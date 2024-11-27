https://sarabic.ae/20241127/المتحدث-باسم-الحكومة-العراقية-يكشف-عن-دور-مهم-لبلاده-في-وقف-إطلاق-النار-بلبنان-1095267323.html

المتحدث باسم الحكومة العراقية يكشف عن دور مهم لبلاده في وقف إطلاق النار بلبنان

المتحدث باسم الحكومة العراقية يكشف عن دور مهم لبلاده في وقف إطلاق النار بلبنان

سبوتنيك عربي

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن دور بلاده المحوري والأساسي للوصول إلى نتائج وقف إطلاق النار في لبنان. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T20:40+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن العوادي أن العراق لعب دورا محوريا وأساسيا للتنسيق بين الدول وشكل مفتاحا أساسيا للوصول إلى نتائج وقف إطلاق النار في لبنان.وشدد العوادي على أن العراق سيستمر في مساعدته إلى غزة ولبنان لحين تحقيق الاستقرار فيهما، مضيفا أن "وقف إطلاق النار في لبنان خطوة مهمة أبعدتنا عن الحرب الشاملة، ووقف إطلاق النار في لبنان سيكون أساسا لوقف إطلاق النار في غزة".ولفت المسؤول العراقي إلى أن بلاده ستسهم في إعادة إعمار لبنان وغزة، منوها بأن "استقطاع 1% من الرواتب ليس إجباريا وأنما طوعي".وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن "التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة سيكون وفق مصالح العراق، والاتفاق على إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق جاء بعد حوارات مطولة".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.

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