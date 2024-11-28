https://sarabic.ae/20241128/رئيس-الوزراء-العراقي-نتفاوض-مع-إسبانيا-على-مشروع-إنشاء-قطار-سريع-بين-محافظتي-النجف-وكربلاء-1095288187.html
رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء
رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقع عدة مذكرات تفاهم ستوقع مع إسبانيا. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T11:17+0000
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وأجرت صحيفة الموندو الإسبانية مقابلة مع السوداني، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح خلالها أن العراق أمام مرحلة متميزة في العلاقات مع إسبانيا وهناك رغبة متبادلة في تنميتها وتطويرها في جميع المجالات".وأفاد بأن "إسبانيا جزء من التحالف الدولي الذي ساعدنا في القضاء على "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي، وبناء على طلبنا ستنتهي مهمة التحالف الدولي خلال عامين لانتفاء مبررات وجوده".وذكر محمد شياع السوداني أن شركات إسبانية تعمل في العراق، وتحديدا في قطاع السكك والنقل، منوهًا إلى حرص بلاده على وجود شركات أكثر لكفاءتها وخبرتها في تنفيذ المشاريع.وأكد رئيس الوزراء العراقي: "إننا سنوقع عدة مذكرات تفاهم مع إسبانيا وهناك سقف مالي من 200 مليون يورو إلى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان العراقي والإسباني".ولفت إلى أن "مشروع للسكك الحديد بقيمة 250 مليون دولار، قد أحيل لشركة إسبانية، ويجري التفاوض مع شركة إسبانية أخرى على مشروع إنشاء "قطار سريع" يربط بين محافظتي النجف وكربلاء.
https://sarabic.ae/20200108/إسبانيا-تنقل-بعض-قواتها-من-العراق-إلى-الكويت-1043983174.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقع عدة مذكرات تفاهم ستوقع مع إسبانيا.
وأجرت صحيفة
الموندو الإسبانية مقابلة مع السوداني، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح خلالها أن العراق أمام مرحلة متميزة في العلاقات مع إسبانيا وهناك رغبة متبادلة في تنميتها وتطويرها في جميع المجالات".
وأفاد بأن "إسبانيا جزء من التحالف الدولي الذي ساعدنا في القضاء على "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي، وبناء على طلبنا ستنتهي مهمة التحالف الدولي خلال عامين لانتفاء مبررات وجوده".
وذكر محمد شياع السوداني
أن شركات إسبانية تعمل في العراق، وتحديدا في قطاع السكك والنقل، منوهًا إلى حرص بلاده على وجود شركات أكثر لكفاءتها وخبرتها في تنفيذ المشاريع.
وأكد رئيس الوزراء العراقي: "إننا سنوقع عدة مذكرات تفاهم مع إسبانيا وهناك سقف مالي من 200 مليون يورو إلى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان العراقي والإسباني".
ولفت إلى أن "مشروع للسكك الحديد
بقيمة 250 مليون دولار، قد أحيل لشركة إسبانية، ويجري التفاوض مع شركة إسبانية أخرى على مشروع إنشاء "قطار سريع" يربط بين محافظتي النجف وكربلاء.