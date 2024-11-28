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https://sarabic.ae/20241128/رئيس-الأركان-الإيراني-نقف-بحزم-في-مواجهة-تهديدات-الأعداء-الظاهرة-والخفية-1095304140.html
رئيس الأركان الإيراني: نقف بحزم في مواجهة تهديدات الأعداء الظاهرة والخفية
رئيس الأركان الإيراني: نقف بحزم في مواجهة تهديدات الأعداء الظاهرة والخفية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، أن "القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بإيمان وعقيدة راسخة في مواجهة مختلف التهديدات، سواء الظاهرة أو... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T18:16+0000
2024-11-28T18:16+0000
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وخلال افتتاح مركز التدريب والتطوير التابع للمنظمة العقائدية السياسية لقوى الأمن الداخلي في قم، أوضح باقري أن "الدفاع عن أمن أراضي إيران ونظامها الإسلامي، يمثّل شرفا ومسؤولية كبيرة للقوات المسلحة الإيرانية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار إلى أن "الأمن والدفاع المستدامين يشكلان أساسا ضروريا لأي نشاط ديني، ثقافي، سياسي أو اجتماعي داخل البلاد"، وأكد أن "التنسيق بين قوات الأمن الداخلي والجيش الإيراني يضمن حماية هذه المسؤولية الحيوية".وأشاد بدور قوات الأمن الداخلي كذراع فعالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على دورها في مواجهة التهديدات الأمنية والحروب النفسية.كما تطرق رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، في كلمته إلى عملية "الوعد الصادق"، مشيرا إلى أن "النصر الذي حققه النظام الإسلامي أمام الهيمنة الغربية لم يكن فقط بفضل القوة العسكرية، كالصواريخ والطائرات المسيرة، بل بفضل القوة الروحية والمعنوية للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعقيدة القوات المسلحة المستندة إلى الإيمان بوعد الله".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241126/رئيس-الأركان-الإيراني-نخطط-لرد-يفوق-الخيال-على-إسرائيل-1095215573.html
https://sarabic.ae/20241125/قائد-الجيش-الإيراني-الكيان-الصهيوني-لن-يرى-الـ25-سنة-المقبلة-1095156046.html
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رئيس الأركان الإيراني: نقف بحزم في مواجهة تهديدات الأعداء الظاهرة والخفية

18:16 GMT 28.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziقوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أكد رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، أن "القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بإيمان وعقيدة راسخة في مواجهة مختلف التهديدات، سواء الظاهرة أو الخفية، بما في ذلك الحروب الناعمة والأمنية التي يشنها الأعداء".
وخلال افتتاح مركز التدريب والتطوير التابع للمنظمة العقائدية السياسية لقوى الأمن الداخلي في قم، أوضح باقري أن "الدفاع عن أمن أراضي إيران ونظامها الإسلامي، يمثّل شرفا ومسؤولية كبيرة للقوات المسلحة الإيرانية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار إلى أن "الأمن والدفاع المستدامين يشكلان أساسا ضروريا لأي نشاط ديني، ثقافي، سياسي أو اجتماعي داخل البلاد"، وأكد أن "التنسيق بين قوات الأمن الداخلي والجيش الإيراني يضمن حماية هذه المسؤولية الحيوية".
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل
26 نوفمبر, 14:32 GMT
وأشاد بدور قوات الأمن الداخلي كذراع فعالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على دورها في مواجهة التهديدات الأمنية والحروب النفسية.
كما تطرق رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، في كلمته إلى عملية "الوعد الصادق"، مشيرا إلى أن "النصر الذي حققه النظام الإسلامي أمام الهيمنة الغربية لم يكن فقط بفضل القوة العسكرية، كالصواريخ والطائرات المسيرة، بل بفضل القوة الروحية والمعنوية للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعقيدة القوات المسلحة المستندة إلى الإيمان بوعد الله".
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 سنة المقبلة
25 نوفمبر, 10:21 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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