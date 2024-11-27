https://sarabic.ae/20241127/ياقوتيا-مركز-الانفجار-البيولوجي-الكبير-هل-أتت-الحياة-من-الفضاء-أم-من-الأرض؟--1095257839.html

ياقوتيا مركز "الانفجار البيولوجي الكبير"... هل أتت الحياة من الفضاء أم من الأرض؟

ياقوتيا مركز "الانفجار البيولوجي الكبير"... هل أتت الحياة من الفضاء أم من الأرض؟

سبوتنيك عربي

كشف مستشار الأكاديمية الروسية للعلوم، الجيولوجي وعالم الحفريات، أليكسي يوريفيتش روزانوف، عن أصل الحياة على كوكب الأرض، وكيف تطورت إلى وقتنا هذا. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T14:52+0000

2024-11-27T14:52+0000

2024-11-27T14:52+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

ياقوتيا

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أكد الجيولوجي وعالم الحفريات الروسي، أن الحياة جاءت إلى الأرض من الفضاء، وأن المخلوقات وصلت على شكل بكتيريا وفطريات، أو بشكل عام، أوليات.وقال روزانوف: "أستطيع أن أقول بثقة أن 30% مما نراه هو بقايا الكائنات الأحفورية، التي هي من أصل كوني".وأشار روزانوف إلى أن جميع الكائنات الحية التي نعرفها على الأرض اليوم عمرها أقل من 4 مليارات سنة. والأرض 4.5 مليار سنة. والنيازك أقدم من الأرض.ولم يستبعد روزانوف أن النيازك بجميع أنواعها هي التي جلبت الحياة إلى الأرض، وأشار إلى أنه إذا كانت هناك حياة على المريخ، فمن الممكن أن تكون الحياة قد نشأت فيه.وفيما يتعلق بالمتحف الكامبري في ياقوتسك، أكد روزانوف أن الأعمال التحضيرية جارية حاليا. وسيحتوي المتحف (مركز أصل الحيوانات الهيكلية) هذا على أكثر من نصف ما هو معروف من الحيوانات الهيكلية في العالم.وأشار إلى أن هناك 13 رحلة دولية إلى ياقوتيا، والأكثر زيارة هم كبار المتخصصين الكمبريين من مختلف البلدان. وقد وصفت اليونسكو هذا المتحف بأنه نصب تذكاري للتراث الجمالي والعلمي، ووصفته بأنه ذو أهمية عالمية.العلماء يكشفون عن أول صورة مقربة لنجم خارج مجرتنا... فيديوالمركبة الفضائية الصينية "شنتشو-18" تعود إلى الأرض محملة بعينات جمعتها من الفضاء

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