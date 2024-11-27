https://sarabic.ae/20241127/نائب-عن-حزب-الله-لـسبوتنيك-لبنان-أفشل-مخططات-إسرائيل-والمقاومة-انتصرت-بصمودها-1095237618.html
نائب عن "حزب الله" لـ"سبوتنيك": لبنان أفشل مخططات إسرائيل والمقاومة انتصرت بصمودها
نائب عن "حزب الله" لـ"سبوتنيك": لبنان أفشل مخططات إسرائيل والمقاومة انتصرت بصمودها
سبوتنيك عربي
شدد النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، حسن عز الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، جاء نتيجة الميدان الذي تمكن فيه... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:46+0000
2024-11-27T09:46+0000
2024-11-27T09:46+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078262214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_848ef4931579d690d744e76e3100816e.jpg
أما عن الضمانات، فأكد عز الدين أنها "هي ذاتها التي اعتمدنا عليها في مواجهة العدو الإسرائيلي وهي الشعب اللبناني وإرادته، التي لا تُكسر"، لافتًا إلى أن "هناك قوة دولية ضامنة ولكن قد لايشكلون ضامنة حقيقية لأن غالبيتهم داعمة لإسرائيل".وأضاف النائب عز الدين: "سنرى مدى التزام العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أنها لا تزال تحت النار، وأن حزب الله وسلاحه بقي موجوداً ولم تتمكن إسرائيل من سحقه كما أرادت عام 2006".وعن بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أكد النائب عز الدين أن "قيادة حزب الله دققت بالاتفاق وأبدت ملاحظاتها"، لافتا إلى أن هذه "الملاحظات يفترض أن تكون جزأ لا يتجزأ من الاتفاق"، موضحا أن "الصيغة النهائية التي انتهى إليها الاتفاق جاءت بحسب النقاشات التي كانت قائمة بمرحلة التفاوض بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري و"حزب الله"، والدولة اللبنانية كانت مطلعة على هذا الموضوع".
https://sarabic.ae/20241127/وقف-إطلاق-النار-يدخل-حيز-التنفيذ-جنوب-لبنان-والجيش-الإسرائيلي-يحذر-النازحين-1095230328.html
https://sarabic.ae/20241127/سبوتنيك-ترصد-عودة-أهالي-الجنوب-اللبناني-إلى-بلداتهم-وقراهم--1095233069.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078262214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5cd3f8c1c9bb6d99adc3380ed92811ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
نائب عن "حزب الله" لـ"سبوتنيك": لبنان أفشل مخططات إسرائيل والمقاومة انتصرت بصمودها
حصري
شدد النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، حسن عز الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، جاء نتيجة الميدان الذي تمكن فيه عناصر "حزب الله" من الثبات وإفشال مخططات إسرائيل في لبنان".
أما عن الضمانات، فأكد عز الدين أنها "هي ذاتها التي اعتمدنا عليها في مواجهة العدو الإسرائيلي وهي الشعب اللبناني وإرادته، التي لا تُكسر"، لافتًا إلى أن "هناك قوة دولية ضامنة ولكن قد لايشكلون ضامنة حقيقية لأن غالبيتهم داعمة لإسرائيل".
ومن بين الضمانات أيضا، بحسب عز الدين، هي "أن حزب الله والشعب اللبناني على أرضهم يعيشون أحرارا ولا أحد يستطيع كسر هذه الإرادة"، مشددًا على أن التعويل على "الجيش اللبناني الذي يجب أن يكون شديدا في عدم انتقاص السيادة اللبنانية".
وأضاف النائب عز الدين: "سنرى مدى التزام العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أنها لا تزال تحت النار، وأن حزب الله وسلاحه بقي موجوداً ولم تتمكن إسرائيل من سحقه كما أرادت عام 2006".
واعتبر أن من حق لبنان الدفاع عن سيادته، مشيرًا إلى "الطيران المُسير الذي لايزال موجودا في الأجواء اللبنانية وهذا يشكل خرقا واضحا، والدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع".
وعن بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أكد النائب عز الدين أن "قيادة حزب الله دققت بالاتفاق وأبدت ملاحظاتها"، لافتا إلى أن هذه "الملاحظات يفترض أن تكون جزأ لا يتجزأ من الاتفاق"، موضحا أن "الصيغة النهائية التي انتهى إليها الاتفاق جاءت بحسب النقاشات التي كانت قائمة بمرحلة التفاوض بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري و"حزب الله"، والدولة اللبنانية كانت مطلعة على هذا الموضوع".