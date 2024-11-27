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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241127/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تحرير-بلدة-نوفايا-إيلينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095236900.html
الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:12+0000
2024-11-27T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز"، نتيجة للعمليات الناجحة، حررت بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات 10 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، خسر العدو ما يصل إلى 415 جنديًا وسبع مركبات".وتابع بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة الميدانية".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 144".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 54 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241127/ضابط-مخابرات-أمريكي-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-سيسهل-عمل-الجيش-الروسي-1095233642.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:12 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 27.11.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز"، نتيجة للعمليات الناجحة، حررت بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات 10 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، خسر العدو ما يصل إلى 415 جنديًا وسبع مركبات".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع، تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية في Enclave-N وأربعة مستودعات للذخيرة".

وتابع بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة الميدانية".
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم ثلاث هجمات مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 145 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، وعدد من المدافع".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 144".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 54 طائرة دون طيار".
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07:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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