https://sarabic.ae/20241129/الجيش-العراقي-حدودنا-مع-سوريا-محصنة-ومؤمنة-بشكل-كبير-1095328444.html

الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا محصنة ومؤمنة بشكل كبير

الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا محصنة ومؤمنة بشكل كبير

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن أي إرهابي يحاول دخول الحدود العراقية سيواجه ردا حازما وقويا. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T13:47+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن اللواء يحيى رسول، أن حدود بلاده مع سوريا محصنة بأحكام ومؤمنة بشكل كبير، وتأمين الحدود العراقية بصورة تامة من الأولويات لدى بلاده.وقال اللواء رسول في بيانه العسكري، إن "الحدود مع الجارة السورية وخاصة في مناطق شمال شرق سوريا محكمة ومحصنة وتوجد فيها قطاعات قيادة قوات الحدود ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، وكذلك هناك تحصينات محكمة بالإضافة الى مراقبة الحدود عبر الطيران المسير".وأشار المتحدث باسم الجيش العراقي إلى أنه توجد خلف قوات الحدود قطاعات الجيش العراقي لتأمين هذه المناطق بكثافة، والقوات المسلحة العراقية لديها عمليات مراقبة مستمرة، منوها بأن حدود بلاده مؤمنة ومحصنة بشكل كبير.ولفت اللواء يحيى رسول إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية تراقب أي تحرك للعصابات الإرهابية وفي حال حاولوا التعرض أو الوصول الى الحدود العراقية سيكون هناك رد حازم وقوي".وأفاد بأن الحدود العراقية ومنذ زمن محكمة ومؤمنة من خلال قوات الحدود والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، كما أن الجيش العراقي يقوم بعمليات نوعية واستباقية يتم تنفيذها ضمن هذه المناطق.وأشار إلى أن آخر هذه العمليات الضربة التي استهدفت 6 مضافات لبقايا عصابات تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) الإرهابي ضمن منطقة وادي حوران.

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