https://sarabic.ae/20241127/اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-السوري-ومجموعات-إرهابية-مسلحة-شمال-غربي-البلاد-1095237046.html
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة شمال غربي البلاد
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة شمال غربي البلاد
سبوتنيك عربي
شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ تنظيم "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الحليفة له، منذ صباح اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري، سبقه قصف تمهيدي عنيف بالمدفعية والصواريخ على البلدات والقرى الآمنة القريبة من خطوط التماس".وشهدت محاور القتال على جبهات سنحار، قيتان الجبل، الشيخ عقبل، الشيخ سليمان بريف حلب الغربي، معارك ضارية لا زالت مستمرة، دون تبدل في خارطة السيطرة حتى الآن، كما تخلل الهجوم الإرهابي، محاولات اختراق خطوط التماس عند منطقة الفوج 46.وفور الهجوم بدأت مدفعية الجيش السوري قصفا مكثفا على محاور هجوم مسلحي "النصرة"، كما شنّ الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، غارات مركزة على خطوط إمداد الجماعات الخلفية ومرابض إطلاق نيرانها ومستودعات ذخيرة ومقار عسكرية تابعة لها.كما طال القصف السوري محاور هجوم شنّه تنظيما "الحزب الإسلامي التركستاني" و"حراس الدين" (منظمات إرهابية محظورة في روسيا) على خطوط التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على محاور السرمانية القرقور المشيك ودوير الأكراد بريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي.وفي الأثناء، لا زالت الاشتباكات متصاعدة على محاور القتال، فيما بدأ سلاح الجو بتكثيف ضرباته باتجاه تمركز المجموعات خلف خطوط التماس.وتم تأسيس "العصائب" على يد الإرهابي أبو اليقظان المصري، حين كان "أميرا شرعيا للنصرة"، وتلقى تدريبات نوعية على أيدي خبراء جماعة "تكتيكات الملاحم"، التي أسسها الإرهابي أبو رفيق الأوزبكي، قبل أن تنتقل مقاليدها إلى أبو سلمان البيلاروسي، الذي قُتل عام 2017.وتشتهر "العصائب الحمر" بدموية إرهابييها وبارتكابهم مجازر وحشية بحق مدنيي المناطق، التي دخلوا إليها خلال سنين الحرب على سوريا، كما بحق الأسرى من الجنود السوريين.الاستخبارات الروسية: القاعدة الأمريكية في سوريا أصبحت "مصنعا لإنتاج المسلحين" الخاضعين للغربباحث: نوايا خفية حملها بيدرسون إلى سوريا تهدف لتجميد دورها الإقليمي
https://sarabic.ae/20241126/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1095227496.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات إرهابية مسلحة شمال غربي البلاد
09:27 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 27.11.2024)
حصري
شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ تنظيم "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الحليفة له، منذ صباح اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري، سبقه قصف تمهيدي عنيف بالمدفعية والصواريخ على البلدات والقرى الآمنة القريبة من خطوط التماس".
وفي غضون ذلك، شن التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، بريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
وشهدت محاور القتال على جبهات سنحار، قيتان الجبل، الشيخ عقبل، الشيخ سليمان بريف حلب الغربي، معارك ضارية لا زالت مستمرة، دون تبدل في خارطة السيطرة حتى الآن، كما تخلل الهجوم الإرهابي، محاولات اختراق خطوط التماس عند منطقة الفوج 46.
وفور الهجوم بدأت مدفعية الجيش السوري قصفا مكثفا على محاور هجوم مسلحي "النصرة"، كما شنّ الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، غارات مركزة على خطوط إمداد الجماعات الخلفية ومرابض إطلاق نيرانها ومستودعات ذخيرة ومقار عسكرية تابعة لها.
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك": "مسلحو مجموعات "العصائب الحمر" يقودون الهجوم على أكثر من محور بريفي حلب وإدلب، مؤكدًا أن "الرد الناري أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين"، مشيرًا إلى أن "القصف تركز على مرابض المدفعية ومخازن الأسلحة التابعة للـ"نصرة" في التلال المحيطة ببلدة دارة عزة بريف حلب الشمالي الغربي".
كما طال القصف السوري محاور هجوم شنّه تنظيما "الحزب الإسلامي التركستاني" و"حراس الدين" (منظمات إرهابية محظورة في روسيا) على خطوط التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على محاور السرمانية القرقور المشيك ودوير الأكراد بريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي.
وفي الأثناء، لا زالت الاشتباكات متصاعدة على محاور القتال، فيما بدأ سلاح الجو بتكثيف ضرباته باتجاه تمركز المجموعات خلف خطوط التماس.
وتعد مجموعات "العصائب الحمر" الذراع الضاربة وقوات النخبة لدى تنظيم "جبهة النصرة"، ويتميز مسلحوها بوضع عصائب حمراء اللون (أشرطة حمراء) على رؤوسهم.
وتم تأسيس "العصائب" على يد الإرهابي أبو اليقظان المصري، حين كان "أميرا شرعيا للنصرة"، وتلقى تدريبات نوعية على أيدي خبراء جماعة "تكتيكات الملاحم"، التي أسسها الإرهابي أبو رفيق الأوزبكي، قبل أن تنتقل مقاليدها إلى أبو سلمان البيلاروسي، الذي قُتل عام 2017.
وتشتهر "العصائب الحمر" بدموية إرهابييها وبارتكابهم مجازر وحشية بحق مدنيي المناطق، التي دخلوا إليها خلال سنين الحرب على سوريا، كما بحق الأسرى من الجنود السوريين.
فيما يشتهر تنظيم "حراس الدين" بمقاتليه المتشددين، ويقوده "مجلس شورى" يغلب عليه المقاتلون الأردنيون ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز، بينهم أبو جليبيب الأردني (طوباس)، وأبو خديجة الأردني، وأبو عبد الرحمن المكي، وسيف العدل وسامي العريدي.