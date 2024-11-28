وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده بتعزيز السلام والأمن والتنمية في أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241128/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-التزام-بلاده-بتعزيز-السلام-والأمن-والتنمية-في-أفريقيا-1095292894.html
وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده بتعزيز السلام والأمن والتنمية في أفريقيا
وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده بتعزيز السلام والأمن والتنمية في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن "القارة الأفريقية تواجه تحديات غير مسبوقة تقوض من قدرتها على تحقيق الأهداف والطموحات التي حددتها... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T13:41+0000
2024-11-28T13:41+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826788_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_75ccca7c51eaec2d0119a58de7131289.jpg
ونوه عبد العاطي، خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي عقد افتراضيًا، لمناقشة الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق ولاية مجلس السلم والأمن اتساقاً مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن، إلى "أهمية الالتزام بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية".وأشار إلى "ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي في الاستجابة للأزمات وبناء السلام والتنمية ما بعد النزاعات لتحقيق الاستقرار المستدام"، مشددا على أهمية إعادة النظر في هيكلة مجلس السلم والأمن لتعزيز عدالة تمثيل إقليم شمال أفريقيا.كما أشار عبد العاطي إلى المساهمة التاريخية لهذا الإقليم في تحقيق استقلال القارة، معربًا عن أمله في أن يتم تعديل بروتوكول المجلس لمنح الإقليم مقعداً إضافياً بما يحقق التوازن المنشود، واختتم بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بتعزيز السلام والأمن والتنمية في أفريقيا، ودورها المستمر كقوة للاستقرار والتقدم في القارة.وكشف تقرير جديد صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية، عن ارتفاع استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، محققة "طفرة ضخمة" في 3 دول عربية.وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يمثّل غرب القارة وحده أكثر من نصف إجمالي استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، من عام 2023 إلى عام 2030، مدعومًا بمشروعات في نيجيريا وأنغولا وغانا.بينما تستحوذ شمال أفريقيا، بقيادة ليبيا والجزائر ومصر، على المركز الثاني، بحصّة تصل إلى 35% من إجمالي الاستثمارات، بحسب التقرير الصادر عن غرفة الطاقة الأفريقية.في حين يأتي شرق أفريقيا في المركز الثالث، حيث شهد استثمارات متواضعة، لكنها متنامية، ما يسلّط الضوء على المشروعات الجديدة في المنطقة، وخاصة الغاز المسال، كما هو الحال في موزمبيق.الجدير بالذكر، أن جنوب أفريقيا تتمتع باستثمارات محدودة في أنشطة المنبع (الاستكشاف والإنتاج) مقارنة بالمناطق الأخرى.ونوّه التقرير إلى أن الهيدروكربونات السائلة ستهيمن على استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، حيث ستؤمّن أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات حتى عام 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.من جهة أخرى، توقّع التقرير أن تتجاوز حصة الغاز الطبيعي من الاستثمارات 40% بحلول نهاية العقد، مقارنة بـ30% في عام 2023.ومن المتوقع أن تمثّل المشروعات الجديدة أكثر من 60% من استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، بحلول عام 2030، ويعزى ذلك إلى وصول العديد من المشروعات لمرحلة قرار الاستثمار النهائي.وعلى صعيد الدول، ستواصل عمالقة الدول المنتجة مثل نيجيريا وليبيا وأنغولا والجزائر إلى جانب موزمبيق، تأدية دور محوري بدفع أنشطة المنبع في القارة.وتشير تقديرات أخرى إلى أن الاستثمارات في أفريقيا يجب أن ترتفع إلى 69 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتوقع.ومن المتوقع أن تواصل استثمارات النفط والغاز في أفريقيا الزخم كما كان في السنوات القليلة الماضية، ما يساعد على تعزيز مكانة القارة السمراء في سوق الطاقة العالمية.
https://sarabic.ae/20240518/مصر-تنفي-تراجعها-عن-الانضمام-لجنوب-أفريقيا-في-دعواها-المرفوعة-ضد-إسرائيل-بمحكمة-العدل-الدولية-1088954301.html
https://sarabic.ae/20240512/عمرو-موسى-يوضح-لـسبوتنيك-دوافع-مصر-للانضمام-لدعوى-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-1088768379.html
https://sarabic.ae/20240313/القاهرة-تصدر-بيانا-بشأن-مقتل-3-رهبان-مصريين-في-جنوب-أفريقيا-1086938807.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826788_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d5e5f83fffa355b8df44635f69fa3626.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده بتعزيز السلام والأمن والتنمية في أفريقيا

13:41 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن "القارة الأفريقية تواجه تحديات غير مسبوقة تقوض من قدرتها على تحقيق الأهداف والطموحات التي حددتها أجندة 2063".
ونوه عبد العاطي، خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي عقد افتراضيًا، لمناقشة الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق ولاية مجلس السلم والأمن اتساقاً مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن، إلى "أهمية الالتزام بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية".
وأشار إلى "ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي في الاستجابة للأزمات وبناء السلام والتنمية ما بعد النزاعات لتحقيق الاستقرار المستدام"، مشددا على أهمية إعادة النظر في هيكلة مجلس السلم والأمن لتعزيز عدالة تمثيل إقليم شمال أفريقيا.
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
مصر تنفي تراجعها عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية
18 مايو, 07:15 GMT
كما أشار عبد العاطي إلى المساهمة التاريخية لهذا الإقليم في تحقيق استقلال القارة، معربًا عن أمله في أن يتم تعديل بروتوكول المجلس لمنح الإقليم مقعداً إضافياً بما يحقق التوازن المنشود، واختتم بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بتعزيز السلام والأمن والتنمية في أفريقيا، ودورها المستمر كقوة للاستقرار والتقدم في القارة.
وكشف تقرير جديد صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية، عن ارتفاع استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، محققة "طفرة ضخمة" في 3 دول عربية.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يمثّل غرب القارة وحده أكثر من نصف إجمالي استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، من عام 2023 إلى عام 2030، مدعومًا بمشروعات في نيجيريا وأنغولا وغانا.
بينما تستحوذ شمال أفريقيا، بقيادة ليبيا والجزائر ومصر، على المركز الثاني، بحصّة تصل إلى 35% من إجمالي الاستثمارات، بحسب التقرير الصادر عن غرفة الطاقة الأفريقية.
عمرو موسى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
عمرو موسى يوضح لـ"سبوتنيك" دوافع مصر للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
12 مايو, 14:31 GMT
في حين يأتي شرق أفريقيا في المركز الثالث، حيث شهد استثمارات متواضعة، لكنها متنامية، ما يسلّط الضوء على المشروعات الجديدة في المنطقة، وخاصة الغاز المسال، كما هو الحال في موزمبيق.
الجدير بالذكر، أن جنوب أفريقيا تتمتع باستثمارات محدودة في أنشطة المنبع (الاستكشاف والإنتاج) مقارنة بالمناطق الأخرى.
ونوّه التقرير إلى أن الهيدروكربونات السائلة ستهيمن على استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، حيث ستؤمّن أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات حتى عام 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
من جهة أخرى، توقّع التقرير أن تتجاوز حصة الغاز الطبيعي من الاستثمارات 40% بحلول نهاية العقد، مقارنة بـ30% في عام 2023.
ومن المتوقع أن تمثّل المشروعات الجديدة أكثر من 60% من استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، بحلول عام 2030، ويعزى ذلك إلى وصول العديد من المشروعات لمرحلة قرار الاستثمار النهائي.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
القاهرة تصدر بيانا بشأن مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا
13 مارس, 12:34 GMT
وعلى صعيد الدول، ستواصل عمالقة الدول المنتجة مثل نيجيريا وليبيا وأنغولا والجزائر إلى جانب موزمبيق، تأدية دور محوري بدفع أنشطة المنبع في القارة.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن الاستثمارات في أفريقيا يجب أن ترتفع إلى 69 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتوقع.
ومن المتوقع أن تواصل استثمارات النفط والغاز في أفريقيا الزخم كما كان في السنوات القليلة الماضية، ما يساعد على تعزيز مكانة القارة السمراء في سوق الطاقة العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала