رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241128/رئيس-الوزراء-العراقي-نتفاوض-مع-إسبانيا-على-مشروع-إنشاء-قطار-سريع-بين-محافظتي-النجف-وكربلاء-1095288187.html
رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء
رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقع عدة مذكرات تفاهم ستوقع مع إسبانيا. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T11:17+0000
2024-11-28T11:17+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg
وأجرت صحيفة الموندو الإسبانية مقابلة مع السوداني، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح خلالها أن العراق أمام مرحلة متميزة في العلاقات مع إسبانيا وهناك رغبة متبادلة في تنميتها وتطويرها في جميع المجالات".وأفاد بأن "إسبانيا جزء من التحالف الدولي الذي ساعدنا في القضاء على "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي، وبناء على طلبنا ستنتهي مهمة التحالف الدولي خلال عامين لانتفاء مبررات وجوده".وذكر محمد شياع السوداني أن شركات إسبانية تعمل في العراق، وتحديدا في قطاع السكك والنقل، منوهًا إلى حرص بلاده على وجود شركات أكثر لكفاءتها وخبرتها في تنفيذ المشاريع.وأكد رئيس الوزراء العراقي: "إننا سنوقع عدة مذكرات تفاهم مع إسبانيا وهناك سقف مالي من 200 مليون يورو إلى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان العراقي والإسباني".ولفت إلى أن "مشروع للسكك الحديد بقيمة 250 مليون دولار، قد أحيل لشركة إسبانية، ويجري التفاوض مع شركة إسبانية أخرى على مشروع إنشاء "قطار سريع" يربط بين محافظتي النجف وكربلاء.
https://sarabic.ae/20200108/إسبانيا-تنقل-بعض-قواتها-من-العراق-إلى-الكويت-1043983174.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_294:0:2694:1800_1920x0_80_0_0_40abde8ee59f9b2c82595c3b2bf1e81c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء

11:17 GMT 28.11.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقع عدة مذكرات تفاهم ستوقع مع إسبانيا.
وأجرت صحيفة الموندو الإسبانية مقابلة مع السوداني، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح خلالها أن العراق أمام مرحلة متميزة في العلاقات مع إسبانيا وهناك رغبة متبادلة في تنميتها وتطويرها في جميع المجالات".
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2020
إسبانيا تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت
8 يناير 2020, 08:46 GMT
وأفاد بأن "إسبانيا جزء من التحالف الدولي الذي ساعدنا في القضاء على "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي، وبناء على طلبنا ستنتهي مهمة التحالف الدولي خلال عامين لانتفاء مبررات وجوده".
وذكر محمد شياع السوداني أن شركات إسبانية تعمل في العراق، وتحديدا في قطاع السكك والنقل، منوهًا إلى حرص بلاده على وجود شركات أكثر لكفاءتها وخبرتها في تنفيذ المشاريع.
وأكد رئيس الوزراء العراقي: "إننا سنوقع عدة مذكرات تفاهم مع إسبانيا وهناك سقف مالي من 200 مليون يورو إلى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان العراقي والإسباني".
ولفت إلى أن "مشروع للسكك الحديد بقيمة 250 مليون دولار، قد أحيل لشركة إسبانية، ويجري التفاوض مع شركة إسبانية أخرى على مشروع إنشاء "قطار سريع" يربط بين محافظتي النجف وكربلاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала