معالجة واحدة.ومن جانب آخر، يرى باحثون في مجال الطاقة أن مثل هذا الادعاء يكسر قانون الحفاظ على الطاقة، ومع ذلك، فإن الموجات الدقيقة القوية المجمعة أكثر فائدة من مصادر الموجات الدقيقة المتعددة الأصغر.
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علوم, رصد عسكري
علوم, رصد عسكري

"نجم الموت"... علماء صينيون يبتكرون سلاحا إشعاعيا "لا مثيل له"

14:24 GMT 26.11.2024
© Getty Images / liuzishanمشهد رقمي ثلاثي الأبعاد يجسد لحظة ابتلاع ثقب أسود لمركبة فضائية
مشهد رقمي ثلاثي الأبعاد يجسد لحظة ابتلاع ثقب أسود لمركبة فضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / liuzishan
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تعد سلسلة أفلام حرب النجوم من أشهر الإنتاجات الدرامية والسينمائية في القرن الماضي، التي تميزت باستخدام "نجمة الموت" أسلحة ليزر مدمرة، وفي الصين هناك اكتشاف مهم يخبرونا أن حرب النجوم قد تعود مجددا، لكن هذه المرة على أرض الواقع.
قال علماء صينيون إنهم ابتكروا نوعًا جديدًا من أسلحة الميكروويف التي تجمع بين عدة موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة يمكنهم من التركيز على هدف بدقة فائقة.

ويتألف نظام الأسلحة من مركبات متعددة لنقل الموجات الدقيقة يتم نشرها في مواقع مختلفة، وتطلق كل مركبة موجات دقيقة بتزامن عالي الدقة، وتندمج هذه الموجات معًا لتشكل شعاع طاقة قويا لمهاجمة هدف واحد.

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وتعتبر الموجات الدقيقة عبارة عن حزم ضيقة من الطاقة تحتاج إلى محاذاتها بدقة حتى تتقارب، وهذا يعني أن التوقيتات التي يتم إطلاقها بها يجب التحكم فيها في غضون جزء من المليون من الثانية.

وفقًا لفريق البحث، يجب أيضًا وضع كل مركبة موجات دقيقة بدقة في حيز مليمتر واحد، مؤكدين أن نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية "BeiDou" الصيني قادر على توفير دقة تحديد المواقع في حدود 0.4 بوصة (1 سنتيمتر)، لكن هذا لا يزال لا يلبي متطلبات نظام الأسلحة الجديد.

وحاول العلماء التغلب على هذه المشكلة، عن طريق تركيب أجهزة تحديد المواقع المساعدة التي تحدد مدى الليزر على كل مركبة إرسال لتحقيق نظام تحديد المواقع بدقة المليمتر، بحسب مانشر موقع "livescience".
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وبحسب العلماء يجب أن تكون المركبات أيضًا مستوية تمامًا، لأن أي تغييرات في السطح تعني أن أجهزة إرسال الموجات الدقيقة لن تكون محاذية بشكل صحيح.
ويجب أن تكون مزامنة الإطلاق في غضون 170 بيكو ثانية (أو 170 تريليون جزء من الثانية)، لوضع هذا في منظور صحيح، يستغرق الكمبيوتر المنزلي النموذجي 330 بيكو ثانية لإكمال دورة معالجة واحدة.
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ومن جانب آخر، يرى باحثون في مجال الطاقة أن مثل هذا الادعاء يكسر قانون الحفاظ على الطاقة، ومع ذلك، فإن الموجات الدقيقة القوية المجمعة أكثر فائدة من مصادر الموجات الدقيقة المتعددة الأصغر.
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