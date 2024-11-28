https://sarabic.ae/20241128/إيران-تحذر-الغرب-من-أن-مواصلة-التهديد-قد-يدفعها-إلى-امتلاك-أسلحة-نووية-1095290389.html

إيران تحذر الغرب من أن مواصلة التهديد قد يدفعها إلى امتلاك أسلحة نووية

إيران تحذر الغرب من أن مواصلة التهديد قد يدفعها إلى امتلاك أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن "قرار ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيراني يأتي نتيجة الضغوط الحالية". 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T12:30+0000

2024-11-28T12:30+0000

2024-11-28T12:30+0000

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وقال عراقجي، في مقابلة صحفية، إن "النقاش النووي داخل طهران من المرجح أن يتحول نحو امتلاك أسلحة نووية إذا مضى الغرب قدما في التهديد بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران".وأضاف أن "إيران تمتلك بالفعل القدرة والمعرفة اللازمتين لإنتاج الأسلحة النووية، لكن ذلك لا يشكل جزءا من الاستراتيجية الأمنية"، متبعا: "طهران مستعدة لمواصلة إمداد حزب الله في لبنان بالأسلحة".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد الماضي، عن عقدها اجتماعا مرتقبا بين نواب وزراء خارجية 3 دول أوروبية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية، من بينها الملف النووي.وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان: "سيعقد اجتماع بين نواب وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وهذه الجولة من المحادثات، التي تم التخطيط لها منذ لقاء نيويورك، ستتناول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك موضوع فلسطين ولبنان، إلى جانب الملف النووي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".يأتي هذا بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس الماضي، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أصدر تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع، وذلك ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية، قولها: "تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار أمريكي فرنسي ألماني بريطاني ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي"، مشيرة إلى أن "19 دولة من أصل 35 وافقت على المشروع، فيما صوتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أكد أمس الخميس، استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تبديد "الغموض والشكوك المزعومة" حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.وقال بيزشكيان، خلال استقباله مدير الوكالة، رافائيل غروسي، إن "طهران تلتزم، بناء على فتوى المرشد الأعلى، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي".كما شدد الرئيس الإيراني على أن "إيران أوفت بجميع التزاماتها وفق الاتفاق النووي، بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار إلى أن "أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاق من جانب واحد، مما جعل من الصعب استمرار التعاون الدولي في هذا المسار".

https://sarabic.ae/20241126/الحكومة-الإيرانية-تشغيل-مجموعة-جديدة-من-أجهزة-الطرد-المركزي-قيد-التنفيذ-1095193487.html

https://sarabic.ae/20241126/بريطانيا-توجه-تهديدا-شديدا-سنفعل-آلية-الزناد-إذا-لزم-الأمر-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1095190582.html

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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار