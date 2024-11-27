https://sarabic.ae/20241127/ضابط-مخابرات-أمريكي-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-سيسهل-عمل-الجيش-الروسي-1095233642.html

ضابط مخابرات أمريكي: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيسهل عمل الجيش الروسي

ضابط مخابرات أمريكي: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيسهل عمل الجيش الروسي

سبوتنيك عربي

أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أن إرسال قوات بريطانية وفرنسية إلى أوكرانيا، لن يؤدي إلا إلى مساعدة روسيا على إتمام... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T07:26+0000

2024-11-27T07:26+0000

2024-11-27T07:26+0000

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قال جونسون: "أنا أؤيد تماما. ... أرسل الجيش الفرنسي، أرسل الجيش البريطاني. سيتم تحييدهم، وهذا سيسهل عمل روسيا بشكل كبير. في هذه الحالة، لن تضطر روسيا إلى الذهاب إلى فرنسا وإنجلترا لتدميرهما".مؤكدًا أن "الوحدة الأوروبية في الواقع ستصبح مجرد هدف آخر للجيش الروسي".وقال جونسون: "ليس لديهم مخزون من الذخيرة والدبابات ومعدات المدفعية والمدفعية ذاتها. هذا (خطط إرسال قوات إلى أوكرانيا) هو انفصال عن الواقع، ثرثرة طفولية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "موند"، نقلا عن مصادر، أن لندن وباريس استأنفتا المناقشات حول احتمال إرسال أفراد عسكريين غربيين لمساعدة كييف. ووفقاً لتقارير إعلامية، قد تقود بريطانيا وفرنسا تحالفاً من قوات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، وتناقشان بالفعل إرسال قوات غربية ومقاتلين من شركات عسكرية خاصة إلى هناك.وصرح الكرملين لاحقًا أن تم الانتباه لكلمات ماكرون، وموقفه من إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا، معروف جيدًا لموسكو. وأشار إلى أن العديد من الدول المشاركة في حدث باريس بشأن أوكرانيا، تحافظ على تقييم رصين إلى حد ما للخطر المحتمل لمثل هذه الأعمال، فالتورط المباشر في صراع ساخن ليس في مصلحة الدول الأوروبية على الإطلاق.خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتولافروف: الناتو يسعى للسيطرة على العالمالدوما الروسي: تصريح أوكرانيا بامتلاكها صواريخ بعيدة المدى يؤكد أن "الناتو" يقاتل ضد روسيا

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