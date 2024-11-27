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بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
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10:03 GMT
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11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
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10 د
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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نائب عن "حزب الله" لـ"سبوتنيك": لبنان أفشل مخططات إسرائيل والمقاومة انتصرت بصمودها
نائب عن "حزب الله" لـ"سبوتنيك": لبنان أفشل مخططات إسرائيل والمقاومة انتصرت بصمودها
سبوتنيك عربي
شدد النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، حسن عز الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، جاء نتيجة الميدان الذي تمكن فيه... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:46+0000
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أما عن الضمانات، فأكد عز الدين أنها "هي ذاتها التي اعتمدنا عليها في مواجهة العدو الإسرائيلي وهي الشعب اللبناني وإرادته، التي لا تُكسر"، لافتًا إلى أن "هناك قوة دولية ضامنة ولكن قد لايشكلون ضامنة حقيقية لأن غالبيتهم داعمة لإسرائيل".وأضاف النائب عز الدين: "سنرى مدى التزام العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أنها لا تزال تحت النار، وأن حزب الله وسلاحه بقي موجوداً ولم تتمكن إسرائيل من سحقه كما أرادت عام 2006".وعن بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أكد النائب عز الدين أن "قيادة حزب الله دققت بالاتفاق وأبدت ملاحظاتها"، لافتا إلى أن هذه "الملاحظات يفترض أن تكون جزأ لا يتجزأ من الاتفاق"، موضحا أن "الصيغة النهائية التي انتهى إليها الاتفاق جاءت بحسب النقاشات التي كانت قائمة بمرحلة التفاوض بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري و"حزب الله"، والدولة اللبنانية كانت مطلعة على هذا الموضوع".
https://sarabic.ae/20241127/وقف-إطلاق-النار-يدخل-حيز-التنفيذ-جنوب-لبنان-والجيش-الإسرائيلي-يحذر-النازحين-1095230328.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

نائب عن "حزب الله" لـ"سبوتنيك": لبنان أفشل مخططات إسرائيل والمقاومة انتصرت بصمودها

09:46 GMT 27.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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شدد النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، حسن عز الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، جاء نتيجة الميدان الذي تمكن فيه عناصر "حزب الله" من الثبات وإفشال مخططات إسرائيل في لبنان".
أما عن الضمانات، فأكد عز الدين أنها "هي ذاتها التي اعتمدنا عليها في مواجهة العدو الإسرائيلي وهي الشعب اللبناني وإرادته، التي لا تُكسر"، لافتًا إلى أن "هناك قوة دولية ضامنة ولكن قد لايشكلون ضامنة حقيقية لأن غالبيتهم داعمة لإسرائيل".

ومن بين الضمانات أيضا، بحسب عز الدين، هي "أن حزب الله والشعب اللبناني على أرضهم يعيشون أحرارا ولا أحد يستطيع كسر هذه الإرادة"، مشددًا على أن التعويل على "الجيش اللبناني الذي يجب أن يكون شديدا في عدم انتقاص السيادة اللبنانية".

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وأضاف النائب عز الدين: "سنرى مدى التزام العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أنها لا تزال تحت النار، وأن حزب الله وسلاحه بقي موجوداً ولم تتمكن إسرائيل من سحقه كما أرادت عام 2006".

واعتبر أن من حق لبنان الدفاع عن سيادته، مشيرًا إلى "الطيران المُسير الذي لايزال موجودا في الأجواء اللبنانية وهذا يشكل خرقا واضحا، والدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع".

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06:52 GMT
وعن بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أكد النائب عز الدين أن "قيادة حزب الله دققت بالاتفاق وأبدت ملاحظاتها"، لافتا إلى أن هذه "الملاحظات يفترض أن تكون جزأ لا يتجزأ من الاتفاق"، موضحا أن "الصيغة النهائية التي انتهى إليها الاتفاق جاءت بحسب النقاشات التي كانت قائمة بمرحلة التفاوض بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري و"حزب الله"، والدولة اللبنانية كانت مطلعة على هذا الموضوع".
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