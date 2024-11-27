اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة شمال غربي البلاد

عربي
بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241127/اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-السوري-ومجموعات-إرهابية-مسلحة-شمال-غربي-البلاد-1095237046.html
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة شمال غربي البلاد
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة شمال غربي البلاد
سبوتنيك عربي
شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:27+0000
2024-11-27T09:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089586851_0:1:1247:702_1920x0_80_0_0_23e2c0497e7cc792cb3e9aada1031588.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ تنظيم "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الحليفة له، منذ صباح اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري، سبقه قصف تمهيدي عنيف بالمدفعية والصواريخ على البلدات والقرى الآمنة القريبة من خطوط التماس".وشهدت محاور القتال على جبهات سنحار، قيتان الجبل، الشيخ عقبل، الشيخ سليمان بريف حلب الغربي، معارك ضارية لا زالت مستمرة، دون تبدل في خارطة السيطرة حتى الآن، كما تخلل الهجوم الإرهابي، محاولات اختراق خطوط التماس عند منطقة الفوج 46.وفور الهجوم بدأت مدفعية الجيش السوري قصفا مكثفا على محاور هجوم مسلحي "النصرة"، كما شنّ الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، غارات مركزة على خطوط إمداد الجماعات الخلفية ومرابض إطلاق نيرانها ومستودعات ذخيرة ومقار عسكرية تابعة لها.كما طال القصف السوري محاور هجوم شنّه تنظيما "الحزب الإسلامي التركستاني" و"حراس الدين" (منظمات إرهابية محظورة في روسيا) على خطوط التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على محاور السرمانية القرقور المشيك ودوير الأكراد بريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي.وفي الأثناء، لا زالت الاشتباكات متصاعدة على محاور القتال، فيما بدأ سلاح الجو بتكثيف ضرباته باتجاه تمركز المجموعات خلف خطوط التماس.وتم تأسيس "العصائب" على يد الإرهابي أبو اليقظان المصري، حين كان "أميرا شرعيا للنصرة"، وتلقى تدريبات نوعية على أيدي خبراء جماعة "تكتيكات الملاحم"، التي أسسها الإرهابي أبو رفيق الأوزبكي، قبل أن تنتقل مقاليدها إلى أبو سلمان البيلاروسي، الذي قُتل عام 2017.وتشتهر "العصائب الحمر" بدموية إرهابييها وبارتكابهم مجازر وحشية بحق مدنيي المناطق، التي دخلوا إليها خلال سنين الحرب على سوريا، كما بحق الأسرى من الجنود السوريين.الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغربباحث: نوايا خفية حملها بيدرسون إلى سوريا تهدف لتجميد دورها الإقليمي
https://sarabic.ae/20241126/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1095227496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089586851_156:0:1092:702_1920x0_80_0_0_4b02eec8d834b10d9d1c5a832d64af36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة شمال غربي البلاد

09:27 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 27.11.2024)
© Sputnik . Ali Hashem الجيش السوري يبدأ حملة ضخمة بدعم من الحربي الروسي لتطهير بادية التنف من "داعش"
 الجيش السوري يبدأ حملة ضخمة بدعم من الحربي الروسي لتطهير بادية التنف من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ تنظيم "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الحليفة له، منذ صباح اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري، سبقه قصف تمهيدي عنيف بالمدفعية والصواريخ على البلدات والقرى الآمنة القريبة من خطوط التماس".

وفي غضون ذلك، شن التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، بريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

وشهدت محاور القتال على جبهات سنحار، قيتان الجبل، الشيخ عقبل، الشيخ سليمان بريف حلب الغربي، معارك ضارية لا زالت مستمرة، دون تبدل في خارطة السيطرة حتى الآن، كما تخلل الهجوم الإرهابي، محاولات اختراق خطوط التماس عند منطقة الفوج 46.
وفور الهجوم بدأت مدفعية الجيش السوري قصفا مكثفا على محاور هجوم مسلحي "النصرة"، كما شنّ الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، غارات مركزة على خطوط إمداد الجماعات الخلفية ومرابض إطلاق نيرانها ومستودعات ذخيرة ومقار عسكرية تابعة لها.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك": "مسلحو مجموعات "العصائب الحمر" يقودون الهجوم على أكثر من محور بريفي حلب وإدلب، مؤكدًا أن "الرد الناري أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين"، مشيرًا إلى أن "القصف تركز على مرابض المدفعية ومخازن الأسلحة التابعة للـ"نصرة" في التلال المحيطة ببلدة دارة عزة بريف حلب الشمالي الغربي".

كما طال القصف السوري محاور هجوم شنّه تنظيما "الحزب الإسلامي التركستاني" و"حراس الدين" (منظمات إرهابية محظورة في روسيا) على خطوط التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على محاور السرمانية القرقور المشيك ودوير الأكراد بريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي.
حريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
أمس, 19:46 GMT
وفي الأثناء، لا زالت الاشتباكات متصاعدة على محاور القتال، فيما بدأ سلاح الجو بتكثيف ضرباته باتجاه تمركز المجموعات خلف خطوط التماس.

وتعد مجموعات "العصائب الحمر" الذراع الضاربة وقوات النخبة لدى تنظيم "جبهة النصرة"، ويتميز مسلحوها بوضع عصائب حمراء اللون (أشرطة حمراء) على رؤوسهم.

وتم تأسيس "العصائب" على يد الإرهابي أبو اليقظان المصري، حين كان "أميرا شرعيا للنصرة"، وتلقى تدريبات نوعية على أيدي خبراء جماعة "تكتيكات الملاحم"، التي أسسها الإرهابي أبو رفيق الأوزبكي، قبل أن تنتقل مقاليدها إلى أبو سلمان البيلاروسي، الذي قُتل عام 2017.
وتشتهر "العصائب الحمر" بدموية إرهابييها وبارتكابهم مجازر وحشية بحق مدنيي المناطق، التي دخلوا إليها خلال سنين الحرب على سوريا، كما بحق الأسرى من الجنود السوريين.

فيما يشتهر تنظيم "حراس الدين" بمقاتليه المتشددين، ويقوده "مجلس شورى" يغلب عليه المقاتلون الأردنيون ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز، بينهم أبو جليبيب الأردني (طوباس)، وأبو خديجة الأردني، وأبو عبد الرحمن المكي، وسيف العدل وسامي العريدي.

الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغرب
باحث: نوايا خفية حملها بيدرسون إلى سوريا تهدف لتجميد دورها الإقليمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала