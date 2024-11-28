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https://sarabic.ae/20241128/ناديان-إنجليزيان-يتنافسان-على-ضم-نجم-الاتحاد-السعودي-1095290613.html
ناديان إنجليزيان يتنافسان على ضم نجم الاتحاد السعودي
ناديان إنجليزيان يتنافسان على ضم نجم الاتحاد السعودي
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ناديين إنجليزيين يتنافسان على ضم أحد نجوم فريق الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T12:47+0000
2024-11-28T12:47+0000
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وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن نجم الاتحاد السعودي، الألباني ‎ماريو ميتاي، قد أصبح على رادار أكثر من نادي إنجليزي، لضمه خلاف فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وكان نادي ‎الاتحاد السعودي أعلن تعاقده مع ماريو ميتاي، البالغ من العمر 21 عامًا، قادمًا من فريق ‎لوكوموتيف الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.وأوضحت الصحيفة أن ناديي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير، قد أبديا رغبتهما في التعاقد مع ماريو ميتاي، منوهةً بأنه قد يكون في طريقه إلى أحدهما في نافذة الانتقالات الشتوية خلال يناير/كانون الثاني المقبل.ورغم ذلك، نفى لين ميتاي، والد اللاعب الألباني، وجود أي محادثات جارية مع أي من الناديين الإنجليزيين في الوقت الحالي لرحيل اللاعب عن الدوري السعودي، ولفت إلى أن اللاعب يركز حالياً بشكل كامل على ترك بصمته مع الاتحاد السعودي.ويشار إلى أن ماريو ميتاي بدأ مشواره الكروي في الدوري اليوناني مع نادي أيك أثينا قبل الانتقال لصفوف لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2022.فيما خاض اللاعب الألباني 49 مباراة بقميص لوكوموتيف موسكو، وصنع هدفين خلال مشواره مع الفريق الروسي.
https://sarabic.ae/20241017/بعد-نتائج-مخيبة-هل-يقيل-الاتحاد-السعودي-روبرتو-مانشيني-من-منصبه؟-1093863161.html
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ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, نادي نيوكاسل الإنجليزي, نادي توتنهام, رياضة
ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, نادي نيوكاسل الإنجليزي, نادي توتنهام, رياضة

ناديان إنجليزيان يتنافسان على ضم نجم الاتحاد السعودي

12:47 GMT 28.11.2024
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / AZIZ SHAH
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أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ناديين إنجليزيين يتنافسان على ضم أحد نجوم فريق الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن نجم الاتحاد السعودي، الألباني ‎ماريو ميتاي، قد أصبح على رادار أكثر من نادي إنجليزي، لضمه خلاف فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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وكان نادي ‎الاتحاد السعودي أعلن تعاقده مع ماريو ميتاي، البالغ من العمر 21 عامًا، قادمًا من فريق ‎لوكوموتيف الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن ناديي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير، قد أبديا رغبتهما في التعاقد مع ماريو ميتاي، منوهةً بأنه قد يكون في طريقه إلى أحدهما في نافذة الانتقالات الشتوية خلال يناير/كانون الثاني المقبل.
ورغم ذلك، نفى لين ميتاي، والد اللاعب الألباني، وجود أي محادثات جارية مع أي من الناديين الإنجليزيين في الوقت الحالي لرحيل اللاعب عن الدوري السعودي، ولفت إلى أن اللاعب يركز حالياً بشكل كامل على ترك بصمته مع الاتحاد السعودي.
ويشار إلى أن ماريو ميتاي بدأ مشواره الكروي في الدوري اليوناني مع نادي أيك أثينا قبل الانتقال لصفوف لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2022.
فيما خاض اللاعب الألباني 49 مباراة بقميص لوكوموتيف موسكو، وصنع هدفين خلال مشواره مع الفريق الروسي.
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