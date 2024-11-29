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الجيش الإسرائيلي يحظر العودة إلى عدد من القرى اللبنانية الجنوبية حتى إشعار آخر
الجيش الإسرائيلي يحظر العودة إلى عدد من القرى اللبنانية الجنوبية حتى إشعار آخر
سبوتنيك عربي
حظر الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، اليوم الجمعة، العودة إلى عدد كبير من القرى اللبنانية الجنوبية حتى إشعار آخر. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T06:22+0000
2024-11-29T06:22+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا حذر فيه الأهالي اللبنانيين من الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: وهي 10 من القرى الواقعة بالجنوب اللبناني حتى إشعار آخر.وشدد أدرعي على أن هذه القرى هي: "شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري"، زاعما أن "الجيش الإسرائيلي لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر".وشدد الجيش الإسرائيلي على أن "كل من ينتقل إلى هذه القرى يعرض نفسه للخطر". كما طالب أهالي عشرات القرى بالجنوب اللبناني عدم العودة.وفي السياق نفسه، قال الجيش اللبناني، أمس الخميس، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أول أمس الأربعاء والخميس.وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم أول أمس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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الجيش الإسرائيلي يحظر العودة إلى عدد من القرى اللبنانية الجنوبية حتى إشعار آخر

06:22 GMT 29.11.2024
© Sputnik . Shams Molhemاللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
حظر الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، اليوم الجمعة، العودة إلى عدد كبير من القرى اللبنانية الجنوبية حتى إشعار آخر.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا حذر فيه الأهالي اللبنانيين من الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: وهي 10 من القرى الواقعة بالجنوب اللبناني حتى إشعار آخر.
وشدد أدرعي على أن هذه القرى هي: "شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري"، زاعما أن "الجيش الإسرائيلي لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر".
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وشدد الجيش الإسرائيلي على أن "كل من ينتقل إلى هذه القرى يعرض نفسه للخطر". كما طالب أهالي عشرات القرى بالجنوب اللبناني عدم العودة.
وفي السياق نفسه، قال الجيش اللبناني، أمس الخميس، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أول أمس الأربعاء والخميس.
وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم أول أمس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
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عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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