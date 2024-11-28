https://sarabic.ae/20241128/رئيس-الوزراء-العراقي-نتفاوض-مع-إسبانيا-على-مشروع-إنشاء-قطار-سريع-بين-محافظتي-النجف-وكربلاء-1095288187.html

رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء

رئيس الوزراء العراقي: نتفاوض مع إسبانيا على مشروع إنشاء "قطار سريع" بين محافظتي النجف وكربلاء

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن بلاده ستوقع عدة مذكرات تفاهم ستوقع مع إسبانيا. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T11:17+0000

2024-11-28T11:17+0000

2024-11-28T11:17+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg

وأجرت صحيفة الموندو الإسبانية مقابلة مع السوداني، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح خلالها أن العراق أمام مرحلة متميزة في العلاقات مع إسبانيا وهناك رغبة متبادلة في تنميتها وتطويرها في جميع المجالات".وأفاد بأن "إسبانيا جزء من التحالف الدولي الذي ساعدنا في القضاء على "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي، وبناء على طلبنا ستنتهي مهمة التحالف الدولي خلال عامين لانتفاء مبررات وجوده".وذكر محمد شياع السوداني أن شركات إسبانية تعمل في العراق، وتحديدا في قطاع السكك والنقل، منوهًا إلى حرص بلاده على وجود شركات أكثر لكفاءتها وخبرتها في تنفيذ المشاريع.وأكد رئيس الوزراء العراقي: "إننا سنوقع عدة مذكرات تفاهم مع إسبانيا وهناك سقف مالي من 200 مليون يورو إلى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان العراقي والإسباني".ولفت إلى أن "مشروع للسكك الحديد بقيمة 250 مليون دولار، قد أحيل لشركة إسبانية، ويجري التفاوض مع شركة إسبانية أخرى على مشروع إنشاء "قطار سريع" يربط بين محافظتي النجف وكربلاء.

https://sarabic.ae/20200108/إسبانيا-تنقل-بعض-قواتها-من-العراق-إلى-الكويت-1043983174.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار