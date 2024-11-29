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الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا محصنة ومؤمنة بشكل كبير
الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا محصنة ومؤمنة بشكل كبير
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن أي إرهابي يحاول دخول الحدود العراقية سيواجه ردا حازما وقويا. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T13:47+0000
2024-11-29T13:47+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن اللواء يحيى رسول، أن حدود بلاده مع سوريا محصنة بأحكام ومؤمنة بشكل كبير، وتأمين الحدود العراقية بصورة تامة من الأولويات لدى بلاده.وقال اللواء رسول في بيانه العسكري، إن "الحدود مع الجارة السورية وخاصة في مناطق شمال شرق سوريا محكمة ومحصنة وتوجد فيها قطاعات قيادة قوات الحدود ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، وكذلك هناك تحصينات محكمة بالإضافة الى مراقبة الحدود عبر الطيران المسير".وأشار المتحدث باسم الجيش العراقي إلى أنه توجد خلف قوات الحدود قطاعات الجيش العراقي لتأمين هذه المناطق بكثافة، والقوات المسلحة العراقية لديها عمليات مراقبة مستمرة، منوها بأن حدود بلاده مؤمنة ومحصنة بشكل كبير.ولفت اللواء يحيى رسول إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية تراقب أي تحرك للعصابات الإرهابية وفي حال حاولوا التعرض أو الوصول الى الحدود العراقية سيكون هناك رد حازم وقوي".وأفاد بأن الحدود العراقية ومنذ زمن محكمة ومؤمنة من خلال قوات الحدود والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، كما أن الجيش العراقي يقوم بعمليات نوعية واستباقية يتم تنفيذها ضمن هذه المناطق.وأشار إلى أن آخر هذه العمليات الضربة التي استهدفت 6 مضافات لبقايا عصابات تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي ضمن منطقة وادي حوران.
https://sarabic.ae/20241120/الجيش-الأمريكي-ينشئ-جسرا-جويا-من-العراق-إلى-قواعده-اللاشرعية-في-سوريا--1095020296.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا محصنة ومؤمنة بشكل كبير

13:47 GMT 29.11.2024
© Photo / Iraqi Security Cellالأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021
الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Photo / Iraqi Security Cell
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صرح المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن أي إرهابي يحاول دخول الحدود العراقية سيواجه ردا حازما وقويا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن اللواء يحيى رسول، أن حدود بلاده مع سوريا محصنة بأحكام ومؤمنة بشكل كبير، وتأمين الحدود العراقية بصورة تامة من الأولويات لدى بلاده.
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
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وقال اللواء رسول في بيانه العسكري، إن "الحدود مع الجارة السورية وخاصة في مناطق شمال شرق سوريا محكمة ومحصنة وتوجد فيها قطاعات قيادة قوات الحدود ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، وكذلك هناك تحصينات محكمة بالإضافة الى مراقبة الحدود عبر الطيران المسير".
وأشار المتحدث باسم الجيش العراقي إلى أنه توجد خلف قوات الحدود قطاعات الجيش العراقي لتأمين هذه المناطق بكثافة، والقوات المسلحة العراقية لديها عمليات مراقبة مستمرة، منوها بأن حدود بلاده مؤمنة ومحصنة بشكل كبير.
ولفت اللواء يحيى رسول إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية تراقب أي تحرك للعصابات الإرهابية وفي حال حاولوا التعرض أو الوصول الى الحدود العراقية سيكون هناك رد حازم وقوي".
وأفاد بأن الحدود العراقية ومنذ زمن محكمة ومؤمنة من خلال قوات الحدود والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، كما أن الجيش العراقي يقوم بعمليات نوعية واستباقية يتم تنفيذها ضمن هذه المناطق.
وأشار إلى أن آخر هذه العمليات الضربة التي استهدفت 6 مضافات لبقايا عصابات تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي ضمن منطقة وادي حوران.
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الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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