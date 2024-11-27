https://sarabic.ae/20241127/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تحرير-بلدة-نوفايا-إيلينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095236900.html

الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T09:12+0000

2024-11-27T09:12+0000

2024-11-27T09:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز"، نتيجة للعمليات الناجحة، حررت بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت القوات 10 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، خسر العدو ما يصل إلى 415 جنديًا وسبع مركبات".وتابع بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري ومركبتين وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة الميدانية".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 144".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 54 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241127/ضابط-مخابرات-أمريكي-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-سيسهل-عمل-الجيش-الروسي-1095233642.html

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